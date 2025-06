Vous incarnerez une femme nommée Willow qui se réveille dans une mystérieuse installation militaire. Lorsqu'elle s'est éveillée, elle ne se souvenait de rien, y compris quand et comment elle était arrivée à cet endroit. Le seul compagnon qu'elle a est une IA qui lui parle directement à l'oreille, lui demandant de l'aider à enquêter sur l'installation. Que s'est-il réellement passé ? Willow pourra-t-elle s'échapper de cet endroit ? Scar-Lead Salvation propose un gameplay sous forme d'action de tir tout en évitant les balles ennemies dispersées comme une version 3D d'un jeu d'enfer de balles. Oui, pour ceux d’entre vous qui jouent à des jeux comme Returnal, ce type peut sembler assez familier. Vous rencontrerez un groupe d'ennemis dans chaque pièce qui tireront beaucoup de balles, et vous devrez les détruire tout en évitant les différentes attaques qu'ils lancent. Bien sûr, tout au long du chemin, vous trouverez plusieurs types d'armes avec des capacités différentes. Vous pouvez également bloquer certaines balles ennemies à l'aide d'attaques de mêlée, mais tous les types d'attaques ennemies ne peuvent pas être arrêtés de cette façon. Au cours de votre voyage, vous pouvez collecter des objets appelés Exo Force Drives qui vous permettent d'activer différentes compétences Exo. Pour activer la compétence, vous devez collecter l'Exo Force qui peut être collectée en combattant. Cependant, gardez à l’esprit que subir des dégâts réduira considérablement votre Exo Force. Exo Force est également utile pour activer le mode Assaut, où Willow gagnera en invincibilité et en attaques accrues pendant un certain temps. Tous les effets de vos compétences Exo augmenteront également lorsque le mode Assaut est actif, vous devriez donc être en mesure d'estimer quand vous avez besoin du mode Assaut.Comme un jeu du genre roguelite en général, vous voyagerez à travers couloir après couloir pour trouver la prochaine destination. Une chose à garder à l'esprit, lorsque Willow meurt, elle réapparaîtra à un certain point de contrôle qui a été précédemment ouvert. Cependant, tous les objets, compétences exo et armes qu'il possède seront perdus, à l'exception des objets liés à l'histoire qui resteront dans votre inventaire. Ce défi rend chaque course différente étant donné que chaque étage et chaque ennemi sont affichés de manière aléatoire. Malgré son concept intéressant, à notre avis, Scar-Lead Salvation est loin d'être optimal dans la mise en œuvre des combats existants. Chaque bataille semble rigide et moins immersive en raison du mouvement trop lent. Les combats dans un jeu roguelite qui devraient être tendus et stimulants, semblent au contraire répétitifs après avoir joué pendant un certain temps.Visuellement, nous aimons beaucoup le design du personnage de Willow, qui semble attrayant. Mais malheureusement, l'environnement existant semblait trop plat et ennuyeux après quelques courses. Les couloirs disposés de manière aléatoire n'ont pas non plus rendu notre expédition plus intéressante, bien au contraire. Au niveau de la qualité sonore, on apprécie également la voix de Willow qui donne vraiment vie à son personnage. Veuillez noter que nous jouons à ce jeu en utilisant des voix japonaises (les textes écrans sont en français, ce qui est rare chez Idea Factory). Malheureusement, les effets sonores comme les coups de feu, les explosions, même la musique de fond ne nous ont pas vraiment impressionnés. Les batailles semblent ordinaires, sans aucun sentiment épique provenant de la musique ou des explosions. À notre avis, ce jeu est plus adapté à jouer si vous êtes un fan de jeux avec un style visuel anime qui veut essayer d'entrer dans le genre. Si vous préférez les jeux avec plus de détails, vous pourriez trouver Scar-Lead Salvation trop simple. Il est vrai que contrairement à Returnal, ce jeu vidéo sort encore sur PS4, ce qui bride de facto son potentiel technique. Copier la formule d’un jeu à succès ne confère pas automatiquement au jeu la même qualité.Scar-Lead Salvation est un jeu de tir à la troisième personne de style roguelite de style anime qui ne répond malheureusement pas aux attentes. Des animations rigides, des conceptions de niveaux ennuyeuses et des combats moins intenses font que ce jeu ne restera dans les mémoires que comme un clone de Returnal.