Hinatsuba, celle qui maniait le sabre

Une jeune samouraï se consacre corps et âme au perfectionnement de sa maîtrise des arts martiaux. Après une déclaration d'amour inattendue de la part d'un compagnon du dôjô, elle doit décider de prendre le rôle qui lui revient en tant que femme dans le Japon de la fin de l'ère Edo ou de suivre la Voie du sabre. Une décision difficile dans un pays qui entre dans la période la plus décisive et la plus turbulente de son histoire. À travers la vie de femmes maîtres d'arts martiaux, de prostituées, de vendeuses, de nonnes bouddhistes et de sabreuses à gages, Hinatsuba transmet la force, la résilience et la gentillesse des différentes femmes qui vivaient à Edo (Tokyo) à la fin du milieu du XIXe siècle.Il est parfois très difficile de trouver un équilibre dans la vie. Surtout si la recherche de cet équilibre se fait entre deux aspects socialement opposés, comme le fait d'être un samouraï et une femme dans les dernières années de la période Edo au Japon, au milieu du 19ème siècle. C'est la situation de Suzu, le personnage principal de ce manga, qui a beau essayer de combiner sa passion pour le sabre et son rôle de femme, il semble que la société ne lui facilite pas la tâche, puisqu'elle insiste constamment pour qu'elle choisisse l'un ou l'autre. Les conseils de son père seront d'un grand soutien pour Suzu, ainsi que pour les nouvelles personnes qui entreront dans sa vie, de son futur fiancé à d'autres femmes qui se trouvent dans la même situation qu'elle. Elle rencontrera des situations qui l'amèneront à remettre beaucoup de choses en question, à changer sa façon de penser et à affronter ses problèmes d'un point de vue plus humaniste, en se libérant du poids de la société. Outre l'histoire, l'un des points forts de ce manga est son large éventail de personnages. Il y en a de toutes sortes, des plus sombres et sinistres aux plus colorés et drôles. Chacun d'entre eux finit par avoir une importance plus ou moins grande pour Suzu, et ce sont ces relations entre les personnages et le personnage principal qui donnent au manga son agilité et sa fraîcheur, rendant l'histoire à la fois profonde et divertissante. Le dessin est merveilleux, outre les personnages eux-mêmes, les paysages sont captivants, ce qui fait que le lecteur s'implique encore plus dans l'œuvre, qui l'enveloppe complètement.Hinatsuba est un manga léger mais en même temps profond et significatif qui traite de la recherche de soi, de notre place dans le monde et du rôle conditionnant que la société peut jouer dans ce processus.Date de sortie : 19 Février 2025Editions : Kotodama