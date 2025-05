Polterguys: Possession Party est un jeu de course en vue isométrique en 3D qui vise à créer le chaos avec un mélange de mécanismes bien adaptés et conçu principalement pour le multijoueur, à la fois local et, surtout, en ligne. Polterguys est un jeu de société et en tant que tel, il n'a pas pour but de raconter une quelconque histoire . En effet, il s'agit d'un titre fortement orienté vers les expériences multijoueurs (il n'y a pas de campagnes solo ni d'activités autres que des matchs contre des bots) et donc sa volonté est encore plus centrée sur la fourniture uniquement des outils et des endroits les plus fous pour s'amuser avec vos amis ou utilisateurs en ligne. Malgré cela, nous aurons toujours un fantôme à lunettes qui agira comme notre mentor pour le tutoriel court et déroutant. Soyons clairs, le jeu en lui-même est très simple à maîtriser également parce que, malgré quelques bonnes idées, la méthodologie du jeu n'est pas entièrement nouvelle. Le problème rencontré dès le début a été la traduction des textes en français. Nous parlons en fait d’une localisation extrêmement incomplète et imparfaite qui semble être réalisée par une intelligence artificielle distraite. Des termes entiers sont utilisés de manière incorrecte et les phrases qu'ils renvoient créent plus de confusion qu'autre chose.Ce manque de soin se retrouve immédiatement dans l'interface combiné à une série de bugs que nous signalons d'emblée, corrompant de fait le « lore » du titre qui devient encore plus chaotique. Pour faire simple, dans Polterguys, nous jouons une entité qui, pour survivre et créer un chaos sain et fou, a besoin de posséder un objet. Eh bien, cet objet est défini par le jeu comme « bon », ce qui est un terme assez inhabituel. Ces « biens » sont à leur tour divisés en « biens alimentaires », « biens jouets », etc. Traduit, il s’agirait de la nourriture et des jouets que nous pourrons posséder dans le cadre du titre. Chaque « bien » possède sa propre capacité spécifique et nous accorde un coup protecteur. Deux coups et nous sommes éliminés du jeu. Et puisque nous parlons des règles du jeu, c'est une bonne idée de découvrir immédiatement comment jouer à Polterguys !Polterguys est un jeu de société en 3D avec une vue isométrique où nous aurons à notre disposition une série d'arènes dans lesquelles nous amuser avec une sorte de tag avec des pièges. En termes simples, huit fantômes se défient dans une course où le dernier debout gagne. Mais survécu à quoi ? À un énorme monstre noir menaçant qui nous traque. Ce monstre nous poursuivra à travers l'arène tandis que nous, les fantômes, serons obligés de nous cacher ou de jouer des tours à nos rivaux pour les faire attraper et disqualifier. Comme mentionné, pour être hors jeu, il faut se faire prendre deux fois (carton jaune et carton rouge, en bref). Le monstre noir poursuivra tout le monde, à moins que des modifications temporaires de la carte ne soient apportées et que des bonus spéciaux ne soient utilisés. Ces deux éléments sont les plus réussis au sein des défis Polterguys qui, étant principalement liés uniquement à ce mode, ont tendance à se répéter facilement après quelques heures de jeu. Les changements apportés aux arènes , qui ne sont rien de plus que des pistes linéaires, avec des raccourcis fugaces et quelques éléments verticaux sporadiques, sont liés à des leviers chronométrés particuliers qui peuvent être activés au bon moment, créant des zones d'obstacles utiles pour bloquer les rivaux ou perdre le monstre. A cela s'ajoutent les power-ups qui, comme dans tout Mario Kart qui se respecte , sont aléatoires et absolument fous. Elles vont des défenses comme l'invisibilité, les boucliers ou le fait de faire le mort aux offensives comme les tornades, les bulles paralysantes et les fusées. Admettons que la variété des power-ups, bien que pas excellente, est assez amusante à utiliser et peut renverser la situation à tout moment si elle est bien utilisée. En plus de cela, il existe également des sphères vertes spéciales qui peuvent être accumulées dans la barre respective puis consommées de deux manières : soit en étant dépensées en turbo, soit en se cachant à certains endroits.Au moment de notre test, nous signalons quelques incertitudes de diverses natures. Tout d’abord, nous n’avons pas eu l’occasion de rencontrer d’utilisateurs et, malgré le fait que deux autres mini modes soient mentionnés, la seule option qui s’offrait à nous était le simple match avec le mode déjà décrit appelé « Monster Mash ». En l'absence d'utilisateurs, le titre nous propose 7 challengers comme rivaux, menés par une IA pas excellente mais assez compétitive. Même l’intelligence artificielle du monstre qui nous poursuit ne s’est pas toujours révélée parfaite. Dans certains cas, elle nous fixait simplement du regard, tandis que dans d'autres cas, elle restait là, les yeux dans le vide. La technique permettant d’éliminer les « campeurs » qui pourraient penser à se cacher dans les zones en hauteur a été appréciée. Eh bien, le monstre est équipé d’une « aspiration » qui ne laisse aucune issue à quiconque s’arrête (une autre histoire pour les cachettes qui consomment de l’énergie verte). En termes de contenu, compte tenu de la faible variabilité du mode principal, on retrouve huit cartes assez différentes en termes de pièges et de graphismes, 20 costumes (qui seraient les « marchandises » susmentionnées) et des défis quotidiens et hebdomadaires assez classiques. Il faut dire que le titre a le potentiel d'avoir des mises à jour continues mais il faut essayer de renforcer l'offre de base et de corriger les bugs. Et juste pour en citer un autre, dans les matchs contre l’IA, le gagnant sera toujours le « WinnerPlayer », tandis que si nous gagnons… le gagnant sera « Vous ».Graphiquement parlant, Polterguys n'est pas mauvais et présente un style cartoon agréable qui trouve une bonne variété dans les costumes. Les cartes sont également bonnes, tout comme la hantise. Ce dernier est notre hub central que nous pouvons également légèrement personnaliser en dépensant des « bonbons », la monnaie du jeu du titre. Les effets visuels des power-ups sont également bons, même s'il faut souligner quelques ralentissements dans des situations très chaotiques et aussi quelques problèmes liés à l'interpénétration polygonale. Le son est acceptable mais pas mémorable et a tendance à se répéter avec la répétition du système de jeu lui-même. Quant aux sous-titres , cependant, comme cela a déjà été largement rapporté, ils sont présents en français mais ils sont confus et imparfaits. En résumé, c'est un party game qui parvient à divertir à court terme mais qui a besoin de contenu supplémentaire et de quelques changements de gameplay pour survivre à long terme.Polterguys est un jeu de société amusant et accessible qui est pratiquement dépourvu d'expériences solo, se concentrant entièrement sur le multijoueur local et en ligne. Un système de jeu avec de bonnes idées doit être pris en compte avec une colonne vertébrale de contenu répétitive et (pour le moment) limitée. Il convient également de mentionner quelques bugs et inexactitudes techniques, en plus des sous-titres qui doivent être revus.