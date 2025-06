Strange Fruit - La chanson d'Abel

L'histoire vraie d'une chanson écrite en 1939 par Abel Meeropol, poète , juif et activiste politique pour la star du jazz New-yorkais Billie Holiday. D'abord réticente, Billie va accepter d'interpréter cette chanson forte en tout sens, qui parle de la ségrégation afro-américaine dans le Sud du pays. Presque 20 ans plus tard ces deux amis se retrouvent dans un bar miteux de Harlem pour refaire le monde et se remémorer la trame de leur histoire artistique et privée.Cet ouvrage retrace les racines de la chanson de protestation popularisée par Billy Holiday en 1939, « Strange Fruit ». Vincent Hazard explore comment un institutrice juif blanch en est venue à écrire la chanson que Holiday prétendait, à tort, avoir été écrite pour elle et qui fut ensuite adoptée par le mouvement des droits civiques. « Strange Fruit » combine des éléments de biopic avec une exploration de la naissance des clubs de jazz new-yorkais et de l'histoire du lynchage dans le Sud. Abel Meeropol, également connu pour avoir adopté les enfants de Julius et Ethel Rosenberg après leur exécution, avait initialement écrit les paroles d'un poème, « Bitter Fruit », pour un syndicat d'enseignants. Le mouvement Tin Pan Alley, où la musique noire était produite par des artistes blancs comme Irving Berlin et George Gershwin, lui a donné l'idée de mettre les paroles en musique. Billy Holiday, alors en vogue au Cafe Society, un club new-yorkais (« le mauvais endroit pour les bonnes personnes »), a été contacté pour enregistrer la chanson, qui est devenue sa pièce maîtresse, même après avoir été reprise par de nombreux autres artistes, dont Nina Simone et Carmen McRae. Les paroles ont été lues au Congrès en soutien à la loi fédérale anti-lynchage, qui a échoué dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Elles ont ensuite servi de toile de fond au mouvement des droits civiques, ont refait surface dans les années 1970 avec « Rock Against Racism » et ont été jouées aux funérailles de Meeropol en 1986. Le dessin d'A.Dan a un aspect crayonneux qui donnent un côté historique et dramatique au récit. Mais le plus puissant reste la chanson elle-même, ce que l'auteur dépeint avec brio grâce à ses découpages fluides. La chanson, interprétée pour la première fois par l'épouse de Meeropol lors d'une fête scolaire, a attiré l'attention de musiciens noirs, notamment Billy Holiday, qui l'ont portée à l'attention nationale. Depuis, la chanson a été interprétée à de nombreuses reprises et a bouleversé la vie de ceux qui y ont participé, parfois de manière radicale, comme dans le cas du chanteur folk Josh White, dont la carrière a été détruite par le maccarthysme de l'époque pour son interprétation de cette chanson contestataire.S'appuyant sur les souvenirs et les réminiscences de participants directs au mouvement anti-lynchage, issus de la société blanche libérale et noire des années 1930 et au-delà, Strange Fruit enrichit efficacement cet album d'une mine d'informations sur une chanson peu connue, mais puissante, et le mouvement qu'elle a engendré. Si le thème de la chanson est particulièrement sombre, ce récit l’utilise comme un révélateur des différents visages de l’Amérique.Date de sortie : 04 Avril 2025Editions : Dupuis