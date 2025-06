In the Land of Leadale tome 7

In the Land of Leadale (Leadale no Daichi nite) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu sept tomes à ce jour aux éditions ASCII Media Works. Keina est une joueuse assidue de "World of Leadale" depuis longtemps, car après un grave accident, elle n'avait pas grand-chose d'autre à faire que de jouer au VRMMORPG tout en étant branchée à un respirateur artificiel. Mais un jour, Keina Kagami s'aperçoit que son système de survie a lâché et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle semble revivre dans "World of Leadale" sous la forme d'une haute-elfe. Selon les menus du jeu qu'elle seule peut voir, elle s'appelle désormais Cayna et il semble que 200 ans se soient écoulés depuis sa dernière connexion. N'ayant pas d'autre choix, Cayna et son programme d'assistance informatique commencent à explorer ce monde familier pour voir s'ils peuvent découvrir pourquoi Cayna s'est retrouvée ici en premier lieu.Cayna est retournée dans son village isolé et a accueilli une orpheline nommée Louka. Tout en s'inquiétant de la façon de garder une distance raisonnable avec sa fille, Louka approfondit son amitié avec les enfants du village et s'habitue peu à peu à la vie ici. Pendant ce temps, des monstres dotés d'une coordination surnaturelle apparaissent près du village. Afin de préserver la paix du village, Cayna décide de partir à la recherche de leur repaire. Pendant ce temps, Louka et les autres s'échappent furtivement du village, loin des adultes. Mais là, ils rencontrent l'ombre d'un monstre ! Dans ce tome 7, Cayna accueille Louka, orpheline, comme sa fille. Louka, désormais parente de la mère la plus forte du monde, est surprise par la forte personnalité de son demi-frère, mais elle s'habitue peu à peu à lui. Le village où Kana a construit sa maison abrite Litt-chan, qui a le même âge que Louka, donc ce serait une excellente occasion pour elle de développer sa maturité émotionnelle, et ce serait idéal pour guérir le cœur de Louka, qui vient de perdre ses parents. Il est préférable d'avoir des amis de votre âge. Si vous êtes trop attaché à Cayna, cela gênera votre recherche de sa tour. Cependant, c'est un peu fatal qu'elle se soit retrouvée dans le pétrin à cause de son amie. C'est vrai que les enfants ignorants peuvent être imprudents et presque perdre la vie, mais c'est quand même un peu effrayant. On pense que cette fois, la surprotection de Cayna a été une bénédiction. Pourtant, ce n'est pas seulement Louka qui se sent faible après avoir perdu sa famille, c'est aussi Cayna. Dans le monde de ce jeu, les personnages ont non seulement des enfants et des petits-enfants, mais même des arrière-petits-enfants. Mais en réalité, lorsque Cayna s'est retrouvée alitée, les blessures de la perte de ses parents n'étaient probablement pas encore cicatrisées. À bien y penser, Cayna et Luka se pansent peut-être mutuellement. Malgré tout, dès que Skullgo apparaît, l'histoire prend une tournure comique. ien que la trame soit paisible, elle contient aussi quelques détails qui continueront probablement plus tard, comme des histoires de monstres bien maîtrisés attaquant les environs du village, et des monstres invoqués qui semblent avoir peur des fées. Nous ne savons pas si ces éléments ont un lien avec l'intrigue, mais bien que l'histoire de la ville natale de la sirène ait été mentionnée, elle n'a pas été beaucoup utilisée. Le prochain tome se déroule dans la capitale royale.Avec l'arrivée d'un nouveau membre, les choses sont encore plus animées ! Avec l'adaptation animée, l'histoire s'est terminée peu de temps après l'adoption de Louka, mais le manga semble se poursuivre correctement après cela.Date de sortie : 11 Juin 2025Editions : Doki Doki