En 2019, Capcom a publié une version remasterisée du premier épisode de la série Onimusha intitulée Onimusha: Warlords. Vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde, Capcom est enfin confiant de poursuivre ce projet Remastered, avant que nous puissions obtenir la nouvelle série Onimusha: Way of the Sword l'année prochaine. En mai 2025, Capcom a finalement publié la version remasterisée d' Onimusha 2 : Samurai's Destiny mais uniquement sous forme numérique (même en Asie, ce qui décevra plus d'un joueur) . Bien que positionné comme une suite, ce jeu présente un nouveau protagoniste afin que vous puissiez profiter de ce jeu même si vous n'avez pas joué au premier jeu. En 1560, Sa Majesté Nobunaga Oda bat Yoshimoto Imagawa à Okehazama. Après la victoire, Nobunaga mourut d'une flèche qui lui transperça la gorge. Cependant, Nobunaga était loin d’avoir terminé. Avec l’aide des démons, il est ressuscité des morts. Les démons ont commencé à se déchaîner, massacrant des villageois innocents. Puis un jeune guerrier, Samanosuke Akechi, se leva et vainquit le roi démon. Mais le cauchemar n’était pas terminé car quelques années plus tard, ses pouvoirs sont revenus. Nobunaga était déterminé à conquérir le pays tout entier. Treize ans après les événements, Jubei Yagyu , un épéiste qualifié, reçoit la nouvelle que le village de Yagyu a été détruit par un groupe de créatures démoniaques connues sous le nom de Genma . Il s'est précipité chez lui, rempli de colère. Jubei a alors juré de se venger de Nobunaga Oda, le dirigeant qui a utilisé le pouvoir de Genma pour conquérir le monde. Avec le pouvoir du clan Oni éveillé en lui, Jubei se lance dans un voyage périlleux pour collecter cinq orbes mystiques. Jubei peut-il vaincre Nobunaga Oda ?Onimusha 2: Samurai's Destiny est un jeu classique de Capcom sorti en 2002 sur PS2. Différent de la première partie, le personnage principal de ce jeu est Jubei Yagyu , l'un des samouraïs les plus célèbres de l'ère féodale japonaise. Le modèle de personnage de Jubei est rendu aussi similaire que possible à la légendaire star de cinéma japonaise qui était populaire dans les années 70-80 nommée Yusaku Matsuda . En parlant de gameplay, Onimusha 2 reprend toujours la formule de la première série avec plusieurs améliorations et mises à jour. Ici, vous incarnerez un nouveau personnage, Jubei Yagyu . Vous vous aventurerez à travers la carte, vaincrez des ennemis, résolvez des énigmes pour ouvrir la voie jusqu'à finalement affronter le boss. Onimusha n'est pas un jeu en monde ouvert, car le monde dans lequel vous vous trouvez est relativement petit et divisé en zones distinctes. Pour connaître la taille d'une zone, vous devez généralement rechercher un élément sous la forme d'une carte qui montre le plan de la zone dans son intégralité. Ce jeu a été créé par le même développeur que la série Resident Evil, donc dans la version originale, il avait des commandes similaires à celles de ce jeu, connues sous le nom de Tank Control . Oui, ces commandes classiques peuvent toujours être utilisées dans cette version remasterisée à l'aide du D-Pad. Cependant, pour faciliter la tâche des débutants et des joueurs modernes, Capcom propose également un deuxième contrôle, à savoir le contrôle moderne, où vous n'avez plus besoin de faire pivoter la position du personnage juste pour marcher. Vous pouvez utiliser cette commande moderne via l'analogique gauche sans avoir à modifier les paramètres du menu.Au début du jeu, Jubei n'est équipé que d'une épée katana comme arme principale. Au fur et à mesure que le jeu progresse, Jubei obtiendra de nouvelles armes telles que l'épée de l'élément foudre Buraitou, la lance de l'élément glace Hyourin-yari, l'élément vent naginata Senpumaru, le marteau de l'élément terre et l'épée de feu Rekka-Ken. En plus des armes de mêlée, vous pouvez également utiliser des attaques à distance telles que l'arc, le pistolet Tanegashima et le Tri-Barrel. Contrairement aux armes élémentaires, ces armes à feu ont des munitions limitées, vous devez donc en conserver l'usage. Au fur et à mesure que le jeu progresse, Jubei gagnera de nouvelles capacités telles que la possibilité d'absorber les orbes d'âme des démons que vous vaincrez. Ces orbes auront chacun leur propre fonction en fonction de leur couleur. L'orbe rouge fonctionne comme de l'EXP qui peut être alloué pour renforcer les armes et l'armure du personnage, puis l'orbe jaune pour restaurer la santé, l'orbe bleu pour remplir la magie et l'orbe violet qui, s'il est collecté cinq, peut changer Jubei en mode Onimusha qui le rend plus fort et invulnérable pendant un certain temps. Dans cette deuxième partie, il y a un village qui fonctionne comme un centre appelé Imasho. Dans cet endroit, vous pouvez pousser un soupir de soulagement car il est exempt d'ennemis. Vous pouvez rencontrer des PNJ, acheter des objets ou simplement améliorer l'équipement de Jubei pour le renforcer. La nouvelle fonctionnalité implémentée à cette époque était Alliés . Ainsi, au cours de votre aventure, vous rencontrerez quatre personnages importants, à savoir Ekei, Magoichi, Kotaro et Oyu . Vous pouvez généralement trouver ces quatre personnages secondaires dans le village d'Imasho. Lorsque vous leur parlez, vous pouvez leur offrir des cadeaux qui peuvent ensuite renforcer votre amitié avec Jubei. À certains moments de l'histoire, vous prendrez parfois le contrôle de ces compagnons pour aider Jubei qui est piégé ou dans un état d'impuissance et a besoin d'aide. Si la proximité de Jubei avec ces personnages augmente, ils vous aideront lors des combats ultérieurs. Cependant, si c’était l’inverse, ils trahiraient effectivement Jubei à l’avenir.Visuellement, le jeu a connu une amélioration significative, notamment avec les modèles de personnages désormais plus nets, la palette de couleurs plus lumineuse et la résolution d'arrière-plan plus détaillée. Le rapport hauteur/largeur de l'écran a également été élargi à 16:9, ce qui lui permet de prendre en charge l'affichage de votre téléviseur ou de votre écran de moniteur haute définition. Tout comme les autres jeux remasterisés réalisés par Capcom, l'aspect audio de ce jeu a également été mis à jour, en particulier la bande-son qui semble désormais plus claire et plus distincte. Malheureusement, la qualité du doublage anglais est toujours aussi mauvaise que la version originale. Le doublage semble rigide et ne parvient pas à bien transmettre les émotions du personnage. Heureusement, le jeu propose désormais une option de doublage japonais qui était auparavant absente de l'original, de sorte que vos oreilles n'auront plus à écouter ce doublage horrible. Après 22 ans, que propose Capcom dans cette version Remastered ? En plus des améliorations visuelles, le premier changement est l'ajout d'un nouveau niveau de difficulté appelé Hell Mode , où les objets de soins seront complètement inutiles ici car Jubei mourra instantanément après avoir subi une seule attaque. Oui, ce mode a également été ajouté par Capcom pour Onimusha: Warlords il y a quelques mois. Deuxièmement, le mode Onimusha ne sera pas déclenché automatiquement comme la version originale. Vous pouvez donc le déclencher manuellement, quand vous en avez besoin. Le troisième point inédit est le changement d’arme en temps réel. Dans la version originale, il fallait d'abord ouvrir le menu pour changer d'arme. Désormais, vous pouvez le modifier directement pendant que le jeu est en cours. Cela rend la tâche très facile pour les joueurs à grande mobilité. Oh oui, cette version Remastered est également équipée d'une fonction de sauvegarde automatique . Ainsi, si vous oubliez de sauvegarder manuellement les données, le système dispose déjà de mesures préventives pour vous empêcher de perdre la progression du jeu.Onimusha 2: Samurai's Destiny Remastered n'est sans doute qu'un apéritif avant de recevoir le plat principal, Onimusha: Way of the Sword l'année prochaine. Essentiellement, c'est toujours le même jeu qu'il y a 22 ans, juste doté d'un package plus moderne pour que les visuels soient un peu plus nets, le chargement est plus rapide et il y a du contenu supplémentaire qui pourrait ne plaire qu'aux vétérans. Cependant, si vous n'avez pas joué à l'original, c'est la meilleure entrée pour commencer car il n'est pas nécessaire d'avoir joué au premier jeu.