Développé par Seashell Studio, Mostroscopy est un jeu de combat 1 contre 1 dans le style de « Tekken » mais avec un budget beaucoup plus faible et axé sur la mise à l'écran d'une série de monstres et d'atmosphères folkloriques mexicaines entre l'horreur des années 50 et la Lucha Libre. Le jeu donne un impact immédiat et visuel absolument distinctif et extravagant. Parmi les premières choses que l'on voit, à savoir le menu principal, il est clair où le titre veut nous emmener : dans le temps et d'une manière excessivement nostalgique et rétro. Dans le détail, l'ensemble de l'œuvre s'inspire de choses qui vont bien au-delà du film de série B mais qui, malgré tout, restent connus des amateurs du genre. Mais pas seulement cela, aux monstres de toutes sortes, pour une raison inexplicable autre que celle liée au folklore susmentionné, s'ajoutent une série de lutteurs masqués en plein style Lucha Libre . Non seulement cela, certains combattants sont eux-mêmes des monstres, comme la « femme vampire » qui, en plus d’être masquée, combat également en bikini… mais ce sont des détails. Voulant mieux explorer les types de monstres qui sont le véritable cœur battant du titre, nous avons une sorte de « parodie » extravagante de toutes les créatures les plus célèbres. Il y a une sorte de monstre de Frankenstein sauf qu'il a une bouche sur le ventre et un seul œil géant positionné sur sa poitrine... il y a aussi une louve- garou avec un nom mignon, une certaine « Kitty ». Et que dire de l'homme-poisson qui parle en vers qui sont à leur tour transcrits avec des symboles indéchiffrables ? Il y a aussi un robot gigantesque et quadrangulaire qui se bat avec des mouvements absurdes et en utilisant trop sa « porte » de type réfrigérateur. En bref, la liste est vaste, variée et véritablement amusante à découvrir dans toute sa nature bizarre et difficile à prévoir.Du point de vue de l'histoire, Mostroscopy possède son propre micro-récit dans le mode principal, qui est à peu près le classique « Arcade ». Le système est classique : notes d'histoire initiales, blagues après chaque victoire et notes d'histoire finales. Chaque personnage a sa propre micro histoire qui vise à raconter en gros qui il est ou comment il est né et surtout ce qu'il va "finalement" rencontrer. En termes de contenu, c'est très, très peu, compte tenu du charme général des personnages qui est peu exploité dans le récit. Cependant, il existe des fils narratifs internes et une sorte de tradition très vague reliant les différents combattants. Un exemple ? La créature ressemblant à Frankenstein s'enfuit pour trouver sa place dans le monde et le robot réfrigérateur qui fait également office de garçon de courses de l'inventeur est envoyé pour le retrouver, un personnage non combattant qui est cependant inclus dans les intrigues des deux membres de la liste. Ce sont des petites choses appréciables mais elles ne sont pas très approfondies et constituent une perte de temps. En outre, le peu de récit existant est entaché de deux problèmes. La première est la traduction … Mostroscopy a inclus des sous-titres français mais ceux-ci sont absolument terribles. A cela s'ajoute la conclusion de chaque intrigue liée à une bande dessinée multi-panneaux, statique mais qui reste fixée à l'écran pendant quelques minutes, nécessitant ainsi une lecture rapide et ne permettant pas de voir les images (dont certaines sont très agréables et caricaturales).Étant donné que l'intrigue courte de Mostroscopy est en proie à plusieurs problèmes, il vaut la peine de voir comment elle se comporte sur le plan du gameplay. Eh bien, nous avons entre nos mains un jeu de combat classique en 3D en tête-à-tête où il n'y a pas de profondeur dans l'arène. Nous avons donc affaire à un système assez classique qui, à première vue, peut même paraître trop accessible et simple. En fait, il existe un mode entier, appelé « défi » qui vise à tester toutes les capacités et combos des différents personnages. Le combat de Mostroscopy est basé sur trois boutons : mouvements simples, mouvements spéciaux et défense. Mais un système aussi intuitif, comme prévu, s'accompagne de toute une série de mouvements et de boutons qui donnent des combos en chaîne qui sont dans certains cas vraiment surprenants et agréables. Il y a cependant un « mais » : vous ne les utiliserez presque jamais. À moins d'avoir un partenaire de jeu hardcore ou de choisir de tout jouer avec le niveau de difficulté le plus élevé, avec certains combattants spécifiques, il est assez facile de déterminer quel mouvement spammer sans fin pour sortir indemne de presque toutes les batailles. C'est dommage, compte tenu de la superposition et de la complexité (certains mouvements sont difficiles à mémoriser et à reproduire) de certains personnages qui font également preuve d'une créativité agréable, de l'homme-poisson qui disparaît sous terre comme s'il s'agissait d'une flaque d'eau au robot susmentionné qui tire des lasers et se bat au corps à corps à l'aide d'une porte. Et qu'en est-il des personnages qui peuvent invoquer des supporters temporaires sur le terrain ? En bref, il se passe beaucoup de choses et tout cela est fait dans un style agréable, quoique brut.Malheureusement, Mostroscopy s'expose également à une autre critique : la quantité plutôt faible de contenu. Hormis le mode arcade, le mode « challenge » est pratiquement un tutoriel avec des étapes obligatoires et rend le mode « training » presque superflu. Tandis que celui contre d'autres joueurs est assez classique. Les modes proposés n'ont rien d'« unique » et la longévité globale risque de chuter drastiquement une fois toutes les histoires des personnages terminées. Graphiquement parlant, Mostroscopy est brut, rugueux et présente des problèmes esthétiques indéniables dus aux interpénétrations et aux arrière-plans flous. Pourtant, il a du style et ce style cache la plupart des défauts. En effet, sa nature brute et « ancienne » joue sur l’atmosphère qu’elle veut évoquer. Exactement, vieux et « sale ». De plus, le titre utilise une série de filtres tels que l'effet de projection antique avec des lignes verticales fragmentées, des effets de vagues et des points noirs qui apparaissent et disparaissent. A cela s'ajoutent également des affrontements en noir et blanc total , pour nous plonger de manière cohérente dans le passé. Le problème est que Mostroscopy fait un usage excessif et inutile de ces filtres . En fait, il peut arriver que dans une même campagne, vous ayez une série d’affrontements qui sont presque exclusivement en noir et blanc. Quant au son, il est en revanche de haut niveau, absolument agréable et engageant avec certains morceaux parfaitement insérés dans le contexte.Mostroscopy est une sorte de parodie des jeux de combat 1vs1 et parvient à se démarquer grâce à un style indéniable et une série de combattants vraiment intéressants à connaître. Le gameplay est simple mais satisfaisant même s'il est difficile, voire inutile, de maîtriser chaque combo. Les sous-titres sont un désastre alors que la bande sonore nous a définitivement surpris.