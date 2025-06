Pattes tome 1 : Gabby a une super idée

Le Canadien Nathan Fairbairn est le coloriste qui possède le plus d'expérience, avec des antécédents chez Marvel, DC, Dark Horse et Oni. Mais après avoir écrit la bande dessinée fantastique médiévale Lake of Fire, il a voulu continuer en tant que scénariste, et le résultat est Pattes (PAWS), une série pour enfants qui existe maintenant depuis trois volumes. Les livres sont écrits et colorés par Fairbairn, et dessinés par Michele Assarasakorn, alias MSassyK . Le premier livre explique le principe : Gabby, Priya et Mindy sont trois meilleures amies qui aiment toutes les animaux, mais qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas en avoir chez elles. Au début, les filles ne pensent pas que promener les chiens soit une alternative viable, car elles sont à l’école quand les gens ont besoin d’aide pour ce genre de choses. Mais heureusement, de nombreuses personnes ne sont pas contre une occupation de leur chien l’après-midi, et les amies finissent par former un club de garde de chiens. La série se déroule au Canada, cela se voit très clairement. Le Vancouver Comic Strip Festival est même désigné par le nom et le logo corrects (en guise de bonus amusant pour les plus observateurs, MSassyK s'est dessiné avec Nathan Fairbairn dans une scène du festival). Le groupe d’amies se caractérise également par une composition démographique qui convient aux régions métropolitaines canadiennes, c’est-à-dire avec plus d'immigrants asiatiques. Chaque livre est raconté du point de vue de l'une des filles, les créateurs de la série ont donc dû trouver quelque chose s'ils voulaient continuer le modèle sur plus de trois livres. À la fin du troisième livre, une solution possible est également proposée pour continuer le modèle encore plus loin. Mais la représentation et la résolution des conflits constituent toujours le thème principal. Toutes les filles ont leurs faiblesses de caractère, et la série les dépeint ouvertement et honnêtement. Le lecteur est averti qu’il y aura toujours un peu de négligence dans un livre Pattes. Sans moraliser trop clairement, la BD explique comment des disputes peuvent surgir et comment les gérer de la meilleure façon possible. La série se permet même parfois une certaine ironie à ce sujet.Parfait pour les 6-12 ans, c'est indiqué au dos de la couverture. C’est une tranche d’âge assez large. La représentation des conflits et du message est largement adaptée aux plus jeunes enfants, mais les situations et les représentations des personnages sont suffisamment complexes pour que les enfants plus âgés puissent également tirer quelque chose de la série. L’humour peut aller dans les deux sens. Dans l’ensemble, les livres tiennent leurs promesses. Née en Thaïlande, MSassyK (oui, elle est elle-même une immigrante asiatique) s'est clairement inspirée des mangas. Ses dessins sont plats, stylisés et presque chibi, et les filles en particulier se ressemblent souvent, mais lorsque le scénario lui lance un défi, elle peut devenir beaucoup plus créative. Elle donne l’impression de se sentir plus à l’aise dans les scènes humoristiques, ce qui explique peut-être pourquoi celles-ci sont les mieux racontées. Les enfants qui sont attirés par cette série par les chiens mignons et vivants sur les couvertures, peuvent cependant être déçus de constater que les chiens ne jouent pas un rôle aussi important qu'ils le paraissent au premier abord. Un peu plus dans le premier livre, oui, mais pour l'essentiel, il s'agit d'une série sur des filles qui sont les meilleures amies les unes des autres, pas sur le meilleur ami de l'homme. Peut-être que les créateurs et les éditeurs de séries espèrent que le charme et le drame suffiront à maintenir l’intérêt des lecteurs les plus amoureux des animaux une fois qu’ils se lanceront dans l’action. Et ce n’est pas impensable.Malgré le postulat de départ, la série Pattes n'est pas tant une série sur l'amour des chiens qu'une représentation de l'amitié dans les bons comme dans les mauvais moments.Date de sortie : 12 Mars 2025Editions : Hachette Romans