Pour le pire tome 12

Pour le pire (Natsume Arata no Kekkon) est une série qui a connu douze tomes aux éditions Shogakukan. C'est le « mariage » qui dépasse les frontières ! Arata Natsume, qui travaille au centre d'aide social à l'enfance, est dans la trentaine et célibataire et ne rêve pas de se marier. Un jour, il reçoit une demande de l'enfant dont il avait la charge, Takuto, de « rencontrer le criminel qui a tué son père à sa place ». Le nom du criminel est Shinju Shinagawa, une frêle jeune femme de prime abord. C'était une célèbre tueuse en série appelée le clown de Shinagawa ...!!Après s'être échappé du tribunal, pour donner à Shinju ne serait-ce qu'un instant d'espoir, Arata proposa qu'ils meurent ensemble, mais elle refusa. C'est à ce moment précis que les deux finissent par écraser leur voiture. Plus tard, alors qu'il est encore à l'hôpital, Arata reçoit une demande de divorce de la part de la jeune fille... Comment se terminera l'histoire absurde d'Arata et de la présumée tueuse en série Shinju Shinagawa ? Dans ce tome douze, les tourtereaux ont été attrapés et guéris, il ne reste plus qu'à découvrir le mystérieux quatrième personnage dans la pièce et l'issue finale du procès. Mais avant le jugement, une dernière rencontre entre l'ex-couple marié, destinée à clarifier leurs sentiments l'un pour l'autre une fois pour toutes. Les derniers détails sont donc réglés, les quelques mystères et curiosités qui subsistaient tombent, et le bon Nogizaka réussit à boucler définitivement la boucle sur toutes les questions de l'œuvre, avec en plus une fin assez sensée. Nous conservons donc une histoire personnellement bien pensée, avec plusieurs fils narratifs, que le sensei parvient toujours à fusionner assez bien : la partie mystérieuse relative à l'intrigue des meurtres est évidemment la principale, mais elle est immédiatement flanquée de la partie psychologique de Shinju, dont nous ne parvenons pas à saisir toute l'essence. Ces deux aspects sont évidemment solidement établis, et ils interagissent avec la psychologie du protagoniste, qui se livre à une véritable bataille psychologique avec Shinju pour savoir qui sera le premier à faire un faux pas. La partie un peu plus sentimentale se dévoile au fur et à mesure, mais elle aura aussi sa place, surtout dans la dernière partie. C'est peut-être parce que nous aimons beaucoup Nogizaka (même si on ne compte plus sur le retour de la Team Medical Dragon, malheureusement), mais nous avons beaucoup apprécié cette histoire sous tous ses aspects, qui a tenue scotché aux pages, plein de curiosité. Non seulement au niveau de l'intrigue pure et dure, mais aussi au niveau de la profondeur des personnages et du choc psychologique qui s'ensuit. Si l'on apprécie les dessins de sensei, que l'on aime les thrillers et les polars, mais aussi les histoires psychologiques et quelque peu sentimentales, vous pouvez tenter l'expérience de la série complète.Arata explique à Shinju les raisons pour lesquelles il s'est marié. Avec la condamnation de Shinju confirmée, le dialogue entre les deux était similaire à celui de "Hanzawa Naoki". C'était touchant de voir Shinju et Arata heureux maintenant. Le sourire de Pearl sur la dernière page est très adorable.Date de sortie : 19 Mars 2025Editions : Glenat Manga