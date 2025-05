Steredenn: Binary Stars

À la base, Steredenn ne s’éloigne pas beaucoup de la formule classique du shoot’em up. Vous volez à travers l'espace en évitant les tirs ennemis et en lançant un jet de projectiles qui, espérons-le, entreront en contact avec vos ennemis. Cependant, le titre accomplit parfaitement ces tâches de base grâce à son défi difficile à relever, à ses types d’ennemis intéressants et à sa grande variété d’armes. En plus de tout cela, tout est contenu dans une campagne de roguelike générée aléatoirement. Par conséquent, chaque fois que vous jouez, vous avez l'impression de vivre une nouvelle expérience. Seuls les professionnels de Shmup seront en mesure de terminer la campagne. Assurez-vous que vous êtes prêt pour un degré de difficulté élevé avant de vous y attacher. Si ce n'est pas le cas, soyez prêt à abandonner vos aspirations d'y parvenir après des dizaines de tentatives infructueuses. Steredenn ressemble à votre jeu indépendant de style rétro rempli de pixels. Cela étant dit, il est facile de distinguer les différents types d’ennemis, projectiles et points d’intérêt. En outre, les arrière-plans affichent des scènes de l'espace avec différentes touches de couleur et des planètes flottantes. Là où la présentation de Steredenn va au-delà de presque tous les autres jeux du genre, c'est dans sa conception sonore.La bande originale de Zander Noriega est exceptionnellement fait monter l'adrénaline avec un mélange parfait de métal et d'électro atmosphérique. Les effets des vaisseaux qui explosent, les projectiles lancés de partout, et les signaux contribuent à rendre l'audio tout simplement impressionnant. Dans l’ensemble, Steredenn a tout simplement un aspect et une sonorité fantastique, ce qui le rend encore plus gratifiant. Steredenn: Binary Star fonctionne extrêmement bien malgré l'absence quasi totale d'intrigue : l'histoire n'est en effet esquissée que lors de la phase tutorielle et se réduit à voir le vaisseau mère exploser pendant que l'on se lance à bord de notre navette à la poursuite de hordes d'ennemis. Malgré cela, le gameplay frénétique et coloré compense ce manque, donnant vie à des sessions rapides et amusantes comme tout roguelike qui se respecte. Malheureusement, tout ce qui brille n'est pas or : bien que le jeu soit amusant et ait une grande rejouabilité, on ne peut s'empêcher de remarquer une certaine répétitivité qui augmente avec les heures de jeu. Au final, il n'y a qu'une centaine de combinaisons background-ennemi et les boss ne sont que quinze : ce qui rend le titre un peu répétitif, du moins en solo ; un sentiment qui heureusement disparaît en coopération.Au cours de la campagne, vous rencontrerez des vaisseaux porteurs contenant des armes. En détruisant l'une d'eux, vous pouvez choisir d'équiper ce qui tombe dans l'une de vos deux emplacements d'armes. Après avoir joué pendant des heures, vous découvrirez encore de nouvelles fonctionnalités, cette dynamique aide à garder les choses fraîches, car on ne sait jamais ce que l'on va rencontrer ensuite. Un autre système similaire qui est mis en place est celui des mises à jour qui tombent après chaque défaite d'un boss. Encore une fois, il y en a beaucoup à expérimenter et elles vous accorderont des bonus tels que plus de santé, de puissance de feu, de défense et d'augmentation de score. Ces éléments donnent lieu à de formidables configurations qui ont du punch. D'ailleurs, les points peuvent sembler inutiles, mais vous en aurez besoin pour grimper dans le classement très compétitif par ailleurs. Le niveau de difficulté est définitivement élevé et ne laisse aucune place aux distractions : en plus de 15 heures de jeu, nous n'avons affronté le boss final qu'une seule fois et notre combat n'a pas duré très longtemps. La seule façon de survivre est de tirer le meilleur parti des power-ups et des fonctionnalités de base de notre vaisseau spatial, en comptant également beaucoup sur la chance : l'avalanche de power-ups disponibles aléatoirement, les hordes d'ennemis générées de manière procédurale presque toujours différente, les arrière-plans de jeu interactifs rendent chaque course différente, rendant le niveau de difficulté également fluctuant.Steredenn n'a pas beaucoup de défauts, mais il y a tout de même quelques écueils. Il n'y a pas de mises à jour permanentes et très peu de bonus à débloquer, ce qui signifie que la valeur de rejouabilité dépend surtout de votre désir d'obtenir des scores élevés. Le seul contenu qui vous est attribué est la découverte de nouveaux boss et d'armes pour le mode Arène et le déverrouillage du mode Superplay une fois la campagne terminée. Un problème que l'on peut trouver injuste est que les boss et même certains ennemis réguliers lancent des attaques inévitables telles que des canons laser massifs sans aucun avertissement perceptible. En parlant de boss, la plupart d'entre eux se ressemblent avec de légères variations. Ils grandissent au fur et à mesure que vous progressez, mais vous n'en rencontrerez pas d'aussi uniques que dans des classiques comme Gradius V, S.C.A.T. et Axelay. Heureusement cette mouture PS5 comporte du contenu additionnel, parmi lesquels la possibilité de choisir entre cinq vaisseaux différents, un mode deux joueurs en coopérations, un mode Boss Rush, quelques rééquilibrages de gameplay, ainsi qu'un nouveau système d'éléments à débloquer (armes, boss, musiques). Steredenn : Binary Star propose également un classement en ligne pour vous comparer à vos amis et un défi quotidien. Dans ce dernier mode, nous retrouverons un vaisseau spatial identique pour tout le monde et une série de power-ups tous identiques qui nous permettront d'affronter le monde à armes égales : la seule différence sera nos réflexes.Même s'il peut être brutalement difficile et si le contenu est un peu court, Steredenn reste un shoot'em up haut de gamme. N'importe quel vétéran du genre sera époustouflé pendant des heures avec son incroyable gameplay, sa musique impressionnante et ses différentes configurations de vaisseaux.