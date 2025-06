Wild Strawberry tome 2

Wild Strawberry est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu six tomes à ce jour aux éditions Shueisha. Il y a 36 ans, une fleur gigantesque que l'on a nommée Jinka a poussé d'un coup sur un building de Tokyo. Son pollen a commencé à transformé en monstre mi humain/mi plante ceux qui l'inhalaient, ce qui a conduit à la formation d'une police spécialisée dans l'exécution de ces infectés, et la création d'un vaccin plus ou moins efficace. C'est dans un Tokyo dévasté que nous allons suivre Kingo et Kayano, des frères et sœurs qui tentent de survivre, et surtout se cachent car Kayano abrite un jinka. Mais le sien est plutôt spéciale, car il n'est pas hostile et elle arrive à le contrôler. Mais le jour où la police le découvre, les évènements vont prendre une tournure inattendue, et c'est maintenant Kingo qui possède ce jinka spécial. Voulant comprendre ce que sont réellement les jinka, il va se mettre en route pour la Mother Jinka, la grosse fleur de Tokyo.Le Jinka de Kayano est repéré par un membre de l'Escadron Spécial Kasotai, qui attaque Kingo et Makino. Kingo découvre que le seul moyen d'atteindre Mère Jinka et de ramener Kayano à son état d'origine est de rejoindre l'Escadron Spécial, mais seulement après avoir prouvé qu'il n'est pas dangereux. Au plus fort du combat, alors que Kayano semble déchaînée, Kingo parvient à la calmer et à la ramener à la raison… Et c'est là que Makoto entre en jeu. Dans le tome 2 de Wild Strawberry, Kingo réussit une épreuve cruciale : il parvient à maîtriser Kayano, qui, submergée par son instinct de Jinka, a perdu le contrôle, générant une situation potentiellement mortelle. Cet événement démontre la force du lien qui les unit et la capacité de Kingo à la contenir même dans les moments critiques. Après l'incident, Makoto, le supérieur d'Ayari, apparaît. C'est un personnage excentrique, accompagné d'un petit chihuahua, et il invite Kingo à le suivre au siège de l'organisation. Ire Yonemoto propose un premier manga puissant, inspiré par l'horreur corporelle et émotionnelle, avec un style graphique détaillé et puissant, où fragilité et monstruosité s'entremêlent. Nous vivons à une époque où les plantes ont leur propre volonté et attaquent les humains pour se nourrir. Wild Strawberry se positionne comme l'un des nouveaux joyaux de Sh?nen Jump+ , se distinguant par son intensité, son rythme narratif et son approche non conventionnelle des liens familiaux, de la monstruosité intérieure et du prix de la différence. Les illustrations sont très détaillées, ce qui le rend puissant, et le rythme est bon, avec une série de rebondissements classiques.Le tome 2 était principalement consacré aux batailles, mais les illustrations sont excellentes et valent vraiment le détour. Les interactions avec les nouveaux compagnons, les scènes de combat avec l'ennemi Hitohana, les dessins sont excellents jusque dans les moindres détails !Date de sortie : 11 Juin 2025Editions : Crunchyroll