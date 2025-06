Mercedes de la lune décroissante tome 1

Mercedes de la Lune Décroissante (Kaketa Tsuki no Mercedes ~Kyuuketsuki no Kizoku ni Tensei Shitakedo Suterare Sounanode Dungeon wo Seihasuru~ @COMIC ) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu quatre tomes à ce jour aux éditions To Books. Réincarnée en vampire, Mercedes Grunewald a gagné à la loterie de la vie. Elle est forte, rapide, belle et même noble. Techniquement noble, enfin. Sa mère n'est qu'une concubine, et son père ne s'intéresse pas à la famille qu'il a refoulée à la campagne. Sachant que le confort de sa vie sera perdu une fois qu'il aura choisi un héritier, elle décide de prendre les choses en main. À seulement dix ans, elle entame une vie d'exploration de donjons. Mais que trouvera-t-elle là-bas ? Dans sa vie passée, elle est morte insatisfaite, mais cette fois, elle est déterminée à connaître un autre destin. Que ce soit la gloire, la fortune ou simplement une raison de vivre, cette fois, sa lune sera pleine.Mercedes est une jeune vampire noble, mais étant la fille d'une des nombreuses concubines du seigneur qui lui sert de père, elle vit avec sa mère et sa nourrice, dans des conditions proches de la pauvreté. Le manoir est presque en ruine, n'ayant comme avantage qu'il lui donne un toit. Las de cette vie, elle va se mettre en tête de devenir Seeker, un métier d'aventuriers consistant la plupart du temps à explorer des donjons, dans le but d'y trouver des trésors ou des ressources intéressantes, ou d'y faire des quêtes comme de la cartographie à la demande de la guilde. Profitant de sa nature de vampire, qui lui donne un avantage de force et de régénération, elle va s'entrainer dans son coin au renforcement de son corps et développer sa magie pour devenir Seeker et tenter de gagner de quoi vivre. Encore un isekai qui démarre bien. On a une longue introspection de Mercedes au début, qui se souvient brièvement de sa vie d'avant, et de comment elle était, à savoir une jeune fille pleine de rêve mais que la réalité de la vie d'adulte a rattraper, ce qui l'a conduit à vivre sans but réel, et même a mourir tristement d'une chute dans un escalier. Le récit continue d'ailleurs de faire des parallèles entre ses deux vies, ce qui mine de rien se fait rare dans les isekai. On apprécie jusqu'à présente les fondements du monde qu'on nous présente, avec quelques questions intéressantes qui espérons-le auront une réponse, notamment sur les ressemblances entre ce monde et le notre. Cette série ne révolutionne pas le genre, mais utilise bien ses idées et est donc assez prometteuse, on passe un bon moment. Le dessinateur du mangaka est excellent, et la composition est tout aussi magnifique. Les poses des personnages sont bien dessinées, ce qui rend l'action captivante. Les décors, qui semblent tirés de prises de vues réelles, créent une atmosphère sombre et humide unique.Il s'agit d'une adaptation en bande dessinée d'un light novel actuellement en cours de publication. L'œuvre elle-même est intéressante, mais l'artiste a fait un travail remarquable pour la traduire avec de superbes illustrations, ce qui la rend très agréable à lire.Date de sortie : 13 Juin 2025Editions : Meian