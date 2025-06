L'apocalypse arrive tôt et de manière surprenante à Anzuelo , laissant trois enfants livrés à eux-mêmes dans un monde emporté par la mer. Izma, Lucio et Nubero sont presque immédiatement confrontés à une étrangeté indicible et propulsés dans un monde nouveau où la survie au quotidien est leur priorité absolue. Très vite la plage qui les accueille semble s’animer et les transformations de leurs corps et de leurs esprits les mettent mal à l’aise. Confronté à la nature, la mer et les monstres qui l’habitent, nos trois amis découvrent la difficile nécessité de survivre dans un monde changeant et menaçant.Emma Rios est plus connue pour ses dessins sur les histoires des autres, mais avec Anzuelo , on voit que c'est du temps perdu. Son point de vue et ses priorités uniques lui permettent de créer un univers captivant, reflétant les expériences des enfants et apprenant au fur et à mesure. Rios efface l'incertitude du stylo et de l'encre en peignant l'histoire entière à l'aquarelle, et l'imprévisibilité de ce qu'ils feront, malgré son talent, donne une certaine rudesse au récit. Les couleurs douces jouent aussi avec les jeux. Les enfants perçoivent-ils vraiment cette étrangeté apparente, ou est-ce dans leur tête ? Lucio se transforme, il développe des branchies, et Nubero, à un moment donné, semble s'être effondré et reconstitué. Anzuelo est raconté uniquement par le dialogue et les images. Aucune légende narrative réconfortante n'explique les nouveaux arrivants ou les événements étranges ; la perception est donc primordiale. Si vous voyez quelque chose se produire, c'est que c'est arrivé, aussi inattendu ou inhabituel soit-il. Cependant, cette méthode a aussi ses inconvénients : lorsque le temps avance, le lecteur peut être perdu jusqu'à ce qu'un élément du dialogue indique le changement, et aussi, que l'on ne voit pas toujours clairement ce que font les personnages. Comme il s'agit généralement d'un détail, cela ne perturbe pas le flux. « Pourquoi “cette chose” ne peut-elle pas se soucier des autres à sa manière ? Pourquoi devrait-elle penser ou ressentir comme un humain ? » est une question posée à un moment donné, et elle est au cœur de toute l'histoire. Les gens sont obligés de se confronter à ce que signifie être humain. Cela signifie-t-il privilégier la survie individuelle à tout le reste, ou se sacrifier pour le bien commun ? Malgré les changements qui les affectent, les enfants finissent naturellement par reproduire des structures sociales familières, mais face aux défis, chacun a besoin d'une fonction. Est-ce une bonne chose ? Rios suit les personnages sur une période considérable, tandis qu'ils passent de la simple survie à l'adaptation, puis au vieillissement. Il y a des ratés en cours de route, mais c'est normal pour un premier roman graphique. L'ambition et l'intelligence valent bien quelques difficultés, et l'art est magnifique.Cette bande dessinée est avant tout une œuvre d'art, une peinture à apprécier, en réalisant le travail colossal d'Emma Rios, qui, a mis trois années pour achever son projet. D'une originalité dingue, que dire..., il faut le lire pour se faire une idée.Date de sortie : 23 Janvier 2025Editions : 404 Graphic