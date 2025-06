Kingdom Come: Deliverance (KCD) a rencontré un franc succès en 2018 grâce à son style de jeu de rôle centré sur l'histoire qui se déroule dans le royaume de Bohême au XVe siècle. Les joueurs ont ainsi l'impression de plonger dans le passé et de découvrir l'histoire du continent européen avec une grande précision. En février dernier, le développeur Warhorse Studios a sorti Kingdom Come: Deliverance II (KCD2), poursuivant l'histoire d'aventure du protagoniste de la série précédente, Henri de Skalitz, qui cherche à se venger de la mort de ses parents tués par l'armée coumane sous la direction du roi Sigismond de Luxembourg. Pour ceux qui n'ont jamais joué à la série KCD, Kingdom Come: Deliverance 2 est un jeu de rôle en perspective à la première personne, riche en cinématiques et dialogues où vous pourrez découvrir votre personnage principal, Henry, fils de forgeron du village de Skalitz. Dans la continuité de KCD1, Henry, Sir Hans Capon et ses troupes se dirigent vers le château de Trosky, où ils invitent une alliance de son propriétaire, Otto von Bergow, qui avait pris le parti du roi Sigismond dans le jeu précédent. Lors de leur première nuit de campement près de Trosky, une escouade de bandits attaque et tue tous les hommes, sauf Henry et Hans, qui parviennent à s'échapper et sont sauvés par Bozhena qui soigne leurs blessures. Ils arrivent ensuite à Trosky, mais n'ont aucun signe ni aucune preuve qu'ils peuvent rencontrer Otto von Bergow. Hans accuse Henry et le quitte. Henry apprend qu'Otto von Bergow assistera à un mariage à Semine. Henry tente alors de trouver un moyen d'assister à l'événement et d'avoir une chance de rencontrer Bergow. Avec un type de jeu qui se concentre sur l'histoire, tout au long du jeu, vous aurez souvent des dialogues avec les personnages du jeu, qui sont tous entièrement doublés, vous ressentirez donc une expérience de jeu immersive différente des autres RPG solo.Pendant les premières heures, vous apprécierez les dialogues et quelques scènes de rêve qui résument le jeu précédent. Vous pourrez découvrir KCD2 comme un nouveau jeu en suivant l'histoire et le jeu qui, au premier abord, ressemblent à un tutoriel. Vous apprendrez notamment à naviguer dans le menu et les fonctionnalités du jeu, à porter votre équipement, à utiliser vos armes en vous entraînant au combat avec Hans, à jouer à des mini-jeux et à accomplir les quêtes principales et secondaires. En parlant de quêtes, vous avez la liberté de les accomplir et de les terminer, les résultats sont donc souvent décevants. Cela influencera les caractéristiques d'Henry : vous pourrez le rendre charismatique et éviter les conflits, ou le rendre facilement émotif et faire ce qu'il veut. De plus, KCD2 propose des fonctionnalités limitées dans le temps, telles que la faim, l'endurance, la durabilité de l'équipement, la durée de vie de chaque aliment, le manque d'argent, etc. En combat, il faut prêter attention aux faiblesses de l'adversaire pour attaquer efficacement. Ce jeu exige une attention particulière à plusieurs aspects, ce qui rend le jeu lent car il privilégie le réalisme. On ne peut pas y jouer comme dans The Witcher 3 ou la série Dragon Age, où le personnage principal dispose immédiatement de diverses capacités pour vaincre les ennemis grâce à des mouvements rapides. Henry ressemble davantage à un personnage principal de type « de zéro à héros ». Au début du jeu, vous devez d'abord effectuer des tâches simples pour vous familiariser avec les fonctionnalités du jeu, et fabriquer vos propres armes… car Henry est le fils d'un forgeron. Lors d'une quête, Henry peut échouer à forcer une porte verrouillée, ce qui facilite sa capture par l'ennemi. Henry doit participer à une compétition de tir à l'arc pour améliorer ses compétences. Vous êtes invité à « construire » le personnage d'Henry au fur et à mesure de la progression du jeu, vous serez donc satisfait des conséquences de vos choix de dialogue du début à la fin.Comme la série précédente, Kingdom Come: Deliverance a été développé avec CryEngine, offrant ainsi un rendu visuel époustouflant et détaillé, tant par les expressions faciales et les mouvements de bouche d'Henry et des autres personnages que par l'apparence des bâtiments et des décors environnants, fidèles à l'authenticité du continent européen du XVe siècle. Vous vous arrêterez souvent dans une zone pour profiter de la beauté de l'atmosphère naturelle et des lieux historiques du jeu. En complément des superbes graphismes, le fond sonore de Kingdom Come: Deliverance est très réaliste, avec les dialogues entre les PNJ et les cris des animaux sauvages rencontrés en chemin. Henry, Hans et plusieurs autres personnages principaux possèdent également leurs propres voix, ce qui les rend uniques et différents les uns des autres. Avec le monde ouvert de Bohemia, riche en lieux historiques et en quêtes annexes, vous êtes libre d'explorer la carte au fil du jeu. Les PNJ sont dynamiques et occupés, et de nombreux dangers vous attendent si vous vous aventurez dans des zones dangereuses. N'oubliez pas qu'Henry doit se reposer régulièrement pour éviter l'épuisement, ce qui affectera son endurance maximale. Ces aspects réalistes sont à double tranchant : d'un côté, vous apprécierez les fonctionnalités et pourrez jouer tranquillement, mais de l'autre, ceux qui s'attendaient à un RPG plus rapide dès le début seront déçus. Durant les 20 premières heures, vous aurez l'impression de ne pas avoir progressé significativement, car il y a tellement de choses auxquelles il faut prêter attention pour ne pas gêner Henry dans son aventure.L'interface utilisateur est également assez confuse avec des boutons de raccourcis inhabituels. Au début du jeu, vous ne saurez donc pas comment retirer manuellement les armes déjà équipées ou consulter la liste des quêtes disponibles. Sans parler de la fonction de sauvegarde, moins flexible, qui nécessite de suivre un dialogue et/ou une cinématique spécifique pour pouvoir sauvegarder la partie. Avec autant de quêtes secondaires et d'activités, il vous faudra environ 200 heures pour profiter pleinement de Kingdom Come: Deliverance. Pour les chasseurs de trophées, obtenir le trophée Platine KCD2 demande du temps et une stratégie bien rodée, car une mauvaise réponse peut faire échouer une quête secondaire ou provoquer la colère d'un PNJ. Le mode Photo est également disponible dès le début du jeu, vous permettant d'immortaliser des scènes ou des looks emblématiques.Si vous recherchez un RPG simple et rythmé, Kingdom Come: Deliverance 2 n'est pas fait pour vous. En revanche, si vous recherchez un RPG immersif avec un contexte historique authentique, dont les conséquences de vos choix et actions peuvent influencer le jeu, vous apprécierez Kingdom Come: Deliverance 2, l'un des candidats au titre de RPG de l'année 2025.