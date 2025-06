Ariadne l'empire céleste tome 22

Ariadne (Soukyuu no Ariadne) est une série qui a connu vingt-deux tomes au Japon aux éditions Shogakukan. Le manga est centré sur Lashil, un garçon qui vit seul, loin des gens, mais qui rêve de cités volantes. Un jour, il rencontre une fille solitaire, Leana, qui veut fuir un mariage arrangé et qui veut voir le monde. Il s'agit de la princesse de l'empire céleste Ariadne et la jeune fille est démasquée aussitôt qu'elle retire ses bottes de fer, n'étant pas soumise à la gravité terrestre. Lashil est nommé Chevalier de l'Azur, chargé de la protection de la souveraine, mais lui aussi cache un secret. Il peut utiliser le pouvoir du photon. Cette fois, c'est un peu différent des shonens habituels car le personnage masculin est celui qui a des super pouvoirs et qui remplit le rôle de gardien, en plus de faire changer son corps pour obtenir ces pouvoirs.L'histoire d'aventure de la princesse et du chevalier arrive à une conclusion grandiose Lashill et son groupe atteignent enfin la « lumière originelle » qu'ils recherchaient. Leanna révèle à Lashill le véritable but de leur voyage. Afin de protéger le monde, Leana doit « se suicider ». Avec l'aide de Leana et de sa sœur jumelle Salena, Lashill affronte l'empereur Barbarosse... Mais alors que le monde continue de s'effondrer, le Chevalier de l'Azur reste déterminé à le protéger, avec les pensées de la princesse et de tous ses compagnons à ses côtés. Tout au long de la série, nous avons apprécié les histoires se déroulant dans d'autres mondes mystérieux et les scènes de combat, similaires à l'œuvre précédente de Sensei, Claymore. Dans ce volume, les sentiments de Leona et Lashill, la bataille finale et la fin étaient tous géniaux. Cela dit, nous avions surtout hâte de voir comment l'histoire mènerait à la bataille entre l'Empereur et Lashill dans la ville volante, donc à cet égard, le développement a été un peu différent de ce à quoi on s'attendait. Il y a encore des fils conducteurs de l'intrigue qui n'ont pas été résolus, on ne peut donc pas nier que l'on a l'impression que la série a été annulée. Une chose qui peut surprendre est que le frère aîné de Lashill, qui a été tué lorsque l'installation a été attaquée, était en fait Lashill lui-même 10 ans dans le futur. Qui était Auguste après tout ? Il y a quelques autres choses en suspens, mais nous avons l'impression qu'elles n'ont jamais eu lieu parce que le futur a changé. L'histoire était pleine de gadgets spatio-temporels et était intéressante. Même si c'était le seul moyen d'éviter la destruction, il est un peu triste que les changements aient entraîné la perte des souvenirs de chacun et de tout ce qu'ils ont construit au cours de leur voyage.L'histoire se termine bien avec un passé modifié. Merci à l'auteur pour son travail acharné sur la série.Date de sortie : 07 Mai 2025Editions : Glenat Manga