Trillion Game tome 9

Trillion Game est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu dix tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Pour pouvoir tout se permettre, avoir le monde à ses pieds et ne plus être le second, il n'y a qu'un seul moyen : devenir richissime. Et le montant à gagner est... un trillion de dollars ! Haru est un jeune homme charmant et sûr de lui, affable mais aussi querelleur et imprévisible. Il se considère comme l'homme le plus égoïste du monde et est prêt à tout pour réaliser son rêve de gagner mille milliards de dollars. Impressionné par les compétences informatiques de son camarade timide Gaku, il va le forcer à participer à son projet. Ce couple bizarre parviendra-t-il à créer une entreprise à partir de rien, à gagner une somme aussi importante et à obtenir tout ce que l'on peut souhaiter dans le monde brillant des affaires ? Trillion Game a été sélectionnée parmi les 10 premiers d'un des principaux prix de manga du Japon, le "Manga Award 2022", et a terminé à la 6e place.L'histoire de Trillion Game continue de progresser dans son neuvième volume, tandis que Haru et Gaku poursuivent leur ascension fulgurante dans le monde des affaires. Trillion Games a réussi son entrée en bourse en un temps record. Haru est une force inégalée lors de la tournée de présentation, mais cette introduction en bourse implique également le risque qu'un tiers rachète la totalité des actions. Alors, que peut faire Haru pour s'attirer les faveurs d'un magnat du pétrole... ? Gaku se souvient de ses souvenirs avec Haru de ses années d'école, et il est intéressant de voir la façon unique de Haru de penser aux compétences en communication. Il est évident de commencer par la forme de communication la plus simple, une salutation, et de se montrer progressivement plus chaleureux envers l'autre, mais c'est difficile. Quelqu'un comme Gaku, qui a du mal à communiquer, hésiterait même à investir 10 yens parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Quand on y pense, Haru, celui qui se rapproche de vous, est un ami vraiment rare. Le courage inouï de Haru s'est manifesté pleinement lors des négociations avec le prince arabe. Il a pu s'asseoir à la table des négociations grâce aux relations dévouées de Takarada, et il a obtenu des informations sur le Moyen-Orient grâce aux relations de Kirihime. Ce fut alors une bataille acharnée. Comme l'a dit Haru, la communication est un investissement. C'est ce qui ressort, y compris la collecte d'informations et les préparatifs minutieux en amont. Haru étant quelqu'un de très fiable, le vide qu'il laisse après son départ est immense. Goki Tsugu, le grand méchant d'une grande entreprise, est particulièrement minable… Ce sont des hyènes qui poussent les jeunes à prendre des risques et à prendre le meilleur. Pour cela, ils mentent, trichent et se rasent. Il doit y avoir des gens comme ça dans la vraie vie. Haru...on attend ta contre-attaque...! La série conserve son approche trépidante et son exploration du monde des affaires, mêlant stratégies risquées, alliances inattendues et concurrence féroce. Si Gaku demeure un génie analytique et structuré, Haru continue de prouver que son charisme et son audace sont les véritables clés de la victoire. Le dessin réaliste et détaillé de Ryoichi Ikegami demeure l'un des points forts du manga. Chaque case capture l'intensité des confrontations professionnelles, des réunions stratégiques aux scènes les plus émouvantes et personnelles entre les protagonistes.Avec son accent particulier sur la stratégie, la manipulation et les paris risqués, ce volume conserve l'esprit de la série et confirme pourquoi Trillion Game est l'un des mangas les plus passionnants du genre économique et financier. L'avenir de Trillion Game s'annonce plus incertain et passionnant que jamais.Date de sortie : 21 Mai 2025Editions : Glenat Manga