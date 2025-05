Mystery Lover: Nonexistent Summer, autrement connu simplement sous le nom de Mystery Lover , est un roman visuel développé en Chine. Publié par Cyberisle et développé par Never Knows Best, Mystery Lover: Nonexistent Summer est un roman visuel de type romance et mystère qui se concentre sur Reed Garrison et ses interactions au sein du Mysteria Club. Ce club, dirigé par Layla, la sœur cadette autoproclamée de Reed, avec l'aide de son camarade de classe Charles, voit le groupe collaborer pour enquêter sur des rumeurs et résoudre des mystères en ville. L'un de ces mystères est celui de la vtubeuse disparue Hitomi, et la rumeur d'un meurtre dans l'appartement d'où elle streame. Ce mystère est dépeint dès le début (plutôt lent) du jeu et lui confère un ton plutôt mystérieux. Curieusement, ce ton change radicalement dans le chapitre suivant : Reed, Layla et Charles discutent de la rumeur pour en vérifier le bien-fondé. Malgré ce changement soudain de lieu et de ton, c'est une belle introduction à l'histoire potentielle et aux personnages principaux qui y seront impliqués. À partir de là, le jeu se concentre sur Reed, qui nous présente sa petite amie, Perséphone. Au cours des dix chapitres suivants, on découvre un mélange de Reed et Perséphone enquêtant sur le mystère de Vtuber et de flashbacks où Reed et Perséphone développent leur relation. C'est un mélange intéressant et je me suis retrouvé à continuer à lire (jouer) pour en savoir plus. De plus, chaque chapitre ne dure que 25 minutes, ce qui est facile à comprendre pendant les trajets, chaque chapitre ayant un sujet clair. Ce mélange se poursuit jusqu'au dixième chapitre, où l'histoire prend un tournant radical. Ce qui semblait être une histoire centrée sur la disparition d'un vTuber se transforme rapidement en celle de la petite amie de Reed. Ce changement de direction nous a une fois de plus captivé, mais nous n'avons malheureusement pas pu suivre son évolution au-delà du douzième chapitre.Il semble que Mystery Lover propose plusieurs fins et nécessite une enquête approfondie (et de bonnes décisions) pour surmonter la première (mauvaise) fin. Une fin qui voit Perséphone disparaître, anéantir toute existence, et Reed incapable de comprendre pourquoi. Le jeu propose des choix multiples, mais malgré ces choix, il est difficile de parvenir à trouver une fin différente ou à faire évoluer l'histoire. C'est dommage de ne pas avoir pu progresser davantage, car nous apprécions vraiment l'histoire qui était présentée, mais d'autres problèmes affectent également ce jeu. Le plus notable est la mauvaise traduction anglaise de Mystery Lover: Nonexistent Summer, qui comporte souvent des fautes de frappe, des sauts de ligne incorrects et des excès dans la boîte de dialogue. La traduction anglaise inclut également les titres réels des services, des séries et des jeux lorsqu'elle fait référence, ce qui est un choix audacieux, car ces titres sont généralement modifiés pour éviter toute répercussion de la part des détenteurs de droits d'auteur. Ce n'est pas tout, car selon me fil de discussion Reddit AMA, les noms chinois originaux des personnages ont été modifiés dans le texte anglais pour faciliter leur lecture. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas vu de noms de personnages modifiés pour un public différent (autre que des animes édités pour les chaînes de télévision pour enfants), et c'est certainement une décision intéressante. Bizarrement, il y a aussi des problèmes de performances : le jeu saccade parfois entre les changements de scène ou un retard dans l'affichage normal du texte à l'écran.Globalement, Mystery Lover est un roman visuel simpliste qui propose une histoire captivante, des personnages bien dessinés et des séquences entièrement doublées. Cependant, en raison d'une traduction médiocre (localisation) et de la difficulté de progression, ce n'est pas une expérience sans heurts. Ceci dit, malgré ses défauts de performance et de présentation, l'expérience divertit et laisse curieux de connaître la suite de l'histoire…