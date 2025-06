K-Pop x Yakuza (Yakuza no Oshigoto) est un manga en deux tomes publié au Japon aux éditions Ichijinsha, cette version française compile l'intégralité de la série. Ken Kanashiro est l'un des principaux lieutenants du redoutable clan yakuza Washio. Il vit selon les codes de la pègre japonaise, où rien n'est plus important que la loyauté, et où les liens entre les soldats et leurs aniki sont sacrés. Ken n'a jamais eu de temps pour ses loisirs… jusqu'à ce que Megumi, la fille unique du patron, l'entraîne à un concert de K-pop et qu'il découvre le brillant et charismatique Jun pour la première fois. Ébloui comme une nouvelle recrue pour son premier emploi, Ken s'immerge dans le fandom avec la solennité et la passion que seul un homme authentique, empruntant la voie des yakuzas, peut posséder.Ce livre raconte l'histoire d'un lieutenant yakuza très sérieux dans sa vie de yakuza, et qui le devient encore plus lorsque Mlle Megumi présente la K-pop à Ken. Au début, il est un peu sceptique, mais il devient rapidement fan d'un des gars de MNW : Jun. Ouais. Son premier concert ? Il a une pancarte avec l'inscription : « Sois mon aniki ! ». Ouais. Ken est fan de K-pop et surtout de Jun. On le voit s'investir de plus en plus à chaque chapitre. Il fait de son mieux pour collectionner, lance des regards furieux aux gens qui ont pris la table de Jun dans un café, discute avec la maîtresse des Yakuzas des raisons pour lesquelles Jun est le meilleur (elle est fan d'un autre gars du groupe), et bien plus encore. Il crée même un compte Twitter et le remplit de ses fanfictions sur Jun et lui, et sur le fait d'être ensemble dans les Yakuzas. Ouais. Ken est un fan inconditionnel. Et c'est amusant. Il a associé la K-pop à ses expériences dans le monde des yakuzas. Et que dire des tweets de Ken et comment il a fait de son mieux pour rassembler tout ce qu'il y avait pour Jun. Nous avons aussi adoré voir d'autres Yakuza tomber sous le charme du monde de la K-pop et de la MNW. Pas seulement ceux du groupe de Ken, mais aussi ses ennemis. Tout le monde était d'abord aussi dubitatif que Ken au début, puis totalement dévoué. Ce qui a donné lieu à une scène hilarante. C'était génial d'avoir aussi un petit aperçu des garçons de MNW. On voit les garçons réagir face à Ken, car ce n'est pas tous les jours qu'on voit un Cheers (c'est comme ça qu'on appelle les fans) plus âgé, et surtout pas un yakuza. Parfois, c'était un peu chaotique, mais cela ne dérange pas tant que ça. Et l'art était tout simplement fantastique.Ce manga s'inscrit dans la même veine que "La voie du tablier", mais les chapitres sont légèrement plus longs et le casting plus étoffé. C'est un concept loufoque, mais avec des moments d'émotion authentique, car il montre comment l'amour peut vous connecter à une toute nouvelle communauté.Date de sortie : 21 Mai 2025Editions : Mangetsu