The Precinct reprend des éléments de jeux comme This Is the Police pour l'approche de gestion, GTA pour la liberté de mouvement et LA Noire pour le cadre d'enquête, mélangeant le tout dans un bac à sable isométrique avec un arrière-goût d'arcade. Le résultat ? Une expérience qui cherche à transmettre le frisson des patrouilles quotidiennes et de l'action cinématographique, avec des sirènes hurlantes, des poursuites en voiture et des enquêtes sur des affaires qui ne sont jamais ce qu'elles semblent être. Bien sûr, il y a des choses à dire sur la façon dont le jeu se comporte en main, mais avant de juger, il vaut la peine d'explorer tout ce que The Precinct a à offrir. Le récit de The Precinct tourne autour de Nick Cordell Jr. , un policier débutant motivé non seulement par le sens du devoir, mais aussi par un désir personnel de faire la lumière sur la mort mystérieuse de son père. L'histoire se déroule à travers des missions principales et secondaires, avec un accent particulier sur l'enquête sur deux gangs rivaux qui contrôlent la ville. L'intrigue est bien construite, avec des éléments d'enquête intégrés aux activités quotidiennes de patrouille. Cependant, certains critiques ont souligné que, malgré l’introduction d’une intrigue secondaire impliquant un tueur en série, le récit principal se conclut de manière précipitée et terne. Un aspect négatif qui a été souligné concerne la section vocale : les dialogues sont gérés à travers des écrans fixes avec des portraits de personnages, et les conversations paraissent souvent artificielles en raison de pauses forcées et d'un doublage peu convaincant. The Precinct est bien sur localisé en français , ce qui est un avantage pour plus d'un joueur.The Precinct propose une expérience de jeu qui combine des éléments de simulation policière avec une dynamique d'arcade. Les joueurs peuvent patrouiller la ville à pied, en voiture ou en hélicoptère, répondant à des crimes procéduraux allant de simples infractions à des batailles de gangs armés. Le système de progression est intéressant, permettant aux joueurs de choisir le type de tour et de faire face à différentes activités, telles que des amendes, des poursuites et des arrestations. Cependant, certains critiques ont noté que la boucle de jeu a tendance à devenir répétitive au fil du temps. La mécanique de conduite a été critiquée pour son manque de précision, les voitures plus rapides donnant l'impression de glisser sur l'asphalte, ce qui rend les poursuites moins satisfaisantes. De plus, le système de tir a été décrit comme étant nerveux et peu raffiné.Sur le plan artistique, la vue isométrique de haut en bas (qui peut être légèrement inclinée) transforme Averno City en un décor de cinéma miniature, où chaque rue, ruelle et lampadaire semblent sortir directement d'une cassette VHS oubliée. Les lumières douces, la pluie constante et les enseignes au néon créent un décor noir évocateur, capable d'évoquer des atmosphères à la Blade Runner, tout en gardant les pieds fermement ancrés dans l'esthétique des années 80. La ville n'est pas gigantesque, mais elle est dense et bien construite. Chaque quartier a sa propre identité : du centre-ville rempli de gratte-ciels et de circulation, aux banlieues désertes et dangereuses , en passant par les zones industrielles et les zones portuaires. Avernus n’est pas seulement un décor : il est vivant, rempli de PNJ avec des routines dynamiques, de criminels en interaction et d’un centre d’opérations qui réagit à chacune de nos interventions. Techniquement, le jeu présente quelques problèmes, notamment des bugs, des problèmes techniques et des ralentissements pendant les poursuites. Bien qu'un patch de pré-lancement ait corrigé certains problèmes, des problèmes de collision et de fluidité générale persistent.En outre, l' IA des personnages est encore un peu faible : les suspects ont tendance à se comporter de manière irréaliste, les alliés restent parfois impassibles pendant les échanges de tirs et les civils semblent insensibles au chaos qui les entoure. Le département audio est l’un des aspects les moins réussis du jeu. Le doublage a été critiqué pour sa faiblesse, les dialogues semblant peu naturels et désynchronisés. A contrario, la bande-son synthwave accompagne parfaitement les phases de patrouille, tandis que l'audio ambiant rend chaque quartier reconnaissable. Notez que l'édition physique du jeu que propose Microids comprend le jeu complet dans un Steelbook, une carte de la ville d'Averno et un coupon pour télécharger la bande originale numérique.The Precinct offre une expérience unique dans le paysage du jeu, mettant les joueurs dans la peau d'un policier dans une ville dominée par le crime. Malgré quelques défauts techniques et de gameplay, le titre parvient à se démarquer par son décor et son approche originale du genre sandbox.