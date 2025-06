Depuis son annonce aux Game Awards 2023 , Monster Hunter Wilds a suscité un vif enthousiasme auprès des fans de la série et des amateurs de RPG d'action. Capcom a promis une expérience de chasse encore plus immersive et accessible, tout en conservant la profondeur et le défi qui caractérisent la série. L'ambiance mystérieuse des Terres Interdites et l'introduction de nouvelles mécaniques de jeu ont alimenté les attentes, faisant de Wilds l'un des titres les plus attendus de 2025. Dans Monster Hunter Wilds , les joueurs incarnent un chasseur envoyé dans les Terres Interdites pour enquêter sur la disparition d'une précédente expédition et les mystérieuses créatures qui peuplent cette région inexplorée. L'histoire se déroule à travers une série de quêtes principales et secondaires qui révèlent progressivement les secrets de ce territoire sauvage et de ses créatures. Sans trop en dévoiler, on peut dire que le récit offre des rebondissements intéressants et des personnages bien équilibrés, captivant le joueur tout au long de l'aventure. La structure narrative de Monster Hunter Wilds est conçue pour captiver aussi bien les vétérans de la série que les nouveaux venus. Les missions principales offrent un défi croissant, introduisant progressivement de nouvelles mécaniques de jeu et des monstres de plus en plus puissants. Les missions secondaires, quant à elles, vous permettent d'approfondir votre connaissance du monde du jeu et de ses habitants, offrant des récompenses utiles pour améliorer votre équipement et vous préparer aux défis les plus exigeants. La localisation française du jeu est un aspect remarquable , qui comprend à la fois la traduction des textes et le doublage des personnages. Cela rend l'expérience de jeu plus accessible et captivante pour le public local, permettant d'apprécier pleinement l'intrigue et les nuances des dialogues.Le gameplay de Monster Hunter Wilds s'inscrit dans la continuité de la formule établie de la série, tout en introduisant de nouvelles mécaniques qui enrichissent l'expérience de chasse. L'une des nouveautés les plus notables est l'introduction du Seikret , une monture semblable à un raptor qui facilite l'exploration des vastes zones du jeu et peut également être utilisée en combat. Le Seikret permet au chasseur de porter deux armes distinctes pendant la chasse, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans les stratégies de combat. Le système de combat a été peaufiné, conservant les 14 types d'armes déjà présents dans Monster Hunter World , mais ajoutant de nouveaux mouvements et actions pour chacun d'eux. L'un des ajouts les plus intéressants est le mode Précision, qui permet aux joueurs de lancer des attaques ciblées sur des parties spécifiques du corps des monstres, infligeant des dégâts accrus et exploitant leurs blessures pour obtenir un avantage tactique. Cette mécanique ajoute une dimension stratégique au combat, encourageant les joueurs à étudier le comportement des monstres et à planifier soigneusement leurs actions. Les environnements des Terres Interdites sont divisés en différents biomes, chacun caractérisé par son propre écosystème et des conditions météorologiques variables. Le cycle jour/nuit et les conditions météorologiques influencent le comportement des monstres, faisant de chaque chasse une expérience dynamique et imprévisible. Par exemple, certains monstres n'apparaîtront que sous certaines conditions météorologiques ou à des heures précises de la journée, encourageant l'exploration et l'adaptation des stratégies de chasse. Le jeu propose un mode coopératif jusqu'à quatre joueurs , offrant la possibilité de relever les défis les plus difficiles avec des amis ou d'autres chasseurs en ligne. Pour ceux qui préfèrent jouer seuls, il est possible de recruter jusqu'à trois chasseurs de soutien contrôlés par l'IA, qui se sont révélés utiles et compétents pour apporter leur aide lors des chasses. Cette flexibilité de jeu permet à chaque joueur de choisir l'approche qui correspond le mieux à son style de jeu.Monster Hunter Wilds est un véritable régal pour les yeux. Capcom a apporté une attention particulière à la direction artistique, donnant vie à un monde sauvage et fascinant, riche en détails et peuplé de créatures incroyablement suggestives. Les décors des Terres Interdites se distinguent par leur variété et la qualité des textures, avec des biomes allant des déserts infinis aux forêts luxuriantes, chacun caractérisé par son propre écosystème dynamique. Les monstres sont parmi les plus détaillés jamais vus dans la série, avec des animations fluides et des comportements réalistes qui les rendent à la fois crédibles et effrayants. Les conditions météorologiques dynamiques influencent non seulement la chasse, mais rendent le monde encore plus vivant, créant des moments visuellement spectaculaires, comme les tempêtes de sable qui réduisent la visibilité ou les pluies torrentielles qui transforment le sol en marécage glissant. D'un point de vue technique, le jeu fonctionne parfaitement sur PS5 , avec une optimisation surprenante par la fluidité et la stabilité du framerate, même dans les situations les plus trépidantes. L'utilisation du moteur RE Engine s'avère gagnante, permettant de créer des environnements immenses sans chargement apparent et avec un excellent rendu visuel. Et c'est l'un des jeux qui exploite le mieux à ce jour la PS5 Pro, avec des effets de Ray Tracing très convaincants, un meilleur champ et des textures savamment affinées.L'intelligence artificielle des monstres a été améliorée, rendant les créatures encore plus réactives et capables de s'adapter aux tactiques du chasseur. Cependant, dans certaines zones ouvertes où se trouvent plusieurs créatures, de légères baisses de fréquence d'images sont perceptibles sur PS5, notamment lors d'effets de particules complexes, comme les explosions ou les affrontements entre monstres. Rien de particulièrement gênant, mais un aspect qui pourrait être amélioré avec de futurs patchs. Le son est également de très haute qualité. La bande-son accompagne parfaitement chaque instant du jeu, avec des morceaux orchestraux qui augmentent la tension lors des affrontements les plus difficiles et des mélodies plus relaxantes lors des phases d'exploration. Les effets sonores sont soignés dans les moindres détails, avec le rugissement des monstres qui résonne dans les vallées et le bruit du vent qui varie selon le terrain et les conditions météorologiques. Le doublage est disponible en anglais et en japonais, mais aussi en français ; même les textes sont entièrement traduits , un détail qui rend l'expérience plus accessible et attrayante.Monster Hunter Wilds est un titre qui parvient à préserver l'âme de la série, en innovant intelligemment et sans dénaturer les éléments clés qui ont fait sa renommée. Capcom a su créer un monde vaste, fascinant et riche en détails, offrant une expérience de chasse profonde et satisfaisante. Les nouvelles fonctionnalités introduites, comme le Seikret, le système de précision des attaques et les conditions météorologiques dynamiques, enrichissent le gameplay, rendant chaque combat encore plus captivant et stratégique.