Initialement sorti en novembre 2023 sur PC, American Arcadia arrive enfin sur consoles. Il ne sert à rien de tourner autour du pot : l'intrigue générale du jeu reprend directement certains aspects présents dans le très réussi The Truman Show de Jim Carrey , mais cela ne signifie pas que celui qui a créé le titre n'a pas su en tirer le meilleur parti. Nous jouerons le rôle de Trevor Hills , un garçon d'une vingtaine d'années qui mène une vie très normale, linéaire et monotone où ce qui régit son existence est principalement le temps passé au travail. Le jeu (du moins en apparence) se déroule dans les années 70, où notre protagoniste travaille pour une mégacorporation en tant qu'employé de bureau dont le travail consiste à envoyer quotidiennement des fichiers à un superordinateur. Est-ce que tout ce qu’il fait a du sens ? Absolument pas , car grâce à l'aide d'une voix qui apparaîtra dans chaque composant électronique autour de nous, nous découvrirons bientôt que le monde entier dans lequel Trevor a vécu jusqu'à présent est un mensonge . En fait, et c'est une référence au film de Jim Carrey, la ville d' Arcadia où vit et connaît le protagoniste n'est qu'un gigantesque plateau de tournage filmé par d'innombrables caméras cachées 24h/24 et 7j/7, afin de filmer la vie de chaque citoyen et de la diffuser ensuite à la télévision. Malheureusement, les audiences du programme diminuent lentement et les producteurs, afin de réduire les coûts, ont décidé d'éliminer tous les citoyens qui ne génèrent pas suffisamment de visites (nous en faisons évidemment partie). Notre objectif est de nous échapper du plateau avec l'aide d' Angela , la voix qui nous a guidé au début et dont nous découvrirons bientôt qu'elle est une hackeuse qui travaille dans les studios des producteurs de la série télévisée.La manière dont l'intrigue est expliquée est très appropriée : le titre vise à présenter une critique sociale de manière particulièrement légère en utilisant des tons comiques et satiriques . Pour ce faire, il tire pleinement parti de la façon dont les personnages ont été structurés et, personnellement, il ne m'a pas fallu longtemps pour sympathiser avec Angela et surtout avec Trevor, appréciant particulièrement la synergie entre les deux protagonistes. L'idée originale derrière American Arcadia était de combiner le jeu de plateforme classique 2.5D avec un jeu de réflexion environnemental à la première personne. Les parties où nous serons Trevor sont toutes des jeux de plateforme et, comme tous les jeux de ce genre, nous devrons partir du point A pour arriver au point B en déplaçant des objets, en sautant, en appuyant sur des boutons qui feront certaines choses, etc. Cependant, une fois que nous assumons le rôle d'Angela, le jeu change presque complètement, nous donnant une plus grande liberté pour explorer la zone dans laquelle nous nous trouvons et nous offrant des énigmes totalement différentes, le tout à la première personne . La manière dont alternent les sections des deux protagonistes est extrêmement intéressante : on ne percevra jamais de coupure nette, mais grâce à de petits tours de passe-passe scénaristiques on passera de manière extrêmement fluide d'un personnage à l'autre (pour donner un exemple, on pourrait comparer le sens du « naturel » de ces échanges à ceux présents dans Adolescence. Évidemment, ce n'est rien d'aussi élaboré, bien sûr, mais c'est seulement pour rendre l'idée un peu plus claire).Bien que l'échange de rôles ait été bien pensé, on ne peut malheureusement pas en dire autant de toutes les énigmes du jeu. Certains sont vraiment brillants, comme la partie où nous devons contrôler les deux personnages pour des raisons d'intrigue, tandis que d'autres sont ennuyeux et déconcertants à résoudre. Le sentiment de frustration que vous ressentez est dû au fait qu'il n'est pas toujours clair ce que vous devez faire et que parfois vous finissez par errer autour d'un obstacle pendant des quarts d'heure entiers : souvent, l'objet avec lequel vous devez interagir pour continuer n'est pas clairement visible, sans tenir compte du fait que vous ne savez même pas ce que vous cherchez, obligeant ainsi le joueur à procéder par essais et erreurs. Malheureusement, le pire dans American Arcadia concerne les commandes que nous devrons utiliser pour déplacer les deux protagonistes et interagir avec l'ensemble du monde du jeu : elles sont extrêmement rigides dès les premières minutes, sans parler des sections à la première personne. Faire pivoter la vue dans ce cas est une odyssée et nous n'avons pas encore complètement compris quelle est la sensibilité optimale à régler pour le stick droit,nous retrouvant à déplacer la caméra soit trop rapidement, soit trop lentement. De plus, dans les phases de plateforme, l'interaction avec le monde environnant laisse un peu à désirer : cela fonctionne certainement d'une certaine manière, mais si vous vous trouvez devant deux objets proches l'un de l'autre et que vous souhaitez sélectionner celui qui se trouve à l'extrême droite de l'écran, vous devrez partir de l'objet de gauche avec le curseur, faire défiler toutes ses options d'interaction, arriver enfin à celui positionné à droite avec lequel vous souhaitez interagir puis faire défiler les choix disponibles jusqu'à trouver celui que vous souhaitez. Ajoutez maintenant à tout cela quelques énigmes pas toujours brillantes et vous avez le résultat.Mais si les contrôles laissent beaucoup à désirer, on ne peut pas en dire autant du style du jeu et de la musique : ces dernières sont vraiment belles à écouter, car elles s'intègrent parfaitement au décor que le titre nous offre à ce moment-là. Nous avons particulièrement apprécié la musique de la section initiale avec Trevor dans Arcadia qui rappelle un style plus rétro, mais rien à dire pour toutes les autres non plus. Nous avons trouvé les graphismes du jeu très sympas, avec un aspect visuel à la fois stylisé et cartoonesque. Même si les personnages sont simplifiés au niveau graphique, ils parviennent toujours à transmettre quelque chose au niveau du caractère, le tout accompagné d'une palette de couleurs qui n'entre jamais en conflit avec le style du titre. Nous avons également constaté quelques bugs au cours de notre session d'environ cinq heures. Les mouvements des mains sur les rebords sont souvent mal enregistrés, ce qui peut engendrer une frustration supplémentaire. La présentation, par ailleurs convaincante, souffre du fait que les personnages se parlent en même temps et que les sous-titres sont souvent absents, débordent de l'écran ou sont incorrects. On observe également des plantages, des erreurs d'animation et des cinématiques sautées. Ce sont peut-être des petits détails, mais ils affectent globalement l'expérience.American Arcadia est un jeu globalement très agréable à jouer : si l'on s'approprie les commandes (qui, bien que en bois, fonctionnent encore d'une manière ou d'une autre) et certains choix d'interaction, il s'avère vraiment intéressant de découvrir l'intrigue que les gars d'Out of the Blue ont voulu nous proposer. Ils ont réussi à bien entrelacer les phases de plateforme 2.5D avec celles à la première personne, trouvant ainsi certaines parties du jeu vraiment amusantes à jouer et originales (ainsi que d'autres un peu ennuyeuses et frustrantes).