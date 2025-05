CyberCorp est un titre se déroulant en 2084, dans les quartiers d' Omni-City . Une mégapole à la frontière de l'Europe occidentale , où notre protagoniste a pour tâche d'exploiter une série d'êtres artificiels appelés Synth . Une activité menée par une corporation embauchée par le maire de la ville lui-même, qui cherche à rétablir l'ordre dans les rues par l'usage de la force. Les Synths se servent d'une sorte de coque jetable télécommandée que notre protagoniste peut utiliser en quantité pour infiltrer et détruire des hordes d'ennemis tout en infiltrant ce monde turbulent d'armes, de gangs et de néon, un ensemble de caractéristiques typiques de la culture Cyberpunk . Concernant les mécaniques de jeu, on retrouve un titre à la troisième personne avec une vue isométrique et la possibilité de viser omnidirectionnellement, soit en utilisant les commandes analogiques, soit la souris elle-même. Du côté du gameplay principal, nous nous retrouverons aux commandes d'un Synth et devrons survivre à des vagues d'ennemis pendant que nous avançons et accomplissons divers objectifs. Bien entendu, nous utiliserons à tout moment les huit directions pour nous déplacer dans la vue isométrique qui constitue le titre. Pour cette raison, il est plus conseillé d'utiliser une manette, même si les joueurs expérimentés n'auront aucun problème à naviguer à l'aide du clavier. Le contrôle du Synth est très intuitif, surtout lorsque vous essayez de survivre à la mer de balles et d'attaques tout en traversant la zone de combat. Les mouvements seront limités au début et au fur et à mesure que nous terminerons les missions, nous pourrons trouver à la fois des équipements et des pièces pour renforcer notre Synth . Plus tard, une boutique sera débloquée et nous pourrons nous consacrer à vaincre des ennemis qui deviendront de plus en plus forts.Les combats se déroulent dans des zones fermées ou des couloirs, avec la particularité qu'une fois le combat commencé, la salle sera fermée et nous ne pourrons pas revenir nous mettre à couvert. Cybercorp cherche constamment à nous forcer à une confrontation frénétique et à exploiter les capacités de nos Synths et nos propres capacités. Au cours de la mission, différentes tâches nous seront confiées, soit trouver des cibles, soit les escorter jusqu'à la zone de sécurité, tout en étant bien sûr attaqués par différents types d'unités allant des membres de gangs, des assassins à d'autres agents d'entreprise. Le titre propose un mode coopératif pouvant accueillir jusqu'à 3 personnages, et ce serait la cerise sur le gâteau. Étant un jeu avec des caractéristiques de tir isométrique, y jouer avec des coéquipiers est plus que nécessaire. Les ennemis sont quelque peu récurrents, mais même ainsi, ce qui pose les défis se trouve dans les scénarios, car beaucoup d'entre eux représentent des pièges mortels en raison de la facilité de tendre des embuscades dans les ruelles et autres recoins d' Omni-City . Concernant la localisation, il s'agit d'un titre qui prend en charge désormais le français dans sa version 1.0, ce qui n'était pas le cas dans l'Accès Anticipé. Quoiqu'il en soit, les textes ne sont pas très nombreux et le fonctionnement est très compréhensible grâce à de courtes conversations et à son accent sur l'action.CyberCorp est un titre qui se concentre fortement sur le gameplay, plutôt que sur une histoire complexe ou des mécanismes élaborés. Un titre qui promet de divertir.