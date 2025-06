Sous un ciel de plomb, le jardin potager s'ouvre comme un portail vers l'inconnu. Une bêche, une jauge de profondeur et l'appel d'un trésor enfoui : ainsi commence l'aventure de Hole Digging Master , un titre qui transforme l'acte apparemment banal de creuser en une odyssée hypnotique. Développé et édité par Nostra Games, ce jeu, invite les joueurs à explorer les profondeurs de la terre, où des minéraux précieux, des mines secrètes et des artefacts anciens attendent d'être découverts. Mais est-il vraiment possible de transformer une activité aussi simple en une expérience engageante ? L'essence de Hole Digging Master réside dans sa simplicité désarmante : creuser, collecter, améliorer, répéter. Armés d'une bêche pneumatique, les joueurs commencent leur descente dans un jardin qui se révèle bientôt être un labyrinthe de tunnels et de merveilles. Chaque coup de pelle permet de découvrir des minéraux – du quartz commun au platine rare – qui peuvent être vendus dans un hangar, le centre des opérations du jeu. Ici, les ressources se transforment en améliorations : une batterie plus durable, une pelle plus efficace ou, à des stades avancés, une perceuse capable de dévorer le sol. La variété ne s'arrête pas aux outils : de la dynamite pour briser les rochers tenaces, des lampes pour éclairer les profondeurs et un radar pour détecter les mines cachées enrichissent l'expérience. Quatre biomes distincts, chacun avec des caractéristiques uniques, modulent la difficulté et le rendement des ressources, tandis que 69 améliorations garantissent une progression tangible. La possibilité de transférer des sauvegardes entre consoles ajoute de la flexibilité, vous permettant de continuer votre aventure sans interruption.Côté technique, Hole Digging Master utilise Unreal Engine 5 pour fournir un éclairage dynamique qui donne aux tunnels souterrains un aspect atmosphérique, avec des ombres dansant sur les murs de terre. Les textures des biomes, bien qu'essentielles, donnent un sentiment de variété, tandis que le profondimètre, toujours visible, devient un compagnon constant, presque obsessionnel, dans la course vers le fond. Mais tout n’est pas étincelant. La bande sonore, d'abord discrète, s'avère répétitive, incapable de soutenir des séances prolongées. Certains problèmes de performances, tels que les ralentissements dans les zones denses, trahissent une optimisation loin d’être parfaite. La navigation dans les tunnels est également parfois entravée par de petits débris bloquant le passage, un détail frustrant qui brise le rythme. Malgré ces défauts, l'atmosphère générale parvient à capter, transformant chaque fouille en un acte méditatif. Malgré son charme, Hole Digging Master n’est pas sans failles. L'absence de sauvegarde automatique est un choix discutable, qui pénalise ceux qui oublient de passer devant le hangar. Les commandes, qui ne sont pas remappables, semblent rigides et le système de dégâts de chute semble incohérent, avec des pénalités qui varient sans aucune logique apparente. La progression, surtout aux premières heures, souffre d'un rythme lent : les améliorations sont coûteuses et les ressources sont difficiles à accumuler. Le radar, essentiel pour détecter les secrets, est contre-intuitif, avec des signaux qui nécessitent de la pratique pour être déchiffrés. Même les tutoriels, indispensables pour un jeu avec autant de mécaniques, sont trop synthétiques, laissant les joueurs découvrir par eux-mêmes des détails fondamentaux, comme l'utilisation correcte de la dynamite ou la gestion des batteries. Ces obstacles, bien que non fatals, risquent de décourager ceux qui recherchent une expérience plus fluide.Hole Digging Master est un titre polarisant. Il n'est pas destiné à ceux qui recherchent la narration ou un rythme rapide, mais à ceux qui savent apprécier la lente conquête des profondeurs.