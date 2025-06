Le monde est entré dans une deuxième ère glaciaire. Les humains – pardon, les « géants » – se sont échappés sur une autre planète pour semer le chaos ailleurs, laissant la Terre geler en paix. Les lapins ? Non seulement ils ont survécu , mais ils ont aussi évolué : ils parlent, portent des vêtements et vivent dans des villages avec des bars, des restaurants et… une église inspirée de Pierre Lapin (rebaptisée Saint-Pierre, bien sûr). Le joueur incarne Stamp , un lapin charognard surnommé Rusty Rabbit , qui gagne sa vie en fouillant les déchets humains avec l'aide de son fidèle méca, le Junkster. Un jour, le protagoniste rejoint les BB, une équipe d'excavateurs, pour explorer plus en profondeur la mystérieuse montagne Smokestack. Entre épaves animées (les Bêtes de Rouille) et indices sur une fille disparue, Stamp se retrouve impliqué dans une histoire qui – s'il le souhaite – peut aussi être captivante . A condition d'avoir la patience de lire des montagnes de lignes. Mais vraiment, les montagnes . Un produit fastidieux de ce point de vue, même si le jeu a plusieurs idées intéressantes Rusty Rabbit se présente comme un side-scroller 2.5D avec de vagues allusions à Metroidvania. Très vague. Le chemin est tellement linéaire qu’il y a très peu d’« exploration libre ». Il y a bien un peu de retour en arrière ici et là, mais ce n'est jamais indispensable : disons que c'est plutôt un caprice du joueur, ou l'envie d'aller repêcher cet objet laissé derrière. Heureusement, les donjons qui composent le décor possèdent une biodiversité décente - de quoi ne pas s'ennuyer tout de suite - et nous sommes armés jusqu'aux dents : perceuse, fusil, couteau, marteau. Ça a l'air cool, non ?C'est dommage que la jouabilité soit aussi compliquée qu'une chaise IKEA à assembler. Les commandes sont peu réactives, l' animation du mech est plus maladroite qu'un lapin avec deux sacs à dos sur les épaules, et le système de combat qui devrait être l'épine dorsale de tout jeu 2D est embarrassant : les combats sont lents, imprécis et basés sur le classique "hit and run until he death". Bon, on comprend l'empathie du lapin qui frappe et se cache, et tirons aussi un voile sur la variété des armes qui font somme toute la même chose, mais faut-il vraiment passer des heures dans ces conditions ? L'IA ennemie ? Digne d'un dessin animé de série B : parfois ils tournent le dos au hasard, prêts à être embrochés, éliminant toute possibilité d'avoir une confrontation avec quelque chose qui est, même vaguement, un ennemi à notre portée. Passons aux boss , en espérant que ceux-ci soient plus amusants et variés : on va faire court, ou plutôt très court, ils sont tellement chaotiques que la seule tactique possible est l'espoir ! En gros, presque tous les boss dirigent une salle qui vous remplira de balles, et le jeu se transformera en un enfer de balles sans échappatoire. Il existe également un arbre de compétences pour améliorer le mech. Belle idée, si seulement ce n'était pas aussi déroutant qu'un manuel d'instructions écrit en elfique, au point que nous avons abandonné l'idée de le comprendre, et à un certain moment nous avons sélectionné des compétences aléatoires, juste pour rire et pour compléter cette agonie dans un style furry.Les graphismes du jeu sont agréables à regarder : joué sur PS5, il paraît propre au premier coup d'œil, même s'il y a quelques petites imperfections. Il en est de même avec les animations : durant les phases de jeu on ne remarque rien de particulièrement étrange (surtout parce que c'est un jeu à défilement horizontal, chaque élément est vu à une échelle plus petite), mais celles que le titre nous montrera durant les cinématiques ne sont pas vraiment les meilleures. Les personnages qui se déplacent dans le cadre ne le feront pas de manière particulièrement fluide, et le pire sera de les regarder marcher, car ils donnent constamment la sensation de patiner sur le sol. Cela est aggravé par la présence constante de ces cinématiques, en particulier pendant les premières étapes du jeu. Devoir interrompre continuellement votre jeu pour des cinématiques mal animées, où les mécanismes de base du jeu sont inutilement montrés à travers des personnages stéréotypés, mettra votre patience à l'épreuve . Heureusement, un bouton pour sauter des scènes a été ajouté , mais cela peut quand même devenir assez frustrant à la longue. Rusty Rabbit est un exemple classique d'un jeu plein de bonnes intentions, mais avec très peu de budget pour les réaliser. Il a un cadre intéressant, une tradition qui pourrait être fascinante et un concept agréable en son cœur, mais tout est gâché par des contrôles médiocres, des combats ennuyeux et un département audio en désordre - parfois les voix ne peuvent même pas être entendues à cause de la musique. Est-ce que ça vaut la peine de jouer ? Si vous aimez les lapins, les robots, que vous avez 20 euros qui pèsent sur votre portefeuille et que vous ne savez pas comment les dépenser, alors peut-être que oui. Sinon, vous pouvez attendre sans crainte qu'il soit oublié, comme les carottes qui finissent au fond du réfrigérateur.Rusty Rabbit est un jeu à défilement latéral 2,5D mettant en scène un lapin charognard dans un monde glaciaire post-apocalyptique. Le décor est original et le folklore est abondant, mais le récit est trop long. Le gameplay est bancal, les commandes ne répondent pas et les combats sont ennuyeux, avec des boss frustrants et une IA ennemie médiocre. Le système de compétences est déroutant et peu motivant. Malgré quelques bonnes idées, le jeu déçoit à presque tous les niveaux.