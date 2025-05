Mollie active Tap to Pay sur iPhone pour les entreprises de toutes tailles en Belgique et au Luxembourg

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Activation simple : Tap to Pay sur iPhone est immédiatement disponible dans l’application Mollie, d’une simple pression sur un bouton, avec un iPhone XS ou modèle ultérieur utilisant la dernière version d’iOS.

Sans matériel supplémentaire : il n'est pas nécessaire d'acheter, de configurer et d'utiliser des terminaux de paiement dédiés.

Pratique et sans contact :accepte les paiements sans contact en personne directement sur un iPhone – qu’il s’agisse de cartes de débit et de crédit physiques, d’Apple Pay ou d’autres portefeuilles numériques.

Mollie, l'une des sociétés de services financiers à la croissance la plus rapide d'Europe, lance aujourd'hui Tap to Pay sur iPhone en Belgique et au Luxembourg, après un lancement réussi aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. Désormais, les clients belges et luxembourgeois de Mollie peuvent utiliser l'application Mollie sur leur iPhone pour accepter les paiements sans contact, sans avoir besoin de matériel supplémentaire. Tap to Pay sur iPhone prend en charge tous les types de paiements sans contact, y compris les cartes de crédit et de débit sans contact, Apple Pay et d'autres portefeuilles numériques. Il est désormais disponible sur iPhone pour les clients de Mollie en Belgique et au Luxembourg.Ce développement offre aux entreprises un moyen rapide, simple et sûr d'accepter directement les paiements et s'inscrit donc bien dans la mission de Mollie, qui consiste à faciliter les processus financiers pour toutes les entreprises en Europe. De plus, Tap to Pay offre des avantages supplémentaires aux entreprises qui utilisent l'application Mollie au quotidien : elles peuvent piloter leurs activités de n'importe où, suivre les paiements et les remboursements, accéder à des financements et gérer leur comptabilité.Avec Tap to Pay sur iPhone au moment du paiement, le commerçant invite simplement le client à approcher son moyen de paiement sans contact près de l’iPhone du vendeur, et le paiement est effectué de manière sécurisée grâce à la technologie NFC. Lorsqu’un paiement est traité, Apple ne stocke ni les numéros de carte ni les informations de transaction sur l’appareil ou sur ses serveurs.Tap to Pay sur iPhone utilise les fonctionnalités de sécurité et de confidentialité intégrées à l’iPhone pour aider à protéger les données de votre entreprise et de vos clients. Apple ne stocke ni les numéros de carte ni les informations de transaction sur ses serveurs, ce qui permet aux commerçants et aux clients d’avoir l’esprit tranquille : leurs données leur appartiennent.*Fonctionnalités clés pour les clients de Mollie utilisant Tap to Pay sur iPhone :Koen Köppen, CEO de Mollie : «----