De pierre et d'os parle d'Uqsuralik et de la vie des Inuits. Alors qu'elle est encore une jeune fille, elle est séparée de sa famille par une fissure dans la glace. À partir de ce moment-là, elle doit se débrouiller seule pour survivre. Heureusement, son fidèle chien Ikasuk et ses quatre jeunes viennent à son secours et elle sait chasser et cueillir pour sa nourriture. En chemin, elle rencontre plusieurs autres groupes qu'elle rejoint et où sa vie se développe davantage. C'est une histoire qui semble très éloignée de nous en raison du monde complètement différent dans lequel elle se déroule. Tout comme un conte de fées ou un mythe, car ce monde est tellement primitif comparé à la façon dont les humains vivent aujourd'hui. Il est impensable que nous devions chercher notre nourriture, alors que la fermeture des supermarchés est la chose la plus proche à laquelle nous pouvons penser. Il est d’autant plus intéressant de lire comment les Inuits assurent leur approvisionnement alimentaire, apaisent leur faim en cas de famine, fabriquent des vêtements pour se protéger du froid et vivent ensemble, ce qui peut aussi s’accompagner de frustrations. De plus, le texte de l'ouvrage est lié aux chansons pleines d'histoires qui sont chantées. Des chansons sur des événements et des personnages qui sont chantées ensemble ou qui ajoutent quelque chose à l'histoire et offrent un changement léger. L'histoire décrit plusieurs années du personnage principal Uqsuralik, au cours desquelles vous progressez à pas de géant. Jean-Paul Krassinsky adapte avec une sensibilité remarquable le roman de Bérengère Cournut, nous offrant une immersion profonde dans le quotidien et la culture du peuple Inuit.Le style d'écriture est agréable et l'histoire se lit facilement grâce aux phrases courtes. De plus, les passages du texte peuvent être très mystérieux, ce qui signifie que vous devez relire certains passages. Le personnage principal de l'histoire est Uqsuralik, la fille et plus tard la femme avec la douceur d'une hermine et la dextérité d'un ours. Cependant, ce personnage apparaît comme froid. Bien qu'elle perde sa famille et vive des événements pénibles, elle reste distante dans la description de ses sentiments. Cela la rend courageuse et dure. De plus, à travers la description des personnages, on sent que ce monde est très éloigné de soi en tant que lecteur. Les personnages, à l'exception d'Uqsuralik, ont un trait dominant et de cette façon, vous apprenez à les connaître sans entrer dans les détails. Les traditions rendent les actions des personnages « logiques » pour eux, tandis qu'en tant que lecteur, vous souhaitez approfondir ce que les personnages ressentent à ce sujet. Vous en apprendrez également davantage sur les traits humains négatifs, tels que la jalousie, la vengeance et le mensonge. Cela donne à l’histoire des rebondissements intéressants. L'adaptation en bande dessinée permet de visualiser avec force les défis auxquels Uqsuralik est confrontée : le froid mordant, la recherche de nourriture, la menace des animaux sauvages, mais aussi les rencontres marquantes et l'apprentissage des traditions inuit auprès d'une nouvelle communauté. Le travail graphique est un des points forts de cette adaptation. Le trait naturaliste retranscrit avec précision la rudesse et la beauté des paysages arctiques : l'immensité de la banquise, les nuances subtiles de la neige et de la glace, la faune sauvage. Les couleurs, souvent dans des tons froids mais avec des touches vibrantes, soulignent l'intensité des émotions et la dimension spirituelle du récit.De pierre et d'os est une belle histoire et un voyage inoubliable au cœur de l'Arctique. Cela vous fait réfléchir davantage aux phénomènes naturels causés par le réchauffement climatique. Un climat plus chaud affecte non seulement la température, mais aussi la chasse et le piégeage. Pour nous, ce n’est pas une menace directe, mais pour les personnes qui en dépendent : les Inuits. C'est une histoire qui vous passe sous le nez comme un rêve, mais une fois que vous aurez fini de la lire, elle aura un grand impact sur vous.Date de sortie : 11 Avril 2025Editions : Dupuis