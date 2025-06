Marsupilami tome 34 : Marsu Club

Hector a disparu. Sa tante et son ami George le recherchent à Chiquito, mais en vain. Parce qu'Hector est au milieu de la jungle palombienne parmi les marsupilamis. Grâce à un chaman, il a lui-même été transformé en marsupilami. Mais le sort n'était pas censé se dérouler comme il l'a fait. Hector n'aurait pas dû réellement changer mais aurait dû rêver qu'il était devenu un marsupilami. Quoi qu'il en soit, le chaman tente d'inverser le sort et en même temps Hector tente de faire quelque chose en tant que marsupilami. La famille du seul et unique marsupilami est heureuse qu'Hector soit de retour, car il leur manquait beaucoup. Mais maintenant qu'il est là en tant que membre de l'espèce, le problème se pose : les marsupilamis sont très territoriaux et donc Hector n'est pas tant le bienvenu car il va bientôt gêner. Le marsupilami tente de préparer Hector au combat et il réussit presque à obtenir une épouse lorsqu'une belle fille indigène s'aventure dans la jungle. Mais il la fait fuir avec son comportement faussement sauvage et commence à désespérer. À ce moment-là, le chaman apparaît pour essayer de retransformer Hector en enfant humain et de le ramener auprès de sa tante à Chiquito. Est-ce que ça marchera cette fois-ci ?Comme il sied à une bonne bande dessinée jeunesse, l'histoire est très compréhensible. Une différence majeure avec les premiers albums est que les textes d’accompagnement sont également beaucoup plus destinés aux jeunes lecteurs que ce n’était le cas auparavant. On remarque également cette attention portée à un public plus jeune dans l'humour utilisé. Un exemple en est les noms de certains protagonistes. De plus, l’histoire ne contient aucune intrigue secondaire ni rebondissement difficile, ce qui lui permet d’atteindre un jeune public. Les dessins sont de bonne qualité, mais contiennent généralement peu de détails. Les arrière-plans sont généralement très simples, voire inexistants. Les figures secondaires font en sorte que l'attention se porte souvent sur certains dessins. Après tout, il y a souvent une touche d’ingéniosité à découvrir dans la conception des animaux ou dans leurs expressions faciales.Tout amateur de Franquin aura un faible pour le marsupilami. La bande dessinée reste suffisamment amusante pour passer une agréable demi-heure avec.Date de sortie : 14 Mars 2025Editions : Dupuis