Sushi Ichi ! tome 1

Sushi Ichi ! est une série en huit tomes parue au Japon aux éditions Leed. À la fin de l'époque Edo, un plat révolutionnaire a été créé, qui a été apprécié par le peuple dès sa naissance et a déclenché un énorme boom : le « nigiri sushi » ! Le décor est Edo Honjo, « Sushi Yokocho », une rue bordée de restaurants de sushis. Parmi eux, celui qui se démarque le plus, attirant un flux constant de clients chaque jour, est le Nanohana Sushi, préparé par le personnage principal, Taisuke. Les sushis préparés par Taisuke ne sont pas seulement délicieux. Mangez-le et une vie plus heureuse vous attend - c'est « Miracle Sushi » ! Le propriétaire de ce restaurant sert non seulement des sushis avec talent, mais les prépare également avec cœur.Eh bien, à part le fait qu'il s'agit d'un manga d'époque, il n'y a rien de particulièrement nouveau dans un manga de cuisine avec les sushis comme thème, mais c'est une œuvre que seul Ogawa, qui écrit des mangas de cuisine depuis longtemps, aurait pu faire. Le contenu présentera les sushis qui représentent Edo. Les représentations (ou plutôt les réactions) de la gourmandise des sushis qu'il mange alors qu'il se gave de congre, de crevettes kuruma, de thon mariné, de rouleaux minces (kanpyo) et de hamaguri bouilli sont amusantes, les personnages apparaissant nus et devenant fous ... comme dans la série Food Wars. Même ces images extravagantes sont soigneusement dessinées, et bien qu'elles soient sous la forme d'un manga, vous pouvez sentir le professionnalisme qu'Ogawa-sensei a mis dans le médium de « l'image ». Le meilleur épisode est sans doute celui avec Yamaki : Après avoir mangé les délicieux petits pains fins et avoir eu une réaction incroyable, il est temps de faire une pause bienheureuse et de siroter du thé. C'était une scène fantastique, non seulement représentant le plat principal, comme on le voit souvent dans « Chuka Ichiban ! », mais aussi la boisson qui suit et l'arrière-goût persistant qui vous fait soupirer. C'est vraiment mémorable de voir un homme à l'air dur comme l'officier de police Yamaki être fasciné par la nourriture délicieuse. Ce n'est pas le genre d'histoire où le protagoniste crée de nouveaux plats ou devient un meilleur cuisinier, mais plutôt une histoire d'intérêt humain dans laquelle le protagoniste accompli résout des problèmes en servant de la nourriture délicieuse au bon moment. Cela pourrait être une période fantastique d'Edo, mais on suppose que les sushis reflètent réellement la situation de l'époque.Un manga de sushi se déroulant à la fin de la période Edo. C'est un mélange d'histoire d'intérêt humain et de manga gastronomique, avec le personnage principal qui non seulement prépare de délicieux sushis, mais touche également le cœur des gens.Date de sortie : 19 Février 2025Editions : Kotodama