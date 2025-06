Altair tome 26

Altair (Shoukoku no Altair) est un manga qui a connu vingt-sept tomes aux éditions Kodansha. Tugrul Mahmud est un jeune fauconnier qui vient d'être nommé Pasha, c'est à dire général de Türkiye. Une promotion à double tranchant puisque un conflit se prépare avec l'état voisin, l'empire Baltrhain, et que l'univers de la diplomatie s'avère jonché de sbires aux intentions assez obscurs. Actuellement, le concile de Türkiye est coupé en deux, d'un côté les va t-en guerre, de l'autre les pacifistes. Mahmud ne se pose pas autant de questions, et commence une quête pour maintenir la paix à tout prix. Au fil de son odyssée et accompagné d'Iskandar, son fidèle aigle royal, il croisera la route de nouveaux ennemis ... mais aussi de quelques alliés. Mais qu'est-ce que Mahmud fera si la guerre devient inévitable ? Il parcourra le monde pour forger son expérience. Bienvenue à l'heure du réel, et même en matière de fauconnerie, il semble loin d'avoir le niveau requis ! Dans le but de redevenir un pacha, Mahmud accumule les missions délicates.Une rébellion de 10 000 personnes, principalement d'anciens soldats de l'Empire, a éclaté dans une ville reculée de l'État balte gouverné par Zaganos ! En outre, il existe en Türkiye des généraux conservateurs qui ne sont pas d’accord avec la politique de Zaganos visant à établir un État autocratique. Certains se sont rebellés contre Zaganos, tandis que d'autres, sentant le danger, ont quitté le pays. Alors que la Türkiye étend son territoire et lutte pour choisir entre la tyrannie et le consensus, Mahmud sera-t-il capable de diriger la nouvelle puissance ? Nous attendions la suite d'Altair depuis deux ans environ et le grand final de la série arrivera en juin 2025 et voilà enfin le tome 26. Si la guerre avec l'Empire est terminée, il semble maintenant qu'une guerre civile commence. Le général Zaganos veut également faire du pays un endroit meilleur, mais il semble prêt à être détesté, ce qui est déchirant. L’élargissement du pouvoir de décision du général est-il vraiment dans son intérêt futur, comme on le dit ? Juste au moment où les rebelles et les coalitionnistes, tous deux ennemis de Zaganos, sont sur le point de s'affronter, notre Mahmud apparaît ! La meilleure partie de ce manga, ce sont les scènes avec la cavalerie en vol ! Alors comment résumer cela ? La politique est difficile. Même si nous surmontons un ennemi extérieur, un ennemi apparaîtra à l'intérieur, et chacun a sa propre idéologie, et ce qui se trouve à l'intérieur de cette idéologie. En d'autres termes, l'ennemi change en fonction de l'endroit d'où on le regarde. Quand on y pense, il se peut qu'unifier les valeurs soit impossible sans recourir à la force, ce qui est difficile. Il est difficile de rendre tout le monde heureux. La confrontation entre l'autocratie et la démocratie, telle que représentée dans Les Heros de la Galaxie, est un schéma courant, mais il est rafraîchissant de voir le conflit entre l'autocratie et la politique du conseil apparaître au grand jour alors que le pays s'est agrandi après la guerre. On suppose que Mahmud trouvera un compromis et rassemblera les généraux, mais le prochain volume est le dernier. Il n'y a eu aucune détérioration du style artistique ni de changements radicaux dans l'histoire ou la personnalité des personnages, nous avons donc été soulagé d'apprendre que l'auteur, qui n'était plus en mesure de suivre le rythme de la sérialisation, dessinait de manière détendue à la maison.L'histoire atteint son apogée, nous sommes curieux de la façon dont cela va se terminer, mais nous n'avons aucun doute que Kato Kotono créera un épilogue satisfaisant !Date de sortie : 05 Mars 2025Editions : Glenat Manga