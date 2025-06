Tatari tome 2

Tatari est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu sept tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Il y a bien longtemps, Tatari était un chat monstrueux qui était craint comme un grand démon dans la capitale de Kyoto. 1000 ans se sont écoulés et il est désormais un chat errant sous la garde d'un frère et d'une sœur nommés Takeru et Yuki. Tatari et Takeru étaient les meilleurs amis du monde et, bien qu'ils soient pauvres, ils vivaient heureux dans un appartement délabré... jusqu'au jour où Takeru fut tué. Pour le bien de son meilleur ami décédé, le grand démon Tatari poursuit sa dernière volonté, dans une bataille étrange et sombre avec un lever de rideau mystérieux !!Tatari, un grand démon chat monstre, a adopté la dernière volonté de son défunt meilleur ami et s'est transformé en Takeru. Il a continué sa vie scolaire sans être repéré en tant que youkai, mais sa véritable identité a été découverte par Abe Haruka, un descendant d'un onmyoji, et une bataille qui a duré mille ans recommence ! Quelle sera l’issue de cet affrontement ? Pendant ce temps, à Hong Kong, une bataille mortelle éclate entre Belter, Setsuna et les autres successeurs et leurs youkai exclusifs ! La couverture du deuxième volume présente Abe Haruka, un descendant d'un onmyoji, et Tatari le défie dans un combat en tête-à-tête dans la salle de classe et gagne, mais peut-être ayant hérité du bon cœur de son propriétaire décédé, le vrai Tatari, il ne tue personne sans raison. Récemment, il y a eu un certain nombre de meurtres brutaux de femmes près de la ville, et Abe Haruka a été envoyé à l'école pour enquêter et exterminer les monstres. Tatari entre dans la clandestinité avec Haruka et découvre que les kappa commettent à plusieurs reprises des crimes ciblant notamment la vésicule biliaire humaines. Ils vainquent ensuite le Grand Kappa, qui a vécu 300 ans, et tous deux tuent les 68 kappa restants, résolvant ainsi l'affaire avec succès. Seul le faible kappa Sanpei a été gardé par l'ami de Tatari, Kono. Sanpei est un monstre timide qui a trop peur de tuer un lapin même s'il l'a attrapé dans un piège, ce qui fait de lui un personnage adorable qu'il est difficile de détester. En Chine, une réunion de famille a lieu entre six frères et sœurs, et une lutte silencieuse éclate entre eux tous pour monopoliser l'héritage de leur père décédé, mais l'un d'eux se suicide bientôt, laissant cinq autres survivants. Leur défunt père leur avait donné à chacun un monstre à contrôler et les avait liés par la règle selon laquelle si leur maître mourait, le monstre mourrait également. Le défunt Tatari était l'enfant d'une concubine, et l'une d'elles a engagé un assassin pour le tuer afin de l'exclure de l'héritage. Puis le cinquième fils et ses monstres serviteurs viennent au Japon pour tuer Tatari.Il existe des factions même dans le monde des onmyoji et Tatari toujours sous le souvenir (l'influence ?) de Takeru se plonge dans une affaire bien compliquée. Cela semble devenir de plus en plus intéressant.Date de sortie : 02 Avril 2025Editions : Glenat Manga