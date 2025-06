Ao Ashi tome 27

Ao Ashi est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu trente-huit tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Aoi Ashito est un élève de troisième année du collège d'Ehime. Derrière son jeu brut se cache un immense talent mais Ashito subit un énorme revers à cause de sa personnalité trop directe. Le manager de l'équipe des jeunes du club J1 Tokyo City Esperion, Fukuda Tetsuya, apparaît devant Ashito. Fukuda voit le potentiel illimité d'Ashito et l'invite à participer aux essais de son équipe à Tokyo. L'histoire du garçon qui va révolutionner le football au Japon commence rapidement à se dérouler. Gagnant du 65e prix du manga Shogakukan dans la catégorie "Meilleur manga général" en 2019. Nommé pour le prix Manga Taishou 2017.Le match fatidique contre Aomori entre en prolongation ! Pour qu'Esperion remporte la Premier League East, il faut qu'il marque un point dans le peu de temps qui reste. Dans cette situation extrême, Ashito se réveille enfin ! Bien qu'il soit arrière, il est capable de changer le cours du jeu en « se déplaçant vers l'intérieur ». Et quand Akutsu voit Ashito comme ça, il marmonne : « Enfin, toi ». Quelle sera l'issue de cette bataille mortelle ? ? La « plus grande bataille de l’histoire d’Ao Ashi » touche à sa fin ! ! Dans ce tome vingt-sept, Ashito s'est finalement réveillé. Ashito contrôle le milieu tandis qu'Akutsu protège l'arrière. Finalement, ces deux-là sont en parfaits termes. La dernière longue passe a conduit au but gagnant, et avec l'alchimie entre les deux joueurs, ce fut un retour spectaculaire qui nous a rappelé le dernier match de Slam Dunk contre Sannoh. Le temps supplémentaire a pleinement transmis la grandeur d'Ashito et les fruits de son dur labeur jusqu'à ce point. On aborde enfin la question de savoir pourquoi il est un arrière latéral et non un joueur central, et que ce volume va vraiment au cœur de l'histoire. Le dialogue surhumain entre Ashito et Kitano était également bien réalisé. Le sport est une combinaison d’instinct et de tactique. Comme l'ont tous dit Iniesta, Tomiyasu et Uchida Atsuto, quelle que soit la compréhension tactique d'un footballeur, il ne sera pas performant s'il joue en réfléchissant trop. Lors d'un match, lorsque vous bougez instinctivement, vous êtes en mesure de mettre en œuvre de manière optimale les tactiques auxquelles vous avez réfléchi pendant l'entraînement. Il est peut-être exagéré de dire qu'ils sont conscients des mouvements de chaque joueur, mais les joueurs qui peuvent voir au loin sont capables de suivre inconsciemment une grande partie de ces mouvements. Les passionnés de tactique ont tendance à rechercher des méthodes intellectuelles, des pensées et des verbalisations, mais le volume 27 dépeint dans le style unique d'Ao Ashi le moment suprême pour un joueur de football qui peut le mieux incarner cela. C'est un peu triste de dire qu'ils ont abandonné les tactiques et le langage qui ont été utilisés pour exprimer cela jusqu'à présent, et bien sûr, se concentrer uniquement sur l'intuition des joueurs enlèverait les bonnes choses d'Ao Ashi. Cependant, dans le volume 27, le point culminant du match est magnifiquement représenté pour décrire les sentiments des joueurs, et nous pouvons en être enthousiasmés car nous avons suivi le processus d'Ashito consistant à mettre en mots ses pensées et ses tactiques, son travail d'équipe avec ses coéquipiers et sa méthodologie, tout ce avec quoi il a lutté et essayé de comprendre. C'est exactement la même chose que l'effort acharné d'un joueur de football. Et avec le prochain volume marquant le début d'un nouveau chapitre, nous avons hâte de voir encore plus d'exploits d'Ashito.C'est un très bon livre et le match s'est terminé par une finale palpitante. Il n'y avait pratiquement pas de temps pour se reposer car l'histoire suivante était sur le point de commencer. C'est peut-être le livre qui condense le plus le plaisir d'Ao Ashi. À chaque fois qu'Ashito fait un pas en avant, un nouveau personnage apparaît, et c'est incroyable de voir à quel point il se rapproche vraiment des mots de Fukuda dans le volume 1 sur le fait de devenir professionnel et de devenir mondial.Date de sortie : 05 Mars 2025Editions : Mangetsu