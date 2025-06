Tower Dungeon tome 1

Tower Dungeon est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu quatre tomes à ce jour aux éditions Kodansha. Un sorcier maléfique tue le roi et s'empare de son corps, enlève la princesse et l'emmène dans la légendaire Tour du Dragon. La Garde royale est repoussée dans sa tentative de la secourir. Pour remplacer les blessés, un jeune ouvrier agricole nommé Yuva est appelé sous les drapeaux. Avec pour seul bouclier un couvercle de marmite et un dos robuste pour transporter des provisions, Yuva rejoint les soldats dans une quête périlleuse pour escalader la tour et sauver la princesse. Mais la Tour du Dragon abrite des horreurs indicibles.Tsutomu Nihei revient avec Tower Dungeon , une œuvre qui marque son incursion dans le genre de la fantasy épique, s'éloignant des environnements cyberpunk et post-apocalyptiques qui ont défini sa carrière avec des œuvres telles que Blame ! ou Knights of Sidonia . Avec ce manga, le mangaka japonais nous plonge dans un monde de donjons, de créatures monstrueuses et un voyage plein de dangers et de mystères. L'histoire se déroule dans un monde où la princesse du royaume a été kidnappée par un nécromancien et emprisonnée dans la légendaire Tour du Dragon. La garde prétorienne, chargée de protéger la famille royale, entre dans la tour pour la sauver, mais découvre bientôt qu'ils se trouvent dans un endroit rempli de pièges mortels et d'êtres terrifiants. Se voyant débordé, le royaume recourt à une conscription forcée de paysans pour renforcer les rangs des guerriers. Parmi ces recrues se distingue Yuva, un jeune homme doté d'une force extraordinaire, déterminé à survivre et à rentrer chez lui. Cependant, alors qu'il gravit la tour, il découvre que la clé de la survie n'est pas seulement la force, mais la ruse et la capacité de s'adapter aux menaces qui se cachent dans le donjon. Des horreurs créées par le nécromancien aux bêtes qui se cachent dans les salles de pierre, Tower Dungeon devient une lutte constante pour la survie. L’un des éléments les plus remarquables de Tower Dungeon est l’utilisation magistrale de l’espace et de l’architecture, une caractéristique de Nihei. Au lieu des environnements labyrinthiques et technologiques habituels, nous trouvons ici une forteresse colossale remplie de structures gothiques et de donjons en ruines. Les illustrations transmettent un sentiment d’immensité et de danger latent, donnant à chaque pièce de la tour l’impression d’être un monde à part entière.Le manga conserve le style visuel caractéristique de l'auteur, avec des ombres marquées, des compositions de pages cinématographiques et des séquences d'action chorégraphiées avec une précision impressionnante. La conception des personnages et des créatures reflète également cette attention aux détails : les chevaliers portent des armures imposantes et les monstres sont des aberrations lovecraftiennes évoquant l'horreur corporelle caractéristique de Nihei. Comme dans ses œuvres précédentes, Nihei opte pour une narration minimaliste où les images prédominent sur le texte. Tower Dungeon se caractérise par l'utilisation de silences et de séquences sans dialogue qui renforcent le sentiment de solitude et de danger. L'exploration de la tour se déroule sans explications excessives, permettant au lecteur de découvrir les secrets du monde aux côtés des personnages. Les protagonistes suivent également la ligne habituelle de l'auteur : Yuva, le héros de l'histoire, est un personnage de peu de mots, dont les actions parlent plus fort que ses pensées. Au fur et à mesure que l'intrigue progresse, son développement devient plus complexe, confronté à des dilemmes moraux et à des situations qui remettent en question sa conception de la force et de la survie. L’un des points forts de Tower Dungeon est son rythme narratif. Contrairement aux autres œuvres de Nihei, qui peuvent sembler plus contemplatives, nous trouvons ici un équilibre entre action intense et moments de réflexion. Les batailles sont représentées avec beaucoup de dynamisme, capturant la brutalité et le chaos des luttes contre les êtres qui habitent la tour. Cependant, l’histoire ne se limite pas à l’action pure. Le sens du mystère et de l'horreur est maintenu tout au long du film, avec la menace constante de l'inconnu qui se cache à chaque coin de rue. Nihei joue avec la psychologie du lecteur, créant une atmosphère oppressante qui maintient la tension tout au long du livre. Si vous êtes un fan de dungeon crawlers, d'action rapide et de mondes mystérieux, Tower Dungeon est une lecture incontournable qui ne décevra pas les fans de l'auteur ou les amateurs de dark fantasy.Tower Dungeon représente une nouvelle étape dans la carrière de Tsutomu Nihei, explorant un genre différent sans perdre l'essence qui a fait de lui un auteur culte. Avec un décor soigneusement conçu, des designs époustouflants et un récit qui s'appuie sur l'intelligence du lecteur, ce manga s'annonce comme l'une des offres les plus marquantes de l'année.Date de sortie : 07 Mai 2025Editions : Glenat Manga