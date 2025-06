Promise Cinderella tome 3

Promise Cinderella est un manga qui a connu seize tomes au Japon aux éditions Shogakukan. Hayame a un sens aigu de la justice et essaie toujours de le défendre, que ce soit dans la rue ou envers son mari. Mais elle se retrouve à la rue lorsqu'il déclare son mariage terminé après une liaison de sa part. Sans abri et sans travail, la jeune femme erre dans les rues et rencontre Issei, un lycéen de dix ans son cadet, qui lui fait une offre sur un coup de tête. Elle recevra un abri et de la nourriture si elle est prête à participer à ses jeux. Mais Hayame est-elle vraiment prête pour quelque chose comme ça ?Issei n'aime pas le fait qu'Hayame ait désormais un travail et gagne son propre argent. Lorsqu'il apprend qu'elle a blessé son collègue, le coureur de jupons Koya, lors de son premier jour de travail, il voit sa chance. Issei lui dit de baisser le pantalon de Koya et de prendre une photo. Mais les conséquences sont complètement différentes de ce qu'Issei avait imaginé. Dans ce tome trois, quand il le veut, Issei sait vraiment se comporter comme un garçon. Têtu comme une mule, incapable d'admettre ses erreurs et ses fautes, incapable (ou peut-être effrayé) de montrer la vraie nature de ses sentiments. Il est évident que quelque chose dans son passé l'a blessé et l'a conduit à devenir ainsi - le divorce de ses parents, sa relation difficile avec son frère aîné, sans parler des « amis » qui ne sont là que pour lui soutirer de l'argent. Il est également évident que le garçon a des sentiments pour Hayame. Tout le monde s'en est rendu compte (sauf Hayame, bien sûr), mais il n'y a aucun moyen de l'amener à l'admettre. Au contraire, à cause de son entêtement (et aussi de sa jalousie), Issei finit par traiter la femme avec mépris, par des crises peu courtoises et par la mettre à la porte. La vérité, c'est qu'Issei est un homme blessé et solitaire, qui a besoin de quelqu'un capable de voir au-delà de son apparence insupportable pour connaître sa vraie personnalité. Revenons un instant sur Hayame... c'est une femme de caractère, dure, qui fait de l'honnêteté et de l'intégrité morale deux de ses points forts, des caractéristiques qui ne lui permettent pas de passer outre l'injustice et qui risquent de lui rendre la vie difficile dans un monde où l'apparence compte plus que la substance. De nouveau sans domicile fixe (au moins, elle a encore un travail), face aux insultes d'Issei, elle préfère plier bagage. Pire encore, elle est confrontée à cet ignoble être qu'est son ex-mari... Nous savions qu'il réapparaîtrait, mais on espère que ce sera bref. A la fin du volume, nous retrouvons nos deux protagonistes sans toit. Nous avons hâte de lire le numéro 4 pour voir ce qu'Issei va vouloir faire pour résoudre le problème.Il se passe beaucoup de choses dans ce volume. Les autres essaient d'aider Hayame et Issei, mais cela ne fonctionne que partiellement. Aucun d’eux n’est vraiment conscient qu’il aime l’autre. À la fin, il y a un vilain cliffhanger ...Date de sortie : 16 Avril 2025Editions : Glenat Manga