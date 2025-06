Crayon Shin-chan tome 1

Crayon Shin-chan est une série en cinquante volumes publiée au Japon aux éditions Futabasha et qui a été interrompue à cause du décès de l'auteur. Cette édition grand format comporte trois tomes de la précédente version et fera donc dix-sept tomes au total. La série suit les aventures de Shinnosuke Nohara, un petit garçon de cinq ans, de ses parents, de ses voisins et de ses amis. L'histoire se déroule à Kasukabe, dans la préfecture de Saitama, au Japon. Le manga s'intitule « Crayon Shin-chan » car « crayon » évoque le fait qu'il s'agit d'un outil couramment utilisé par les enfants de maternelle et que Shin-chan y va. « Shin-chan » est le surnom affectueux du personnage principal.Shinnosuke va à la plage avec sa famille pour se détendre. Pendant que son père est occupé à faire autre chose et que sa mère se prélasse au soleil, Shin-chan regarde autour de lui. Il rencontre une jeune et jolie fille qui est dans l'eau et semble avoir perdu son haut de bikini. Pour aider la fille, Shin-chan se précipite vers sa mère endormie et lui vole son haut pour le prêter à la fille dans l'eau afin qu'elle n'ait pas honte. Ce dernier, cependant, doit maintenant aller voir sa pauvre mère, qui bien sûr n'aime pas du tout ça. Par la suite, la mère Misae est en colère parce que son enfant n'arrive toujours pas à s'essuyer correctement les fesses. Alors elle a pitié de lui et lui explique à nouveau. Au lieu de faire attention, Shin-chan préfère former des nigiri (boules de riz) à partir du papier toilette et, avec une charge concentrée de papier, provoque l'obstruction du tuyau de la maison Nohara. Ensuite, nous allons pique-niquer en famille. Shin-chan sautille dans la prairie et marche accidentellement sur une sauterelle. Comme Shin-chan veut enterrer la sauterelle morte, mais qu'elle est coincée sous sa chaussure, Shinnosuke enterre toute sa chaussure, au grand désespoir de sa mère. Malgré les avertissements, Shin-chan buvait trop le soir et urinait sur son futon la nuit. Pour éviter la colère de sa mère, il met rapidement le pyjama mouillé dans le tiroir à linge et suspend le futon dehors pour le faire sécher. Il s'allonge ensuite sur le futon à côté de son père et fait bêtement pipi dessus, ce qui entraîne encore plus de problèmes que Shin-chan essayait d'éviter. Crayon Shin-chan est absolument drôle ! Cependant, l'humour est parfois un peu en dessous de la ceinture, surtout lorsqu'il s'agit de certaines insultes de Shin-chan. Donc ce n’est vraiment pas pour les enfants ! Le manga lui-même est divisé en épisodes très courts qui n'ont aucun lien, vous pouvez donc revenir très rapidement dans l'histoire, même si vous sautez des épisodes pendant la lecture. Ce qui nous a positivement surpris, c'est que malgré les nombreux sujets, il se passe quelque chose de complètement différent dans chacun d'eux. Il n'y a aucune similitude entre les épisodes individuels et la variété à elle seule empêche le tout de devenir ennuyeux. Les pages en couleur au début du manga et le petit « manga bonus 4 images », qui se trouve également au début, sont également positifs. Le style de dessin, il faut l'admettre, demande un certain temps d'adaptation ; les illustrations semblent plutôt simples et pas très élaborées, mais les personnages s'intègrent parfaitement dans cette histoire et tout autre style s'intégrerait difficilement dans ce manga.L'insolence naïve de Shinnosuke rend ce manga très amusant et il faut juste aimer ce garçon ! Nous nous sommes habitués au style de l'artiste maintenant, et les dessins particuliers s'intègrent parfaitement dans le récit.Date de sortie : 05 Mars 2025Editions : Mangetsu