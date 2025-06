Wild Strawberry tome 1

Wild Strawberry est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu cinq tomes à ce jour aux éditions Shueisha. Il y a 36 ans, une fleur gigantesque que l'on a nommée Jinka a poussé d'un coup sur un building de Tokyo. Son pollen a commencé à transformé en monstre mi humain/mi plante ceux qui l'inhalaient, ce qui a conduit à la formation d'une police spécialisée dans l'exécution de ces infectés, et la création d'un vaccin plus ou moins efficace. C'est dans un Tokyo dévasté que nous allons suivre Kingo et Kayano, des frères et sœurs qui tentent de survivre, et surtout se cachent car Kayano abrite un jinka. Mais le sien est plutôt spéciale, car il n'est pas hostile et elle arrive à le contrôler. Mais le jour où la police le découvre, les évènements vont prendre une tournure inattendue, et c'est maintenant Kingo qui possède ce jinka spécial. Voulant comprendre ce que sont réellement les jinka, il va se mettre en route pour la Mother Jinka, la grosse fleur de Tokyo.L'histoire suit le protagoniste alors qu'il tente de sauver sa sœur qui a été infectée par une plante et se retrouve face à face avec un ennemi appelé la fleur humaine. L'histoire est un peu conventionnelle, mais les illustrations sont d'excellente qualité et c'est très agréable à regarder et à lire. Contrairement à Fool Night qui s'attarde un peu plus sur le côté sociale de son idée de transfloraison, ici on est plutôt dans l'action et l'horreur, avec des plantes qui bouffent des gens, et un personnage principal qui veut tout faire pour aider et protéger sa petite sœur. Dans un futur proche, lorsque les plantes ont acquis leur propre volonté et se sont transformées en « fleurs humaines » qui s'attaquent aux humains, Kingo gagne sa vie en exterminant les plantes qui fleurissent sur les bords des routes et propagent du pollen infectieux. Il cache sa demi-soeur Kayano, qui est parasitée par une fleur humaine mais qui a toujours son sens de soi. Cependant, elle est découverte par la « Force Funéraire Florale » du gouvernement... C'est certainement un film d'action bio-horrifique mondial qui a un sentiment de déjà-vu à bien des égards. Bien qu'il y ait quelques zones qui manquent, l'artiste a fait un excellent travail étant donné qu'il est un nouveau venu en matière de manga, y compris dans l'action des plantes, qui ne sont normalement pas adaptées pour être déplacées (surtout dans les mangas). Cela est particulièrement évident chez Kingo et Kayano, qui ont des allures et des personnalités froides et discrètes, mais il apparaît immédiatement que l'œuvre est imprégnée des « goûts » de l'auteur, y compris sa vision du monde. Le message, facile à comprendre, est discret, ou plutôt maintenu discret, et l'histoire avance sans pitié, s'efforçant de faire valoir la valeur de la relation entre le protagoniste et les deux héroïnes. Ce tome 1 met aussi en place autre chose qui montre que des jinka ont été domestiqués, donc l'action devrait redoubler de plus belle dans les futurs tomes.Nous vivons à une époque où les plantes ont leur propre volonté et attaquent les humains pour obtenir des nutriments. Bien sûr, il existe des organisations qui exterminent de telles plantes, et certaines nouvelles espèces semblent même coexister en symbiose avec elles... Les images numériques très réalistes sont impressionnantes, les plantes sont effrayantes, et c'est un genre gore un peu à la mode.Date de sortie : 23 Avril 2025Editions : Crunchyroll