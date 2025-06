Alix tome 44 : Le Royaume Interdit

Alix et son acolyte habituel Enak séjournent dans le port d'Ostie près de Rome. Ils attendent avec impatience la soi-disant « venatio », une sorte de spectacle de cirque avec des animaux sauvages. Éléphants, crocodiles, ours, lions, taureaux sauvages... tous sont là avec un seul but : divertir le peuple romain. Lors d'une visite des écuries et des cages déchargées, Enak est soudainement attaqué par l'un des taureaux sauvages. Heureusement, il y a l'esclave Iphis. Elle sauve Enak d'une mort certaine grâce à un saut particulièrement acrobatique. Alix, de son côté, est très charmé par Iphis aux cheveux noirs. Elle était princesse dans une vie antérieure. Après tout, Iphis est la fille du roi Tisias de l'archipel surpeuplé aux racines minoennes, Kamarès. Ces neuf îles ont été autosuffisantes pendant longtemps. La population vivait complètement isolée. Elle n'avait besoin de personne du monde extérieur. Iphis fut envoyée à Rome pour chercher de la nourriture. Au cours de ce voyage, elle fut attaquée et vendue comme esclave. Alix décide d'acheter la liberté d'Iphis. Il la raccompagne dans sa patrie. Mais à leur arrivée, il s'avère que le père d'Iphis n'est plus sur le trône, mais a été remplacé par sa tante…Avec cet album, le scénariste Roger Seiter travaille sur sa deuxième histoire au sein de l' univers d'Alix. Dans l'autre série classique du créateur Jacques Martin, Lefranc , il a déjà écrit six albums. Seiter forme également un tandem avec Marc Jailloux pour sa deuxième histoire. L'histoire est étonnamment macabre (fosses communes, femme lapidée vive). Nous ne sommes pas vraiment habitués à ça dans un album d'Alix. Le dessin de Jailloux est très classique. Les personnages bougent avec dynamisme et se tiennent souvent très raides. Mais ce style est parfaitement en phase avec les dessins originaux de Jacques Martin. Ce quarante-quatrième album n'est pas révolutionnaire, mais c'est un album solide . Le gros avantage, c'est qu'on peut se plonger dans la série en tant que profane. Pas de références inutiles aux parties précédentes. Aucune connaissance préalable n'est requise. Nous ne savons pas si c'est volontaire, mais c'est quand même une bonne idée. Après tout, il faut continuer à attirer de nouveaux lecteurs.De princesse à esclave et inversement. Ce tome 44 des aventures d'Alix présente une architecture classique avec un personnage qui veut retourner chez lui pour récupérer le pouvoir, mais la trame est bien tissée et le dessin toujours dans le cahier des charges de Jacques Martin.Date de sortie : 02 Avril 2025Editions : Casterman