Tatari tome 1

Tatari est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu sept tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Il y a bien longtemps, Tatari était un chat monstrueux qui était craint comme un grand démon dans la capitale de Kyoto. 1000 ans se sont écoulés et il est désormais un chat errant sous la garde d'un frère et d'une sœur nommés Takeru et Yuki. Tatari et Takeru étaient les meilleurs amis du monde et, bien qu'ils soient pauvres, ils vivaient heureux dans un appartement délabré... jusqu'au jour où Takeru fut tué. Pour le bien de son meilleur ami décédé, le grand démon Tatari poursuit sa dernière volonté, dans une bataille étrange et sombre avec un lever de rideau mystérieux !!Tatari est un petit chat de gouttière qui vit paisiblement avec Takeru et sa petite sœur Yuki. Pourtant, Tatari est en réalité un Yokai légendaire. Emprisonné il y a mille ans par des exorcistes, il a perdu une grande partie de ses pouvoirs et n’aspire qu’à une vie tranquille aux côtés de Takeru et Yuki. Sauf qu’un soir, Tatari découvre le corps sans vie de Takeru… Celui-ci a été froidement assassiné… Tatari prend alors l’identité du jeune garçon avec pour objectif de découvrir l’identité de ses assassins, les poursuivre, et protéger Yuki. « Tatari » du mangaka Watari est le dernier manga fantastique des éditions Glénat. Ce manga revisite les mythes des Yokais et des Onmyojis, les monstres et exorcistes dans le folklore et les légendes japonaises, le tout, soupoudré de lutte de succession avec la mafia Hong-kongaise. Et le mélange fonctionne très bien ! Tatari est un bakeneko, un chat métamorphe, affaibli après mille ans d’emprisonnement. Il est secouru par Takeru, un jeune garçon à la situation familiale compliquée, qui le prend pour un simple chat. Naîtra alors une amitié indéfectible entre eux deux ! Amitié qui motivera Tatari à venger le jeune garçon et protéger sa petite sœur. Sauf que son côté chat reprend souvent le dessus, mettant en péril son plan d’enquêter sous forme humaine. Le décor peut être conventionnel, mais l’histoire se déroule à un bon rythme dans l’ensemble et est facile à suivre. Il contient de nombreux éléments de combat et, plus important encore, les personnages ont de fortes personnalités et le protagoniste est tout aussi fort.« Tatari » est un excellent manga mêlant parfaitement action, humour, légendes japonaises et personnages attachants ! A découvrir d’urgence !Date de sortie : 05 février 2025Editions : Glénat Manga