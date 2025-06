Tout à fait mon genre tome 1

Tout à fait mon genre (Akira-kun Kamo Shirenaishi Akira-chan Kamo Shirenai) est une série en deux tomes publiée au Japon aux éditions Shogakukan. Kazuma Iwagami est un nouvel étudiant qui souhaite avant tout consacrer son temps à l'université à une chose : tomber éperdument amoureux et trouver une petite amie stable ! Il rencontre un ange qui prend soin de lui lorsqu'il est battu jusqu'à perdre connaissance par des brutes. À la recherche de son ange gardien, il parcourt le campus jusqu'à ce qu'il se retrouve enfin face à sa sauveuse… ou peut-être son sauveur ? Car il s'avère qu'Akira Haruna ne correspond pas du tout à l'image de la fille typique. N'osant pas poser la question directement, Kazuma cherche des indices sur le sexe d'Akira. Mais ses propres préjugés le sabotent sans cesse !Ce manga a été un changement vraiment bienvenu, et il bouleverse les rôles de genre. Homme typique ? Femme typique ? Akira Haruna correspond à tous les clichés, ce qui explique pourquoi personne ne sait vraiment s'il est un homme ou une femme. Mais est-ce vraiment important ? Pour notre protagoniste Kazuma Iwagami, c'est certain, car un vrai homme ne pourrait pas s'engager avec un autre homme, n'est-ce pas ? Le mangaka joue habilement avec les préjugés bien connus et transmet un message important au lecteur : le genre joue-t-il vraiment un rôle si important quand on est amoureux ? L'exercice d'équilibriste de Kazuma s'avère très divertissant, car bien sûr, il n'a pas le courage de demander à Akira. Heureusement pour nous car sinon il n'y aurait pas autant de malentendus et certainement pas de deuxième partie. La façon dont Akira transforme Kazuma est formidable et l'incite à réfléchir à des choses qu'il n'avait visiblement jamais envisagées auparavant. Nous avons également trouvé surprenant et adoré que l'histoire d'amour ne soit pas précipitée, mais que Kazuma finisse immédiatement dans la friend zone, malgré ce que nous avons considéré comme une confession un peu hâtive. Cette comédie romantique est à ne surtout pas manquer si vous en avez assez des rôles de genre classiques et souhaitez suivre une intrigue un peu plus originale. Au final, le genre d'Akira importe peu, mais on verra bien quelle direction prendra le deuxième tome (la conclusion). Le graphisme est plutôt simple, empreint de délicatesse et de techniques typiques du shônen, comme l'évitement du noir et des arrière-plans, l'utilisation de divers ornements symboliques ou l'accent mis sur les longs regards échangés par les personnages. Les expressions faciales ne manquent pas non plus.L'histoire est très simple, comique, et aborde le sujet des stéréotypes de genre, mais de manière plus sérieuse. Il est également captivant de savoir qui est vraiment Akira Haruna – l'objet des désirs de Kazuma Iwagami : est-elle une fille ou un garçon ? Malgré tout, on a envie de le savoir en lisant le manga, et il est difficile de le deviner à partir de la seule traduction. On peut le deviner grâce au genre, car il s'agit d'un shojo, mais une pointe d'incertitude subsiste.Date de sortie : 05 Juin 2025Editions : Akata