Pour jouer au contenu NIKKE, vous devez d'abord acheter le DLC sur le PlayStation Store (PS5) ou Steam (PC). Si vous achetez Stellar Blade : Édition Complète , le contenu est également inclus dans le pack d'achat. Une fois le DLC NIKKE installé, pour accéder à ce contenu, vous devez vous rendre dans un lieu appelé Terres désolées. Si vous débutez une « Nouvelle partie » ou une « Nouvelle partie + » , vous devez avoir atteint au moins la quatrième quête principale, « Altess Levoire » , pour y accéder. Cependant, si vous avez déjà terminé cette étape, vous pouvez revenir en arrière grâce à la fonctionnalité « Voyage vers une autre région » en parlant à Adam. Ensuite, sélectionnez la région de Xion et, une fois sur place, dirigez-vous vers le sud pour entrer dans les Terres désolées. Une fois dans les Terres désolées, ouvrez la carte du jeu et cherchez l'icône en forme de gemme au centre indiquant « Stellar Blade X GODDESS OF VICTORY: NIKKE” » . Une fois arrivé à destination, vous rencontrerez un chien robot nommé Volt. Lui parler déclenchera une cinématique marquant le début du DLC NIKKE. Cette extension propose un total de cinq missions, à chaque fois que vous terminez ces stages, vous recevrez deux Clés à os, que vous pourrez ensuite utiliser pour acheter de nouveaux costumes et coiffures inspirés des personnages NIKKE. Fait unique, ces missions ne se déroulent pas dans le style habituel de Stellar Blade, mais dans le style de jeu de tir NIKKE.Vous ne combattrez donc pas à l'épée, mais avec une arme à feu, typique du jeu NIKKE, qui incarne le genre du jeu de tir à la troisième personne. Ève se cache derrière des rochers, du béton ou tout autre obstacle pour se protéger. Il faut ensuite viser l'ennemi en face tout en tirant dessus. Chaque rocher possède sa propre barre de vie, qui disparaîtra si l'attaque se poursuit. Il faut donc se déplacer avec précaution pour éviter les dégâts. Une fois les cinq missions terminées, le combat le plus captivant reste bien sûr le combat contre Scarlet elle-même. Ne vous laissez pas tromper par son apparence charmante, car Scarlet est le boss le plus coriace que nous ayons jamais affronté dans ce jeu. Même si nous avons réduit le niveau de difficulté, elle reste très difficile et pénible à vaincre. Il faut moins d'une heure généralement pour conclure ce DLC, ce qui reste un peu court compte tenu du prix de vente (9,99€). Cela étant, après avoir rejoué au jeu, nous attendons avec impatience la suite de Stellar Blade qui est déjà en développement.Outre de nombreux objets cosmétiques inédits tels que des costumes et des coiffures, ce DLC propose également de nombreuses missions inédites offrant un gameplay de jeu de tir à la troisième personne différent du jeu principal. De plus, Scarlet, le dernier boss, est très coriace et peut vous mettre à mal au point de devoir baisser le niveau de difficulté pour la vaincre.