Développé par Saber Interactive, RoadCraft plonge les joueurs au cœur de chantiers routiers dévastés par des catastrophes naturelles, les mettant au défi de reconstruire des infrastructures avec une flotte de véhicules lourds ultra-détaillés. RoadCraft offre une courbe d'apprentissage bien équilibrée. Les premiers niveaux constituent un tutoriel complet, introduisant progressivement de nouvelles mécaniques et de nouveaux véhicules. La progression est également enrichissante : chaque nouvelle machine débloquée ouvre de nouvelles possibilités, permettant aux joueurs de relever des défis de plus en plus complexes. Le jeu ne suit cependant pas un scénario traditionnel, mais offre un contexte bien défini. Le joueur est chargé de restaurer les infrastructures de différentes zones dévastées par des catastrophes naturelles, affrontant des scénarios allant de villes submergées par les inondations à des routes de montagne détruites par des glissements de terrain. Chaque mission a des objectifs spécifiques et requiert différentes stratégies pour être menée à bien. Outre la progression individuelle du joueur, RoadCraft propose également un mode carrière où vous devez gérer une entreprise de construction. Ce mode ajoute une dimension stratégique supplémentaire : achat de nouveaux véhicules, recrutement d'ouvriers et obtention de contrats de plus en plus importants. L'intelligence artificielle des ouvriers est parfaitement développée et le joueur peut assigner des tâches spécifiques aux membres de son équipe pour optimiser le travail. L'expansion de l'entreprise, l'efficacité des opérations et la possibilité d'obtenir des contrats plus complexes créent une progression naturelle qui compense l'absence de narration linéaire. Chaque mission accomplie apporte de nouveaux défis et opportunités, faisant de RoadCraft un simulateur de gestion complet, capable d'offrir des heures de divertissement immersif.Contrairement à d'autres simulateurs, RoadCraft ne se contente pas d'offrir une conduite réaliste , mais introduit également un module de gestion qui rend chaque décision stratégique. Les joueurs doivent planifier des itinéraires, gérer les ressources et surmonter les obstacles environnementaux tels que la boue, les débris et les routes accidentées. Le jeu s'articule autour d'un système dynamique de construction et de réparation de routes. Chaque projet nécessite une série d'étapes : évaluation de l'état de la route, choix des engins adéquats, préparation du terrain et application de matériaux tels que l'asphalte, le béton ou le gravier. La variété des missions disponibles va de la petite maintenance aux projets d'infrastructures colossaux, avec un niveau de détail rarement atteint dans les simulateurs. Outre la construction, RoadCraft intègre un système de gestion des ressources et de la logistique. Le joueur doit s'assurer d'avoir suffisamment de carburant, de matériaux et d'outils pour terminer le travail dans les plus brefs délais. Le risque de se retrouver bloqué en cours de projet à cause d'une mauvaise planification est toujours présent, ce qui ajoute une dimension stratégique à la progression.Un autre aspect qui rend le gameplay vraiment captivant est la gestion des conditions météorologiques. Travailler sous la pluie ou sur un terrain enneigé affecte le comportement des véhicules et la qualité du travail effectué. La boue ralentit les machines, la neige réduit la visibilité et le vent peut gêner les opérations de précision. Cela oblige le joueur à adapter sa stratégie aux conditions du moment, faisant de chaque mission un défi unique. Comme mentionné précédemment, si un projet est trop important pour être mené à bien seul, vous pouvez embaucher des travailleurs qualifiés pour accélérer le processus. Cependant, tout cela a un coût, et la gestion de votre budget devient un élément essentiel de la progression. Choisir d'investir dans de nouvelles machines ou de renforcer votre équipe peut faire la différence entre réussite et échec. Enfin, le mode carrière propose des défis à long terme. Il ne s'agit pas seulement de terminer des missions, mais de gérer une véritable entreprise de construction , de développer son activité, d'améliorer son efficacité et de décrocher les contrats les plus lucratifs. Ce mode transforme RoadCraft en bien plus qu'un simple simulateur : il devient un jeu de gestion complet, capable de vous offrir des heures de divertissement.L'un des atouts majeurs de RoadCraft réside dans son incroyable variété de véhicules. La flotte comprend tout ce dont vous pourriez avoir besoin sur un chantier : bulldozers, excavatrices, bétonnières, compacteurs, grues et même des foreuses industrielles. Chaque machine bénéficie d'une physique optimisée et réagit de manière réaliste aux conditions du terrain , offrant une expérience de conduite qui dépasse la simple simulation. Les excavatrices, par exemple, ne se contentent pas de creuser ; elles doivent être utilisées avec précision pour ne pas compromettre la stabilité du sol. Une petite erreur peut entraîner des glissements de terrain ou complexifier le travail. Les bétonnières permettent de créer et de couler les matériaux avec précision, tandis que les compacteurs sont essentiels pour assurer un pavage parfait. Les grues, quant à elles, sont indispensables pour soulever les poutres et autres éléments structurels, introduisant ainsi une dimension de travail vertical qui diversifie encore les missions. Un autre aspect intéressant réside dans le niveau de personnalisation. Les véhicules ne sont pas de simples machines prédéfinies, mais peuvent être améliorés grâce à de nouveaux composants, les rendant plus efficaces et adaptables à différentes conditions environnementales. Pneus renforcés pour la boue, bras d'excavatrice plus puissants, moteurs améliorés pour affronter les pentes : chaque choix a un impact direct sur la réaction et le comportement du véhicule sur le chantier.L'un des aspects les plus marquants de RoadCraft réside dans son graphisme et sa bande sonore. Graphiquement, le jeu propose des environnements détaillés et un système d'éclairage qui souligne le caractère hostile des chantiers abandonnés. La boue se déformant sous le poids des véhicules, les structures détruites attendant d'être reconstruites : tout contribue à créer une atmosphère immersive. De plus, le jeu introduit une physique avancée qui rend chaque véhicule unique. Conduire un camion chargé de matériaux exige une attention particulière au freinage et à la stabilité, tandis qu'une pelleteuse sur terrain accidenté peut basculer et perdre de l'adhérence. La sensation de contrôle et la réactivité des véhicules sur différentes surfaces sont parmi les meilleures jamais observées dans un simulateur. D'ailleurs, RoadCraft propose un mode test permettant d'expérimenter les fonctionnalités de chaque machine en toute sécurité, permettant aux joueurs de se familiariser avec leurs fonctions avant de s'attaquer aux véritables défis du chantier. Cet élément ajoute une profondeur supplémentaire permettant aux joueurs d'explorer pleinement le potentiel de chaque véhicule, transformant chaque mission en une expérience unique et hautement technique. Côté son, le rugissement des moteurs, le bruit des pelles et le cliquetis du métal transmettent une sensation d'authenticité rare dans les simulateurs. La bande-son, discrète mais efficace , accompagne le joueur sans jamais être envahissante, alternant des pistes d'ambiance relaxantes avec des sons plus intenses lors des phases cruciales du jeu. Le résultat est une section audio qui met en valeur le sentiment d'effort et de satisfaction qui caractérise chaque projet achevé.RoadCraft n'est pas qu'un simple jeu, c'est une expérience qui capture la satisfaction du travail manuel et de la reconstruction. Avec un gameplay profond, une excellente précision technique et une progression bien pensée, il se classe parmi les meilleurs simulateurs disponibles sur PS5.