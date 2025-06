Dans Wizdom Academy, vous êtes le directeur d'une académie de sorciers. Vous devrez d'abord la construire, et cela commence par le choix de l'emplacement idéal. En parallèle, vous devrez recruter des élèves et trouver des professeurs qui les guideront vers la magie. Gérez les ressources et personnalisez le château que vous construisez. Vous pourrez ainsi, par exemple, accroître l'influence de votre académie et votre prestige. Wizdom Academy peut être comparée à un jeu de construction de ville, mais dans lequel vous construisez une école de sorciers comme Poudlard de toutes pièces. Vous n'y trouverez pas Harry Potter, mais l'ambiance est là. Comme mentionné précédemment, il faut commencer par choisir un lieu. Lorsque nous avons joué, nous n'avions qu'un seul lieu de départ ; c'est donc celui-là que nous avons choisi. Vous commencez par la construction, mais vous devez bien sûr aussi attirer des élèves et vous occuper de professeurs légendaires. Parallèlement, vous devez gérer des ressources telles que votre or et votre mana. Le premier vous permet de vous développer, le second de former correctement vos élèves. Entre-temps, vous devrez également protéger votre école des forces magiques aux objectifs bien différents, bien sûr. De plus, vous devrez gérer les pénuries de mana et satisfaire vos élèves et vos professeurs. Chaque démarrage (quel que soit l'endroit choisi) commence par un tutoriel afin que vous sachiez exactement à quoi vous attendre. L'apprentissage est rapide et le tutoriel est clair, ce qui facilite bien sûr l'orientation.Ne vous attendez pas à découvrir un monde ouvert d'emblée. Vous devrez d'abord suivre les étapes de départ classiques. Vous devez d'abord construire votre académie, selon un système en grille. La première étape consiste bien sûr à placer votre bâtiment autour de l'arbre qui vous fournit du mana. Ensuite, vous construisez les salles de classe, les dortoirs et les lieux d'examen. Vous devrez également prévoir des couloirs et, heureusement, vous pouvez construire en hauteur. Les salles que vous créez seront immédiatement placées là où elles doivent être, et vous aurez toute liberté pour les agencer à votre guise. Bien sûr, vous souhaiterez les développer davantage au fil de la construction afin d'obtenir de nouveaux éléments utilisables dans votre académie. Il s'agit d'un jeu en accès anticipé, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à des bugs. Des constructeurs doivent construire les bâtiments, mais parfois ils ne démarrent pas. Une fois que vous commencez à empiler les étages, vous remarquez parfois que cela ne fonctionne pas et que vous devez les résoudre manuellement. Il faut également tenir compte du fait qu'il y a déjà beaucoup d'objets sur la zone de construction, ce qui complique parfois les choses.Mais construire ne suffit pas. Comme mentionné précédemment, il faut aussi attirer les étudiants, et cela ne peut se faire qu'avec des enseignants. Vos étudiants comme vos enseignants possèdent des qualités uniques qui non seulement déterminent leurs capacités, mais influencent aussi leur personnalité. Les élèves progressent au fil des cours. Plus ils suivent de cours, plus ils s'améliorent. Mais n'oubliez pas la qualité de vos professeurs. Les élèves qui se sentent négligés peuvent devenir difficiles. Le mana est important, mais il faut aussi garder le Conseil heureux. Si vous négligez trop souvent vos élèves, vous perdrez leur confiance. Les enseignants sont affectés à une classe. Leur efficacité dépend de la façon dont vous gérez les ressources dont vous disposez. Sachez que les élèves et les enseignants ont légèrement plus de défauts que de qualités, ce qui peut parfois compliquer les choses. Par conséquent, si vous n'intervenez pas, vous aurez affaire à de nombreux élèves rebelles. D'un autre côté, il y a les enseignants. Les très bons coûtent cher, tandis que les moins chers ne sont pas forcément idéaux pour un emploi. Vos salles de classe et vos chambres prennent vie, tout comme les espaces de pratique et autres espaces. Élèves et enseignants déambulent dans les couloirs animés et zoomer de temps en temps pour les observer en action est captivant. Graphiquement, le jeu vous invite à y jouer, ce qui le rend d'autant plus intéressant.Vous serez régulièrement confronté à des pénuries de mana. Par conséquent, vous devrez fermer des classes pour permettre aux autres de continuer. En parallèle, vous devrez également gérer l'or que vos élèves vous versent. Vous l'utiliserez pour embaucher des professeurs et construire de nouveaux bâtiments. Il faut être prudent, surtout au début du jeu. Les pénuries de mana sont fréquentes et vous n'avez pas autant d'or que vous le souhaiteriez, sans parler des autres ressources nécessaires. Vous aurez du mal à recruter des professeurs et à chasser les créatures magiques, surtout au début. Heureusement, vous pouvez stocker tout ce dont vous avez besoin, mais cela ralentit votre progression et complique encore plus la recherche des bonnes personnes. Et si les pénuries de mana sont censées augmenter la difficulté, elles compliquent surtout la gestion de votre école. On se demande parfois pourquoi c'est si compliqué. Entre-temps, vous bénéficiez également des avancées technologiques acquises grâce à l'éducation. Vous pouvez presque tout améliorer, mais c'est peut-être là le problème, car vous n'avez pas immédiatement une idée de ce que ces améliorations vous apporteront, ni de ce qu'elles pourraient vous coûter. Une fois que vous aurez progressé, vous pourrez commencer à explorer votre monde. Vous pourrez ainsi découvrir des villages, des grottes et même visiter une académie rivale.[b]VERDICT/b]Même s'il reste encore beaucoup à faire, les bases sont là pour rendre ce jeu amusant. Il faut espérer que vous aurez un meilleur accès aux ressources et surtout que les pénuries de mana ne vous frustreront pas constamment, car elles ralentissent la croissance souhaitée, bien sûr, et rendent le tout encore plus complexe.