La Belle et la Racaille tome 1

La Belle et la Racaille (Sukeban to Tenkousei ga Kudaranai Asobi o Suru dake no Hanashi) est une série en trois tomes publiée au Japon aux éditions Futabasha. Riri Kanzaki, la nouvelle élève, adore faire dire des choses mignonnes à sa camarade rebelle Atsuko Nagumo. Et Atsuko commence à se sentir bien de voir Kanzaki si heureuse. Une comédie romantique joyeuse commence, avec la délinquante la plus cool du quartier et une nouvelle élève simple d'esprit !Dans un lycée des années 80, une nouvelle élève innocente, joyeuse et adorable (un golden retriever, soit dit en passant) s'est inexplicablement liée d'amitié avec la méchante et violente tyran de la classe. Et cette œuvre se déroule dans un décor des années 80, ce qui signifie une exploitation sukeban totale. Qui ne l'apprécierait pas ? Absolument, car l'esthétique est complétée par le style énergique des années 80/90 de Fujichika, sale mais détaillé, qui rend l'ensemble aussi fluide que ridicule et romantique (au fait, cherchez « sukeban » sur Internet si ça ne vous dit rien, c'est intéressant). Mais on s'y perd. Ces deux-là deviennent amies parce que Riri trouve attachant que Atsuko prononce des mots mignons et adorables. Et Atsuko s'y essaie parce que… peut-être qu'elle aime ça. Et peut-être aussi Riri. Le reste de leurs camarades ne comprennent pas cette amitié. Le reste des membres de gangs de la ville adorent Atsuko et s'interroge aussi sur cette relation. On retrouve de la romance et un ridicule absolu à chaque page. Et une chose appréciable : le côté saphique est normalisé. Même si on est dans les années 80. Pas de drame ici, juste des gens qui s'apprécient, des situations gênantes, des coups et une esthétique formidable. Cela étant, la série n'a pas marché au Japon, ce qui a conclu à son annulation prématurée.Un manga porté par un graphisme très original qui rappelle, dans une certaine mesure, les classiques américains, avec un mélange de shojosei des décennies passées. Ajoutez à cela une approche plutôt inventive des thèmes courants du genre, et vous obtenez une série légère et captivante.Date de sortie : 19 Juin 2025Editions : Akata