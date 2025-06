Sakamoto Days tome 17

Sakamoto Days est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu vingt tomes à ce jour aux éditions Shueisha. Comme John Wick l'a découvert, on ne quitte jamais le syndicat du crime. Il faut parfois du temps pour que ce sombre passé vous rattrape. Mais laissez-vous cette époque violente et révolue vous engloutir à nouveau, ou faites-vous de votre mieux pour embrasser votre nouvelle vie aussi étroitement que possible ? Si vous êtes un peu comme le personnage principal de Sakamoto Days, la réponse est évidente. Nouvelle série de l'auteur de manga Yuto Suzuki, Sakamoto Days suit le quotidien de Taro Sakamoto. Il était autrefois un ancien tueur à gages, jusqu'à ce qu'il tombe amoureux d'une fille et mette de côté son côté violent. Mais alors qu'il s'est habitué (et engraissé) à sa nouvelle vie de vendeur, le tueur à gages clairvoyant Shin le retrouve et le supplie de revenir dans le syndicat du crime. C'est alors que des personnes du sombre passé de Sakamoto commencent à apparaître, l'ancien tueur à gages faisant tout ce qu'il peut pour sauver sa famille et lui-même par tous les moyens non létaux nécessaires. Shin se retrouve bientôt à travailler aux côtés de Sakamoto à la supérette, où ils doivent trouver un équilibre entre servir la population et éviter une mort certaine. On apprend rapidement pourquoi Sakamoto a laissé son passé derrière lui, et ce n'est pas simplement parce qu'il s'est marié et a eu un enfant. Sans aller à l'encontre des "règles de la famille", Sakamoto et Shin doivent trouver comment résoudre tous les problèmes qui se posent à eux. Heureusement, il leur suffit de ne tuer personne ; on n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas être violent !Le volume 17 de Sakamoto Days nous plonge dans le point culminant de l'arc du Musée National, avec une succession vertigineuse de batailles, de trahisons, de retrouvailles et de rebondissements choquants qui élèvent la tension narrative à des niveaux inédits. Yuto Suzuki démontre une fois de plus sa maîtrise de l'équilibre entre action brutale, développement émotionnel et une distribution en constante évolution, consolidant la série comme l'un des piliers du manga d'action actuel. L'intrigue débute avec le plan sinistre d'Uzuki : il entraîne Toramaru et Mafuyu à affronter les membres de l'Ordre, avec l'objectif macabre de faire en sorte que leur mort déclenche des bombes implantées dans leurs corps. Cette stratégie démontre non seulement le sang-froid d'Uzuki, mais reflète aussi l'escalade irrémédiable de la guerre entre factions. Pendant ce temps, Shin tente désespérément d'empêcher le sacrifice de ses camarades, se retrouvant mêlé à un combat contre les invincibles Osaragi. La stratégie du combat est remarquable, tout comme l'apparition du frère de Mafuyu, Natsuki, qui débarque en tenue furtive et équipé d'une technologie de pointe pour sauver son frère. Son intervention ajoute une touche émouvante et héroïque, et ouvre une intrigue secondaire sur leur passé et leur relation avec leur père, un assassin raté qui projetait ses ambitions sur eux L'action s'intensifie avec l'arrivée de Samejima, chef des forces spéciales, qui capture Shin et Natsuki après l'explosion du musée. Pendant ce temps, Toramaru, croyant désespérément Mafuyu mort, est acculé par les agents… jusqu'à l'apparition de Sakamoto, dans une entrée absolument glorieuse qui redéfinit le concept de « sauveur de dernière minute ». La scène qui suit est l'une des plus emblématique : Sakamoto et Toramaru affrontent plusieurs assassins dans un décor peuplé de vitrines, de costumes et d'objets historiques. Suzuki démontre ici son talent à allier chorégraphies de combat absurdes et efficaces, comme lorsque Sakamoto utilise des écouteurs et des origamis pour improviser des armes. Malgré le chaos, le manga conserve toute sa clarté visuelle. Pendant ce temps, la confrontation entre Nagumo et Gaku dégénère en une bataille épique, pleine de tension, de tactique et de dévastation. De leur combat aérien au-dessus d'un avion miniature à l'utilisation d'armes secrètes et de stratégies mentales, ce duel est l'un des plus spectaculaires à ce jour.Le volume 17 de Sakamoto Days offre un spectacle complet : combats stratégiques, révélations surprenantes, flashbacks émouvants et une gestion magistrale de la tension narrative. Le rythme est constant, et l'alternance entre drame et humour noir demeure l'une des marques de fabrique de la série.Date de sortie : 16 Avril 2025Editions : Glenat Manga