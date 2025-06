Tokyo Revengers - Letter from Keisuke Baji tome 4

Tokyo Revengers - Letter from Keisuke Baji (Toukyou Revengers - Baji Keisuke kara no Tegami) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu cinq tomes à ce jour aux éditions Kodansha. Ce spin-off officiel de "Tokyo Revengers" vous permet de suivre l'histoire de Keisuke Baji et Chifuyu Matsuno, de leur première rencontre jusqu'à leur séparation. Chifuyu Matsuno, le vice-capitaine de la Première Division, n'a pas encore accepté la mort de Keisuke Baji, le capitaine du groupe, décédé dans la bataille contre Valhalla. A ce moment-là, une lettre de Baji avant sa mort lui arrive.Souvenez-vous de Tokyo Revengers. Dans la grande bagarre entre le gang Tokyo Manji et Valhalla, dont on se souvient comme de l'Halloween sanglant, Keisuke Baji est mort. Sur sa tombe, Chifuyu, ancien commandant adjoint et meilleur ami de Baji, reçoit une lettre de sa mère qu'il a écrite la veille de sa mort. Les premières lignes permettent à Chifuyu de revenir sur le passé, alors que les deux collégiens ne se connaissaient pas encore. L'histoire n'est pas - comme on pouvait le supposer - racontée du point de vue de Baji ou avec lui comme narrateur, mais plutôt du point de vue de Chifuyu. Cela implique également de les voir tous les deux apprendre à se connaître et de pouvoir suivre comment Chifuyu devient lentement membre du Tokyo Manji Gang. Dans ce tome quatre, m'heure des comptes a sonné ! Ryusei, qui avait emprunté un chemin périlleux pour suivre son ami d'enfance, parvient à se rebeller contre Kojiro grâce aux paroles de Chifuyu et à la confiance que ce dernier continue de lui témoigner. Baji, quant à lui, avoue la vérité sur Kazutora. C'est un grand plaisir d'accompagner Chifuyu dans sa progression. Son esprit légèrement naïf, mais ensoleillé et fidèle est un vrai bonheur pour le cœur. Ce n'est pas un hasard s'il parvient ainsi à convaincre Baji, qui est loin de le suivre facilement. La dynamique entre les deux hommes et le vice-commandant de la première division Ryusei est toujours amusante et provoque l'hilarité. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de bagarres, ce qui montre une fois de plus pourquoi le gang de Tokyo Manji est l'un des plus forts. Le dessin et le style narratif sont très similaires à la série manga principale. Alors, vu ces développements, Chifuyu prévoit-il finalement de devenir vice-capitaine… ? Nous sommes curieux aussi de sa vie sentimentale. D'aucuns se sont attachés à Ryusei, alors espérons que ça ne tournera pas mal dans cette ligne temporelle.L'ennemi d'hier est l'ami d'aujourd'hui. Que va-t-il désormais se passer ?Date de sortie : 19 Mars 2025Editions : Glenat Manga