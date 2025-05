ESET investit 3 millions d'euros dans Horizon Europe AI pour promouvoir les langues minoritaires

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le projet de six ans, vise à développer des systèmes d'intelligence artificielle (IA) performants dans des environnements aux données et aux ressources limitées, un défi toujours plus crucial pour le développement mondial de l'IA. Il va créer des modèles évolutifs pour le développement de l'IA, susceptibles de jouer un rôle crucial dans l'amélioration de la représentation des langues européennes minoritaires dans les grands modèles linguistiques (MLM). Il souligne également l'utilisation éthique des technologies modernes.« KInIT se consacre au développement de l'intelligence artificielle et ESET est fier de le soutenir depuis ses débuts », a déclaré Richard Marko, PDG d'ESET. « Ceci est une étape importante : KInIT a obtenu un financement important de l'Union Européenne pour créer un centre d'excellence en Slovaquie. Chez ESET, nous soutenons la science et l'éducation dans les domaines de la technologie et de l'IA. Nous sommes fiers d'être un partenaire de longue date de cette initiative et de contribuer à un avenir numérique plus innovant et plus sûr. »« Le soutien d'ESET est essentiel pour nous permettre d’intensifier nos efforts et de construire un modèle durable de recherche et d'innovation en IA», a ajouté la professeure Mária Bieliková, directrice de KInIT. « Avec nos partenaires européens, nous posons les bases d'un avenir plus inclusif et responsable pour l'IA. »ESET s'est imposé comme un leader européen de l'IA, par sa solide expertise en recherche et technologie. Son soutien systématique et à long terme aux initiatives scientifiques et de recherche, telles que LorAI, reflète son engagement à développer des solutions d'IA éthiques, inclusives et à fort impact.Disposant d'un financement de €14 millions de l'Agence exécutive européenne pour la recherche et cofinancé par les autorités éducatives nationales, lorAI rassemble un puissant consortium d'institutions de recherche européennes, dont le Centre de recherche allemand pour l'intelligence artificielle (DFKI), le Centre ADAPT - Centre de recherche de la Science Foundation Ireland pour la technologie de contenu numérique pilotée par l'IA, et le Centre de recherche et de technologie Hellas (CERTH).« Un des plus grands défis du développement européen de l'IA est notre diversité linguistique », a déclaré le professeur Owen Conlan, responsable du secteur au Centre ADAPT et professeur d'informatique au Trinity College à Dublin. « La plupart des grands modèles linguistiques sont entraînés en anglais, ce qui désavantage les langues minoritaires et à faibles ressources. Comment espérer des systèmes d'IA performants quand les données pour ces langues sont si limitées ? Le projet nous offre une occasion unique d'explorer comment adapter et transférer les connaissances pour garantir une représentation de toutes les langues européennes dans le paysage de l'IA. »« En Europe, il y a beaucoup de petits pays, la collaboration est donc essentielle », a déclaré le professeur Philipp Slusallek, directeur scientifique du Centre allemand de recherche en IA (DFKI). « Il faut se rassembler, construire des réseaux solides et unir nos forces pour rester compétitifs dans le domaine de l'IA. C'est exactement ce que nous faisons avec le projet LorAI : créer un vaste réseau européen regroupant plus de 500 partenaires. C'est un véritable facteur de cohésion. »A propos d’ESETFondée en Europe, ESET® est le leader européen en cyber sécurité et possède des bureaux dans le monde entier. L‘entreprise offre une sécurité numérique de pointe pour prévenir les attaques. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET anticipe les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, protégeant ainsi les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection de terminaux, du cloud ou d‘appareils mobiles, ses solutions et services cloud, basés sur l'IA, sont hautement efficaces et faciles à utiliser.La technologie ESET est « Made in EU » et dispose d‘une détection et d‘une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multi facteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, ESET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. L'évolution constante du monde numérique exige une approche progressiste de la sécurité : ESET s'engage dans une recherche de pointe et une veille stratégique des menaces, avec le soutien de centres de R&D et d'un solide réseau mondial de partenaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eset.com ou suivez ses réseaux sociaux, podcasts et blogs ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X et https://www.est.com/be-fr/.