Kirika et Masha sont deux servantes au service de Lord Maxim. Ils sont partis en vacances, mais en rentrant ils voient beaucoup de fumée sortir du château. En entrant, ils voient Maître Drydas mourir, mais heureusement ils parviennent à le réanimer, et il leur raconte ce qui s'est passé. Et la première pensée de Kirika et Masha est de courir chercher leur maître Maxim Extermination Relmraizer Legrand III . Mais ils eurent une grande surprise lorsqu'ils virent que Lord Maxim avait été vaincu par Lord Lyzenorg et que Lysa, la servante en chef, les avait trahis. Cependant, quand ils virent tout perdu, Maxim apparut devant eux. Enfin presque, c'est son âme, qui a réussi à survivre grâce au fait qu'il a réussi à s'échapper avec son crâne. Lord Maxim leur dit que s'il récupère tous ses os, il retrouvera son pouvoir et son apparence. Alors maintenant, Kirika et Masha partent à la recherche des âmes de leurs amis du château et rendent leurs pouvoirs à leur maître. Ce qui pourrait attirer l'attention de beaucoup est la similitude entre Gal Guardians Servants of the Dark et Gal Guardians Demon Purge . Quelque chose qui est compréhensible, car nous avons un personnage à longue portée, et un autre qui est à courte portée. Mais tous les protagonistes ont des capacités et des objectifs très différents. Kirika a une arme pour attaquer les ennemis à distance. Mais il dispose également d'un fusil de chasse pour attaquer à une distance plus courte. Alors que Masha a un fouet qui fait beaucoup de dégâts à courte portée. Mais son attaque chargée utilise certains objets qui lui donnent la possibilité de lancer d'autres types d'attaques. Par exemple, une boule de glace, faire sortir des épines du sol, et plus encore. Et enfin, nous avons Lord Maxim, il est en charge des capacités passives telles que : donner un saut supplémentaire, avoir plus de défense ou de dégâts, entre autres. En plus de nous aider à retrouver la vie. Tout au long du jeu, les ennemis laissent tomber des armes que les filles peuvent utiliser. Mais les ennemis laissent également tomber les os de Lord Maxim. Qui servent à augmenter le niveau de celui-ci et à leur tour nous donnent de nouvelles capacités telles que : Double saut, avoir plus de vie, augmenter l'attaque et plus encore . N'oublions pas non plus que Lord Maxim peut être équipé de plusieurs médaillons dotés de capacités passives. Mais ils ne sont pas si faciles à trouver, et si vous décidez d’en acheter un, ce ne sera pas bon marché.Gal Guardians Servants of the Dark appartient au genre metroidvania, et en tant que tel, nous trouverons des chemins fermés. Parmi les obstacles que nous rencontrerons, il y a des portes dans lesquelles il faudra insérer un à trois talismans pour les ouvrir. Ces objets peuvent être trouvés dans des coffres ou peuvent être achetés à un prix très bas. Mais chaque vendeur a un nombre limité à vendre. Quant aux zones de sauvegarde, il y en a plusieurs, et celles-ci sont capables de nous emmener jusqu'au trône de Lord Maxim où nous déposerons ses os pour monter de niveau. Un autre endroit où ils peuvent nous emmener est le château, c'est là que nous retrouverons ou ressusciterons nos amis, si nous avons trouvé leurs âmes. Nous pouvons discuter avec eux ou ils nous aideront avec leurs compétences telles que : Utiliser leurs compétences culinaires pour nous préparer une assiette de nourriture, nous donner des objets ou même améliorer nos armes secondaires. Bien que l'un des serviteurs les plus utiles soit Arachnar, le forgeron. Avec cela, nous pouvons acheter des armes secondaires. Dans "synthétiser" nous pouvons améliorer les armes secondaires, si nous choisissons de les synthétiser, en choisissant deux ou plusieurs armes du même type, cela donne plus de dégâts et permettra le transfert de compétences vers l'arme qui a servi de base. En "compétence de mouvement", on peut choisir l'arme à laquelle on veut accorder la compétence d'une autre arme. Une autre chose intéressante est que lui donner le bois que nous trouvons nous aidera à réparer le château. Cela offre plus de stockage, de la nourriture améliorée et plus encore, mais cette mise à niveau n'est pas aussi bonne pour Arachnar, car elle n'offre que des armes que nous pouvons trouver en tuant des monstres, mais avec des effets différents. Passons maintenant aux voyages rapides, les avis peuvent être partagés. Il y en a plusieurs qui se trouvent dans des endroits qui ne sont pas très pratiques pour atteindre rapidement d'autres points, sans avoir à parcourir presque toute la zone . Mais il y a aussi quelque chose qui peut affecter l’expérience. Si nous ne trouvons pas l'âme de Karon ou de Charon, nous ne pouvons pas utiliser le voyage rapide dans le château, ce qui rendra le retour dans diverses zones très fatigant, surtout si elles sont éloignées. Le détail de son utilisation est bon, mais si vous ne le trouvez pas rapidement, vous perdrez beaucoup de temps à explorer. Un autre point qui peut affecter la progression est le niveau. Ce qui ne serait pas si important si de temps à autre on retrouvait davantage d'ossements de Maxim dans les zones déjà explorées. Parce qu'il y a plusieurs zones qui nécessiteront des niveaux plus élevés pour être explorées, ce qui nous oblige à rechercher des coffres et des vendeurs pour acheter des talismans ou voir si quelqu'un a des os à vendre. Afin de monter de niveau et de continuer l'histoire.Gal Guardians Servants of the Dark possède également un pixel art très bon et détaillé. On peut même voir comment Kirika et Masha attrapent sa jupe lorsqu'elle tombe pour ne pas voir ses sous-vêtements. En plus d'autres détails lors de l'utilisation de leurs armes ou des échanges entre eux, et bien sûr le fan service ne peut pas être manqué. Il y a même une scène de sources chaudes, vous pouvez imaginer le reste . Quant à la musique, elle a ses airs mystérieux, joyeux et idéaux de combat, même si elle peut être entendue faiblement si vous ne jouez pas avec des écouteurs, ce qui la rend perdue si vous la jouez depuis l'écran. La musique a été composée par Ippo Yamada, Ryo Kawakami, Takumi Sato, Yusuke Sakai, Aoi Takeda, Ryo Yoshinaga et Hiroaki Sano. Passons aux acteurs de doublage ou Seiy?s, Kirina est doublée par Natsumi Wakayama, Masha est doublée par Mai Sakurakawa. Curieusement, il semble qu’ils ne fassent que commencer, car il n’y a pas beaucoup d’informations. Mais ils ont fait du bon travail en donnant la parole aux protagonistes. Alors que Lord Maxim a été exprimé par Rikumi Moriwaki, qui travaille dans l'industrie depuis un certain temps. Au final, Gal Guardians Servants of the Dark est un bon jeu qui se différencie du spin-off précédent. Mais même si cet épisode présente plusieurs améliorations dans son gameplay, certains détails ne lui ont pas permis de briller autant que Demon Purge. Mais si vous êtes un fan de Waifuvanias et que vous avez joué au titre précédent, c'est un autre jeu que vous devriez découvrir. Quant à la durée de vie, elle peut dépasser vingt heures, incluant la recherche de coffres, de chemins secrets et bien plus encore.Gal Guardians : Servants of the Dark nous apporte de nouveaux châteaux et de nouvelles mécaniques de jeu que les fans de Waifuvania apprécieront.