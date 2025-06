Remington 1885

Frederic Remington est né dans le nord de l'État de New York. Son père, colonel dans l'armée de l'Union pendant la guerre de Sécession, espérait que son fils ferait carrière dans l'armée. Cependant, lorsque Frederic entre à Yale en 1878, il choisit d'étudier l'art. Plus intéressé par le football américain que par les études, il quitte Yale après seulement trois semestres. Avec l'idée d'investir l'héritage reçu après la mort de son père dans une mine ou un ranch, Frédéric partit pour le Montana en 1881. Bien que ses projets d'investissement ne se concrétisèrent pas, ce fut une expérience qui allait façonner le reste de sa vie. Captivé par l'esprit du Far West, Remington dessina les cow-boys, les soldats et les Amérindiens qu'il rencontra. Il y retournera à maintes reprises tout au long de sa carrière, source d'inspiration. Remington vendit son premier croquis à Harpers Weekly en 1882. Ce fut le début d'une brillante carrière d'illustrateur. En 1885, il décide de rejoindre Fort Grant, non loin de la frontière mexicaine, non pas pour peindre des hommes célèbres, mais plutôt les gens ordinaires du Far West. Alors que les artistes de l'Hudson River School et d'autres artistes qui ont représenté la Frontière s'intéressaient à ses paysages merveilleux, Remington s'intéressait aux gens. Qu'il s'agisse d'un cow-boy sur un bronco, d'un montagnard dévalant une pente raide ou d'un guerrier cheyenne fonçant à cheval. Là où le récit devient imaginaire, c'est que Josep María Polls et Sagar suggèrent que Remington ait pu rencontré Geronimo après avoir été capturé par un groupe d'ApachesCet album contient un dossier de neuf pages, situé à la fin. On y trouve notamment cinq illustrations réalisées par Frederic Remington (1861-1909). Pour autant, cette histoire de 94 planches n’est pas une biographie mais une aventure plausible qu’il aurait aimé vivre. Au milieu des années 1880, la colonisation de l’ouest des États-Unis touchait à sa fin, l’Arizona est la dernière terre qu’il reste à pacifier. Ces éléments sont mis en place dans une introduction de cinq planches où Remington partage le bivouac avec deux prospecteurs. Nous avons apprécié ce scénario de l’espagnol Josep Maria Polls où on suit le quotidien de cet illustrateur. Une expérience à la fois immersive et introspective. À noter également quelques éléments de fantastique. La vérité historique de la situation aide également à dénoncer la réalité de la colonisation. La mise en couleur et le style de l’espagnol Sagar ne sont pas conventionnels. Aussi, il faut un peu de temps pour rentrer dans le récit. Afin de centrer l’action sur Remington, le dessinateur n’hésite pas dans une même case à le dessiner plusieurs fois (voir notamment la page 19). Un procédé très efficace mais peu usité dans la profession. Au final, ce fut une lecture très agréable et instructive, bien loin de l’univers fantasmé de la conquête de l’ouest.Remington ne se contentait pas d'être illustrateur. À cette époque, l'illustration était considérée comme une forme d'art mineure, voire, dans certains milieux, comme n'étant pas vraiment de l'art. En illustration, affirmait-on, l'objectif est de soutenir le texte, le concept et l'inspiration venant ainsi de l'écrivain plutôt que de l'esprit de l'illustrateur. Un album qui plaira à tous les amateurs de western.Date de sortie : 18 Avril 2025Editions : Dargaud