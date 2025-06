Développé par Castle Pixel, Cattle Country est un simulateur de vie de cow-boy unique entièrement réalisé en pixel art 2D qui s'inscrit dans le sous-genre de plus en plus vaste et varié des jeux cosy. Dans le détail, Cattle Country nous met dans la peau d'un petit homme ou d'une femme pixelisée à personnaliser via un éditeur extrêmement simple et intuitif et auquel il faudra donner un nom. Non seulement cela, nous devrons également nommer le village et notre ranch. L'aventure nous voit transportés dans un carrosse avec une missive qui laisse entrevoir les raisons de notre visite et anticipe notre avenir, le tout très conforme au stéréotype classique du genre. Une fois arrivés au village, le bon vieux Archibald (qui est censé faire office de « maire ») nous donne un terrain, une tente et quelques outils. De là commence notre aventure, faite initialement de bricolage, assez prévisible et anonyme, pour ensuite se développer progressivement, pour certains même trop lentement, en introduisant des éléments nouveaux et résolument plus dans une tonalité occidentale. En fait, nous devrons non seulement prendre soin du champ et du bétail , mais aussi faire face à des bandits de toutes sortes, déjouer des vols et, pourquoi pas, en attendant développer des liens avec les autres personnages jusqu'à ce que l'amour s'épanouisse avec la possibilité du mariage. Au fil du temps, une véritable relation se développera entre vous et votre communauté, mais attention, tout le monde n'est pas digne de confiance et bientôt vous devrez défendre non seulement votre ranch mais tout le village.En parlant des personnages en détail, nous admettons qu'aucun d'entre eux ne nous a initialement impliqué, ce qui donne un résultat assez classique et anonyme tant au niveau de l'esthétique que de l'écriture. En revanche, nous avons davantage apprécié certains épisodes qui les concernent et qui apparaissent presque « aléatoires » dans leur proposition. En revanche, le village, ou la ville si vous préférez, est structuré de manière moins "conclue" en décidant de disperser ses bâtiments principaux à des distances assez généreuses et rendant donc assez complexe l'interception de certains personnages au cours de leur routine. Si le contexte narratif et le niveau d'écriture de Cattle Country ne nous ont pas surpris, décidant de s'installer sur le classique établi par le genre dans lequel il s'inscrit fidèlement, l'aspect ludique réserve quelques petites surprises. Commençons par dire qu'il s'agit d'un jeu cosy classique à la troisième personne en 2D qui, surtout dans les premières étapes, peut conduire à un fort anonymat et à un sentiment de « déjà vu ». L’aspect identitaire, ancré dans l’atmosphère occidentale, émerge à petites doses et de manière très fragmentée. Les premiers instants nous voient occupés à monter la tente classique et à abattre les premiers arbres en essayant de démarrer les premières plantations classiques pour collecter des matériaux à vendre et commencer à gagner de l'argent. Ce n'est que plus tard, lorsque nous commençons à explorer et à découvrir les différentes activités cachées dans les profondeurs d'un titre avec une longévité assez élevée, que nous voyons l'âme multiforme du titre composée de petits moments et de mini-jeux thématiques vraiment intéressants mais qui pour certains peuvent sembler un peu trop peu, surtout par rapport à des œuvres beaucoup plus établies comme Stardew Valley , dont le titre s'inspire clairement.Graphiquement parlant, les amateurs de pixel art trouveront un mini monde vivant, vibrant et chromatiquement varié. Outre le chaos à l'écran causé par les éléments à collectionner/destructibles, Cattle Country présente une bonne variété esthétique, même si les personnages, en raison de leur minimalisme, semblent avoir peu d'identité, même dans les illustrations de type 2D. L'impact visuel global reste très soigné, agrémenté d'animations simples mais efficaces (un exemple est l'animation lorsque l'on roule, vraiment mignonne). Le son est assez standard et on aurait pu s'attendre à plus de courage notamment pour renforcer l'ambiance qu'il véhicule. Cela reste un accompagnement valable qui, malgré quelques répétitions excessives, ne devient jamais vraiment ennuyeux ou redondant. Cattle Country est pourvu de sous-titres français, ce qui est toujours utile dans un jeu ciblant le grand public. Du côté strictement gaming, Cattle Country montre d'emblée sa principale criticité : la transposition pour consoles. En pratique, l'ensemble du monde du jeu est constitué de carrés invisibles et pour interagir avec l'un d'eux, nous devrons faire face à une boîte blanche esthétiquement discutable qui fait office de « réticule ». Les premières étapes sont évidemment difficiles et il faut s'habituer à adapter les mouvements et la zone avec laquelle on souhaite interagir. Cela ralentit certaines opérations simples comme cueillir une pierre ou une fleur… Face à cela, deux possibilités s’offrent à nous : s’adapter à un système un peu brut et lent ou l’abandonner.Si vous optez pour la première option, Cattle Country vous offrira un véritable océan de choses à faire qui vont bien au-delà du broyage prévisible des éléments avec l'amélioration et l'expansion associées de votre « ranch ». Nous avons, en fait, un système de pêche qui, dans sa simplicité, offre également un passe-temps presque parallèle à l'expérience de jeu et également assez satisfaisant bien que pas nouveau. Une autre activité étonnamment développée est celle liée au « creusement ». Ici le titre est exploité verticalement avec la caméra non plus d'en haut mais horizontalement et rappelle des œuvres du calibre de SteamWorld Dig avec beaucoup de murs de pierre à abattre et la possibilité de baisser progressivement le niveau (et il y en a vraiment beaucoup) avec beaucoup d'éléments obtenables qui varient et augmentent en valeur. Nous parlons donc d'un autre mini-jeu qui démarre plutôt bien et qui s'installe ensuite dans des situations assez faibles et prévisibles avec un très faible niveau de « changement » par rapport à ceux qui ont véritablement fait leur propre système de jeu. A tout cela s'ajoute un cycle jour-nuit que l'on pourrait décider de placer sur 12 ou 24 heures et un changement saisonnier convaincant et agréable à vivre. Il y a aussi des activités de « capture » liées à la faune locale en plus des moments contre les bandits (simples mais amusants) et un système simple de relations avec les habitants locaux susmentionnés. Malheureusement, pour ralentir le tout, en plus de la transposition assez grossière sur consoles, il y a une série de temps de chargement assez invasifs et dans certains cas, notamment en portabilité, ils atteignent presque une minute.Cattle Country propose un mini monde aux allures western et entièrement en pixel art, agréable et captivant avec un nombre d'activités vraiment élevé et varié. Parmi celles-ci, se distinguent l'activité minière, qui change en partie le jeu lui-même, et la pêche, qui est relaxante et efficace. Le système relationnel est bon même si les personnages ont du mal à s'impliquer émotionnellement. En fait, l'identité du titre, hormis l'ambiance, ne ressort pas comme prévu. Il convient également de mentionner un portage console plutôt grossier et un chargement excessif.