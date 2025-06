Les Fabrice tome 1 : À la poursuite du trésor de Décalécatán

Les Fabrice, auteurs de BD très en vue dans Spirou (non c'est faux), se retrouvent à Mexico au lieu du festival BD de Niort, à la suite d'un quiproquo à l'aéroport. Sur place, leur guide les confond avec deux archéologues spécialistes des civilisations précolombiennes. La mission qui leur est confié est simple : Ils doivent se rendre en pleine jungle amazonienne sur le mystérieux site de Décalécatán, afin de trouver un trésor maya convoité par Palmatec, un industriel véreux. Sauf qu'avec de pareils bras-cassés, l'expédition pourrait très vite tourner au vinaigre. Et aucun moment, les Fabrice ne sont conscients de ce qu'il se passe autour d'eux. Et les vrais scientifiques dans tout cela ? Oh ils se retrouvent à Niort et pour eux aussi, c'est rendez-vous en terre inconnue !Comme le chantait la Compagnie Créole dans « Au bal masqué » : « Décalécatan, décalécatan, ohé, ohé !!! ». Bref vous l’aurez compris cette BD est complètement absurde, drôle et forcément décalée. En même temps, avec Fabcaro et Fabrice Erre, il ne faut pas s’attendre à moins que cela. Étant un lecteur assidu de JM Erre, on peut se demander vraiment comment se passent les repas du dimanche dans la famille Erre. Nous vous ferions bien un résumé de l’histoire mais elle n’a aucun sens. Elle n’est juste qu’une trame pour appuyer les délires des deux auteurs. Des blagues potaches, des jeux de mots pourris, des quiproquos à gogo et surtout des rires idiots pour les auteurs et pour les lecteurs. En ces temps perturbés, ça fait du bien alors merci messieurs.Le contrat est bien rempli. Nous avons beaucoup ri tout au long de cet album farci de gags plus absurdes les uns que les autres ! Le dessin tout en rondeurs de Fabrice Erre est très efficace et comporte de multiples gags bonus planqués un peu partout dans les décors. Voilà un album qui fait très plaisir.Date de sortie : 16 Mai 2025Editions : Dupuis