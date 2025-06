Les Noces des Lucioles tome 3

Les Noces des Lucioles (Hotaru no Yomeiri) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu sept tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. En apparence, Satoko a tout pour elle : elle est belle, fille d'un noble et en âge de se marier. Malheureusement, elle est aussi très malade et il ne lui reste que peu de temps à vivre. Avant de pouvoir contracter un mariage qui lui redonnera sa valeur aux yeux de sa famille, elle se retrouve la cible du mystérieux assassin Shinpei, et ses plans sont compromis. Pour sauver sa peau, elle fait une demande en mariage désespérée ! En amour, cependant, Shinpei prend au sérieux le principe « jusqu'à ce que la mort nous sépare ».Après avoir échappé à la crise dans un bordel où un assassin et une fille riche sont mariés par contrat, Satoko et Shinpei tentent de s'échapper de l'île sur un bateau qu'ils ont secrètement arrangé. Pendant le court laps de temps qu'ils passent sur leur chemin vers le continent, les deux s'ouvrent l'un à l'autre et partagent leurs vrais sentiments. Cependant, une ombre approche. "Dans ce troisième tome, l'histoire avance tout doucement. Satoko et Shinpei doivent enfin quitter l'île, mais malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Satoko est de nouveau prise pour cible par des filles jalouses de sa relation avec Shinpei. À peine ce dernier la quitte des yeux que celle-ci se fait agresser. Quoi qu’il en soit, l’alchimie entre les deux personnages principaux est incroyable ! Même s'ils ne sont pas encore mariés et ne sortent même pas sérieusement ensemble, leurs interactions, leurs disputes, leurs réconciliations mignonnes, la façon dont ils s'affrontent, leurs poursuites parfois intenses et leurs sentiments compliqués l'un pour l'autre... parfois ils sont alliés, parfois un peu ennemis... mais c'est quelqu'un avec qui vous voulez faire de votre mieux. Oui, c'est tellement drôle, presque comme s'ils étaient déjà un couple marié. La détermination de Satoko et son fort sens de l'indépendance, son adorable faiblesse envers Shinpei, ses doutes et son amour, les expressions tendres que Shinpei montre envers Satoko et ses tentatives désespérées de comprendre l'autre personne... c'est tout simplement divertissant. L'histoire peut être imaginaire et fantastique, mais les circonstances des deux personnages rappellent toutes les relations compliquées entre hommes et femmes réels. Au fait, la scène d'éveil de Shinpei était également géniale. Ces deux personnes honnêtes sont les meilleures. Oh, et l'illustration originale sur l'obi est également superbe !Les personnages sont devenus plus proches dans ce tome 3. Satoko est parfois naïve en raison de son enfance protégée, mais elle apprend de ses erreurs et elle met toujours un point d'honneur à se rendre utile là où elle le peut. Shinpei est une force de la nature, plus fort que n'importe quel autre épéiste, mais il veut connaître l'amour à sa manière, s'efforce de travailler avec Satoko et de discuter des choses.Date de sortie : 16 Avril 2025Editions : Glenat Manga